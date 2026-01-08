Ulatuslikud Venemaa droonirünnakud jätsid Ukraina Dnipropetrovski ja Zaporižžja oblasti elektrita, mistõttu on tuhanded inimesed ilma elektri ja kütteta, teatas riiklik energiaoperaator.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 8. jaanuaril kell 5.50:

- Venemaa droonirünnakud jätsid kaks Ukraina oblastit elektrita;

- Deepstate: Vene väed vallutasid Donetski oblastis veel ühe asula.

Ulatuslikud Venemaa droonirünnakud jätsid Ukraina Dnipropetrovski ja Zaporižžja oblasti elektrita, mistõttu on tuhanded inimesed ilma elektri ja kütteta, teatas riiklik energiaoperaator kolmapäeva õhtul, kui õhutemperatuur oli langenud alla nulli.

Nagu ka eelmistel talvedel, on Venemaa hoogustanud rünnakuid Ukraina energiaobjektidele, põhjustades kütte- ja veekatkestusi, mis on Kiievi ja selle liitlaste sõnul tahtlik strateegia tsiviilelanikkonna kurnamiseks.

"Vaenlane korraldas ulatusliku droonirünnaku mitme oblasti energiataristule," teatas riigiettevõte Ukrenerho kolmapäeval veidi enne südaööd.

"Selle tulemusena on enamik tarbijaid Dnipropetrovski ja Zaporižžja oblastites, sealhulgas oblastikeskustes, elektrita jäänud," lisas Ukrenerho.

Dnipropetrovski oblasti sõjaväeadministratsiooni juhi Vladõslav Haivanenko sõnul sai rünnakus kahjustada oblasti kriitilise tähtsusega energiataristu.

"Olukord on keeruline. Kuid niipea, kui julgeolekuolukord lubab, alustavad energeetikud taastamistöödega," postitas ta Telegramis.

Zaporižžjas taastati kuberner Ivan Fedorovi sõnul elektrivarustus "võtmetähtsusega objektidel", kuid enamik tarbijaid oli endiselt elektrita.

"Töötame ööpäevaringselt, et taastada elekter kõigile tarbijatele nii kiiresti kui võimalik," ütles kuberner.

Deepstate: Vene väed vallutasid Donetski oblastis veel ühe asula

Venemaa armee võttis Ida-Ukrainas asuvas Donetski oblastis oma kontrolli alla Novomarkovo nimelise asula, teatasid rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud.

Pokrovski ümbruses käivad endiselt ägedad lahingud. Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 255 kokkupõrget, kusjuures Pokrovski suunal toimus 72 kokkupõrget.

Kupjanski suunal toimus viimase ööpäeva jooksul 12 vaenlase rünnakut. Lõmani suunas ründas Vene armee 15 korda. Kramatorski suunas tegi vaenlane üheksa rünnakut Ukraina vägede positsioonidele. Kostjantõnivka suunas ründas vaenlane 19 korda. Huljaipole ümbruses toimus 37 kokkupõrget, vahendas Ukrainska Pravda.