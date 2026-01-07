USA võttis Venezuelast tulnud Vene lipu all sõitva tankeri oma kontrolli alla

USA võttis kolmapäeval Atlandi ookeani põhjaosas oma kontrolli alla ja arestis Venezuelaga seotud Venemaa lipu all sõitva naftatankeri, mida oli kaks nädalat merel jälitanud.

USA Euroopa-väejuhatuse avalduse kohaselt teatasid justiits- ja sisejulgeolekuministeerium kolmapäeval kaubalaeva Bella 1 arestimisest USA sanktsioonide rikkumise tõttu.

"Laev arestiti Põhja-Atlandil USA föderaalkohtu välja antud orderi alusel pärast seda, kui [rannavalvelaev] USCGC Munro oli seda jälginud," lisati teates, mida vahendasid mitmed lääne meediaväljaanded.

Aktsioon tankeri Bella-1, mis muutis pärast Venezuela lähistelt põgenemist oma nime Marineraks, kinnipidamiseks algas pärast enam kui kahe nädala pikkust jälitamist üle Atlandi ookeani ning selle muudab veelgi pingelisemaks asjaolu, et laeva läheduses viibivad ka Vene allveelaev ja sõjalaev.

USA kehtestas laevale 2024. aastal sanktsioonid väidetava salakaubaveo eest Liibanoni mässuliste rühmitusega Hezbollah seotud ettevõtte huvides, mis võib tähendada Iraani nafta transportimist terroriorganisatsioonide nimel. Alus on ka osa nn varilaevastikust, mis transpordib sanktsioonide alla pandud naftat Venemaalt, Iraanist ja Venezuelast.

Kolmapäeval toimunud operatsioon laeva arestimiseks algas pärast seda, kui tanker oli detsembri lõpus lipsanud Venezuela lähistel läbi USA sanktsioonidealustele tankeritele kehtestatud mereblokaadist ja selle meeskond tõrjus Kariibi merel USA rannavalve katsed sellele pardale minna ning võttis suuna üle Atlandi ookeani.

Seejärel asus USA rannavalvelaev tankerit jälitama, püsides sellest umbes 800 meetri kaugusel. Anonüümsust palunud ametnikud ütlesid kolmapäeva pärastlõunal, et operatsiooni viisid seekord läbi USA rannavalve ja sõjavägi ning USA sõdurid olevat juba laevale läinud.

See näib olevat esimene kord viimasel ajal, kui USA sõjavägi on üritanud arestida Venemaa lipu all sõitvat laeva.

Venemaa välisministeerium tegi varem avalduse, milles rõhutas, et laev, mis nüüd kannab Venemaa lippu, asub rahvusvahelistes vetes ja tegutseb vastavalt rahvusvahelisele mereõigusele. Ministeerium kutsus lääneriike üles austama laeva õigust vabale navigatsioonile.

Venemaa mereregistri andmetel on alus, mida varem tunti kui Bella 1, ümber registreeritud nimele Marinera, kannab Venemaa lippu ja on registreeritud Sotšis. Tanker kuulub Türgi ettevõttele.