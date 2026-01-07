X!

USA võttis Venezuelast tulnud Vene lipu all sõitva tankeri oma kontrolli alla

Välismaa
{{1767793680000 | amCalendar}}
Tanker Marinera / Bella1
Tanker Marinera / Bella1 Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Hakon Rimmereid
Välismaa

USA võttis kolmapäeval Atlandi ookeani põhjaosas oma kontrolli alla ja arestis Venezuelaga seotud Venemaa lipu all sõitva naftatankeri, mida oli kaks nädalat merel jälitanud.

USA Euroopa-väejuhatuse avalduse kohaselt teatasid justiits- ja sisejulgeolekuministeerium kolmapäeval kaubalaeva Bella 1 arestimisest USA sanktsioonide rikkumise tõttu.

"Laev arestiti Põhja-Atlandil USA föderaalkohtu välja antud orderi alusel pärast seda, kui [rannavalvelaev] USCGC Munro oli seda jälginud," lisati teates, mida vahendasid mitmed lääne meediaväljaanded.

Aktsioon tankeri Bella-1, mis muutis pärast Venezuela lähistelt põgenemist oma nime Marineraks, kinnipidamiseks algas pärast enam kui kahe nädala pikkust jälitamist üle Atlandi ookeani ning selle muudab veelgi pingelisemaks asjaolu, et laeva läheduses viibivad ka Vene allveelaev ja sõjalaev.

USA kehtestas laevale 2024. aastal sanktsioonid väidetava salakaubaveo eest Liibanoni mässuliste rühmitusega Hezbollah seotud ettevõtte huvides, mis võib tähendada Iraani nafta transportimist terroriorganisatsioonide nimel. Alus on ka osa nn varilaevastikust, mis transpordib sanktsioonide alla pandud naftat Venemaalt, Iraanist ja Venezuelast.

Kolmapäeval toimunud operatsioon laeva arestimiseks algas pärast seda, kui tanker oli detsembri lõpus lipsanud Venezuela lähistel läbi USA sanktsioonidealustele tankeritele kehtestatud mereblokaadist ja selle meeskond tõrjus Kariibi merel USA rannavalve katsed sellele pardale minna ning võttis suuna üle Atlandi ookeani.

Seejärel asus USA rannavalvelaev tankerit jälitama, püsides sellest umbes 800 meetri kaugusel. Anonüümsust palunud ametnikud ütlesid kolmapäeva pärastlõunal, et operatsiooni viisid seekord läbi USA rannavalve ja sõjavägi ning USA sõdurid olevat juba laevale läinud.

See näib olevat esimene kord viimasel ajal, kui USA sõjavägi on üritanud arestida Venemaa lipu all sõitvat laeva.

Venemaa välisministeerium tegi varem avalduse, milles rõhutas, et laev, mis nüüd kannab Venemaa lippu, asub rahvusvahelistes vetes ja tegutseb vastavalt rahvusvahelisele mereõigusele. Ministeerium kutsus lääneriike üles austama laeva õigust vabale navigatsioonile.

Venemaa mereregistri andmetel on alus, mida varem tunti kui Bella 1, ümber registreeritud nimele Marinera, kannab Venemaa lippu ja on registreeritud Sotšis. Tanker kuulub Türgi ettevõttele.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, AP, Politico

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

UUS SEIKLUS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:23

Hyundai testib edaspidi autosid Prantsusmaa teedel

17:22

Statistikaamet hakkab toiduhindade juures arvestama kliendisoodustusi

16:51

United Cupil selgusid esimesed poolfinalistid, Poola sai kaheksa hulka

16:31

USA võttis Venezuelast tulnud Vene lipu all sõitva tankeri oma kontrolli alla Uuendatud

16:18

Mullu Girol võidutsenud Yates tõmbas karjäärile joone alla

16:04

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" ettevõtja Tarmo Sild

15:55

Tippjuhtide komisjon esitas Elmar Vaheri RKIK-i uueks juhiks

15:47

Kristi Raik: Euroopa halbade valikute aasta

15:45

Rikberg eurosarja kordusmängust: peame üllatusteks valmis olema

15:33

Kaschan: Ikstena tõi ühe pere naiste lood niivõrd rikkalikult esile

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

06.01

Meedia: USA plaanib tungida Venezuelaga seotud põgeneva tankeri pardale

08:55

Venemaa saatis Venezuelaga seotud põgeneva tankeri juurde allveelaeva

06.01

Politico: Trumpi jõudemonstratsioon Venezuelas oli alandav hoop Putinile

16:31

USA võttis Venezuelast tulnud Vene lipu all sõitva tankeri oma kontrolli alla Uuendatud

14:00

Belgorodi oblastis põleb järjekordne Venemaa naftahoidla Uuendatud

06:56

WSJ: Rubio sõnul tahab USA Taanilt Gröönimaa ära osta

06.01

EVEA: ametiühingute nõutav alampalga tõus suretaks paljud ettevõtted välja

12:25

Parempoolsed soovivad alampalga kaotamist Uuendatud

06.01

Tahtekoalitsioon leppis kokku tugevates julgeolekutagatistes Ukrainale Uuendatud

10:27

Vikipedist: vabatahtlikel on raske Vikipeediat Vene propaganda eest kaitsta

ilmateade

loe: sport

17:23

Hyundai testib edaspidi autosid Prantsusmaa teedel

16:51

United Cupil selgusid esimesed poolfinalistid, Poola sai kaheksa hulka

16:18

Mullu Girol võidutsenud Yates tõmbas karjäärile joone alla

15:45

Rikberg eurosarja kordusmängust: peame üllatusteks valmis olema

loe: kultuur

15:33

Kaschan: Ikstena tõi ühe pere naiste lood niivõrd rikkalikult esile

13:06

Aivar Kulli ajalootund. Oskar Luts kui sõjakirjanik

12:14

"OP" alustab aastat koos Margus Saare ja Ave-Marleen Reiga

11:33

Yasmyn: olen kogenud, kuidas saavutused ja edu mõjutavad mu loomeprotsessi

loe: eeter

15:33

Kaschan: Ikstena tõi ühe pere naiste lood niivõrd rikkalikult esile

15:02

Virmaliste giid: üha rohkem kihlutakse tantsivate virmaliste all

12:54

Psühholoog: vaimse tervise kriis läheb Eesti tööandjatele kalliks maksma

11:33

Yasmyn: olen kogenud, kuidas saavutused ja edu mõjutavad mu loomeprotsessi

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (07.01.2026 15:00:00)

14:30

Eesti võtab üle direktiivi, võimaldab blokeerida ajakirjanike vaigistamiseks esitatud hagi

14:20

Vaatlejate hinnangul seab Venezuelas toimunu ohtu ka Iraani liidrite positsiooni

12:20

Raadiouudised (07.01.2026 12:00:00)

10:55

Ministeerium kõrgtaseme keeleeksami tulemusi otseselt keelekursuste kvaliteediga ei seoks

10:50

Allikad: USA survestab Taanit, et too Gröönimaa ära müüks

10:45

Hinnad tõusid detsembris aastases võrdluses 4,1 protsenti

10:40

Kliimaministeerium vähendas riigimetsas raiet kümnendiku võrra

09:25

Raadiouudised (07.01.2026 09:00:00)

06.01

Päevakaja (06.01.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo