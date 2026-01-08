X!

Loomakaitse liit soovib loomapidamise keeluga inimeste registrit

Kutsikavabrikust päästetud koer, umbes 2-aastane Lucky.
Kutsikavabrikust päästetud koer, umbes 2-aastane Lucky. Autor/allikas: ERR
Eestimaa loomakaitse liit on teinud ettepaneku luua register isikutest, kelle suhtes kehtib loomapidamise keeld. Justiits- ja digiministeeriumi hinnangul peaks seesuguse registri loomise mõtte üle toimuma põhjalik arutelu ning mitme aspekti kaalumine.

Kehtivate seaduste alusel saab ka praegu Eestis näiteks looma väärkohtlemise,  hooletusse jätmise või korduvate loomapidamisnõuete rikkumisel määrata kohtu kaudu inimesele loomapidamise keeldu.

Eestimaa loomakaitse liidu juhatuse liikme Pille Teesi sõnul pole aga viimastel aastatel seesugust keeldu praktikas väga palju kasutatud. Selleks, et keelul oleks ka reaalne mõju, tuleks liidu hinnangul luua register isikutest, kelle suhtes seesugune keeld kehtib.

"Meil on mingisugune karistusvõimalus, mida tegelikult ei rakendata või siis väga marginaalselt. Meie eesmärk olekski see, et reaalselt hakataks seda keeldu peale panema ja siis oleks ka võimalik seda kontrollida, sest praegu on olukord, et kui kellelgi see keeld on, siis tegelikkuses keegi ei tea seda," rääkis Tees. Ta tõi võrdluseks juhtimisõiguse äravõtmise. "Sellel ei oleks ju mingisugust mõtet, kui seda ei ole kuskilt näha või võimalik kontrollida. Sama on ka loomapidamise keeluga."

Tees ütles, et registri abil saaks välistada ka juhtumid, kus loomapidamise keeldu kandev inimene tahaks endale võtta looma. Seega võiks lisaks loomakaitseorganisatsioonidele registrile ligipääs olla näiteks ka loomakasvatajatel, lisas Tees.

"Paraku meil on teatud kontingent inimesi, kelle puhul looma väärkohtlemine on korduv muster ja meil on väga palju juhtumeid, kus just loomaomanikud, kes on loomi väärkohelnud ja neil on loom ära võetud, võtavad peagi uued loomad ja mingisugust karistusmeedet ei järgne. Isegi, kui on olnud loomapidamise keeld peal, siis praktikas keegi isegi ei kontrolli, kas see keeld tal oli või ei olnud," lausus Tees.

Loomapidamise keelu registri loomise ettepanek on üks paljudest, mille loomakaitse liit on teinud justiits- ja digiministeeriumile seoses karistusseadustiku muutmisega, mille eelnõu on praegu koostamisel.

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ütles ERR-ile, et loomapidamise keelu registri loomine väärib põhjalikumat arutelu. Praegu arutelusid toimunud ei ole ja seega pole ka ministeeriumil konkreetset seisukohta ega hinnanguid võimalike lahenduste osas.

Pakosta lisas, et kui registri loomise peale siiski mõelda, tuleks väga hoolikalt kaaluda mitmeid aspekte, sealhulgas seda, milliseid andmeid oleks lubatud koguda ja kellel oleks neile juurdepääs. Lisaks tuleks läbi arutada ka registri proportsionaalsus ja eesmärgipärasus, praktiline vajadus, aga ka see, millised tehnilised ja halduslikud lahendused tagaksid näiteks registri toimimise, uuendamise ja turvalisuse.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

