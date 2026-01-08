Briti finantstehnoloogia firma saab Leedu kaudu Euroopa panganduslitsentsi

Londonis asuv tarbijamaksete platvorm Zilch saab tehingu raames Euroopa panganduslitsentsi ning see võimaldab firmal kiirendada laienemist. Fjord Bank haldab umbes 120 miljoni dollari väärtuses varasid.

"See on meie jaoks järgmine suur samm, milleks on vaadata Suurbritanniast väljapoole," ütles kolmapäeval Zilchi kaasasutaja Philip Belamant.

Viimane tehing toimub kuu aega pärast seda, kui Briti regulaatorid andsid Zilchile makselitsentsi, mis vähendab firma sõltuvust kolmandatest osapoolest.

Samal ajal üritavad ka teised Briti finantstehnoloogia ettevõtted laieneda, kuna nende kasvutempo koduturul hakkab aeglustuma. Eelmisel kuul sai Monzo Iirimaa kaudu Euroopa panganduslitsentsi, vahendas Financial Times.

Leedu püüab samas saada finantstehnoloogia keskuseks. Üks Briti tuntumaid finantstehnoloogia ettevõtteid Revolut sai esmakordselt Euroopa panganduslitsentsi Leedu ametivõimudelt 2018. aastal. Kui ühe EL-i liikmesriigi reguleerivad asutused annavad laenuandjale litsentsi, saab firma seda kasutada pangateenuste osutamiseks kogu bloki ulatuses.