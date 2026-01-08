Iraanis jätkuvad vägivaldsed kokkupõrked meeleavaldajate ja võimude vahel

Iraani poolametlik uudisteagentuur Fars, mis on lähedalt seotud revolutsioonikaardiga, teatas, et riigi edelaosas Lordeganis lasid relvastatud isikud kolmapäeval maha kaks politseinikku.

Teadet ei olnud võimalik koheselt kontrollida, kuna BBC-l ja teistel sõltumatutel rahvusvahelistel meediakanalitel ei lubata Iraanist kohapealt raporteerida või on nende liikumisvabadus loa olemasolul rangelt piiratud.

Lordeganis on toimunud vägivaldseid kokkupõrkeid varemgi – eelmisel neljapäeval hukkus seal kaks meeleavaldajat.

Sotsiaalmeediasse postitatud videotest on näha pingelist vastasseisu meeleavaldajate ja julgeolekujõudude vahel, taustal kostmas lasud.

Lordegan, Iran

Mitmest teisest piirkonnast pärit kaadritest nähtub, kuidas julgeolekujõud tulistavad ja lasevad pisargaasi meeleavaldajate pihta, kellest osa loobib kive.

USA-s baseeruva inimõigusorganisatsiooni HRANA andmetel on protestid levinud 111 linna ja asulasse kõigis 31 provintsis.

Agentuuri teatel on rahutuste käigus hukkunud vähemalt 34 meeleavaldajat ja neli julgeolekutöötajat, vahistatud on 2200 protestijat.

BBC pärsiakeelne toimetus on kinnitanud 21 inimese surma ja isikusamasuse, Iraani võimud on teatanud viie julgeolekutöötaja hukkumisest.

Anti-Islamist-regime protests and strikes are taking place across Iran, as the national pro–Reza-Shah-Pahlavi uprising enters its 12th day, now spanning at least 150 cities. This video is the Iranian city of Hamedan, where a huge crowd has taken to the streets.

Meeleavaldused algasid 28. detsembril, kui kaupmehed tulid pealinnas Teheranis tänavatele, et väljendada pahameelt Iraani riaali kursi järjekordse järsu languse üle USA dollari suhtes vabaturul.

Riaal on viimase aastaga langenud rekordmadalale ja inflatsioon tõusnud 40 protsendini. Iraani tuumaprogrammi tõttu kehtestatud sanktsioonid pitsitavad majandust, mida on nõrgestanud ka valitsuse halb juhtimine ja korruptsioon.

Peagi liitusid protestidega tudengid ja rahutused laienesid teistesse linnadesse. Sageli skandeerisid rahvahulgad loosungeid riigi ülemjuhi ajatolla Ali Khamenei vastu ning kohati avaldati toetust Reza Pahlavile, Iraani viimase šahhi eksiilis elavale pojale.

Iraani julgeolekujõud tungisid haiglasse

Iraani president palus politseil ilmutada vaoshoitust pärast seda, kui julgeolekujõud tungisid haavatud meeleavaldajate vahistamiseks Imam Khomeini haiglasse.

Haiglasse tungimine pälvis USA hukkamõistu.

Crackdown forces also raided Imam Khomeini Hospital in #Ilam to arrest injured protesters in recent days. This action violates all international conventions, humanitarian standards, and medical protocols regarding the protection of medical facilities and patient safety.

President Masoud Pezeshkian, keda peetakse suhteliselt mõõdukaks, andis politseile korralduse teha vahet rahumeelsetel meeleavaldajatel ja mässajatel. Asepresident Mohammad Jafar Ghaempanah sõnul märkis riigipea kolmapäevasel kohtumisel, et viimased on relvastatud ja ründavad julgeolekuobjekte.

"Need, kes kannavad tulirelvi, nuge ja matšeetesid ning ründavad politseijaoskondi ja sõjaväeobjekte, on mässajad ning me peame eristama meeleavaldajaid mässajatest," ütles Mohammad Jafar Ghaempanah.

Trump avaldas valmisolekut sekkuda

USA president Donald Trump hoiatas, et Ühendriigid on valmis sõjaliselt sekkuma, kui julgeolekujõud jätkavad meeleavaldajate tapmist.

"Jälgime olukorda väga tähelepanelikult. Kui nad hakkavad inimesi tapma, nagu nad on seda varem teinud, siis usun, et USA annab neile väga tugeva löögi," ütles Trump laupäeval ajakirjanikele.

Mõned meeleavaldajad on Trumpi ähvardusi tervitanud. Sotsiaalmeedias levivast videost nähtus, kuidas üks protestija kattis Teheranis tänavasildi uue sildiga, millel seisis "Trumpi tänav".

Iranians rename Tehran street to 'President Trump Street' to show their gratitude to Trump for standing up for them.



pic.twitter.com/O0M5vZvlvK — Oli London (@OliLondonTV) January 6, 2026

Iraani ametnikud on Trumpi ja Iisraeli ähvardusi trotsinud, suurendades repressioone ja esitades vastuseks omapoolseid ähvardusi.

"Iraani Islamivabariik peab vaenuliku retoorika eskaleerumist Iraani rahva vastu ohuks ega kavatse selle jätkumist vastuseta jätta," teatas Iraani sõjaväejuht kindralmajor Amir Hatami.

USA välisministeeriumi pärsiakeelne konto jagas üht videot X-is, märkides, et haiglate süstemaatiline ründamine näitab islamivabariigi režiimi metsikust ja hoolimatust inimväärikuse aluspõhimõtete suhtes.

The Times märkis, et kuigi režiim on avalikult Trumpi trotsinud, näitas nädalavahetusel toimunud USA operatsioon Venezuela president Nicolas Maduro kinnipidamiseks Trumpi ähvarduse tõsidust.

Netanyahu survestab USA-d sekkuma

Trump on Iraani ähvardanud alates eelmisel kuul toimunud kohtumisest Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga.

Netanyahu survestas USA-d andma Iraanile uusi lööke pärast mullusuvist 12-päevast sõda, mis kahjustas oluliselt Iraani tuumarajatisi ja tappis mitmeid režiimi tippväejuhte, kuid jättis ballistiliste rakettide programmi puutumata.

Kuigi Netanyahu julgustas iraanlasi eelmisel aastal üles tõusma, on ta seni olnud oma sõnumites meeleavaldajatele vaoshoitud. Esmaspäeval ütles ta Iisraeli poliitikutele, et protestid Iraanis on tugevalt laienenud. "On väga võimalik, et oleme otsustavas hetkes – hetkes, mil Iraani rahvas võtab saatuse enda kätesse," sõnas ta.

Iisraeli luureagentuur Mossad on meeleavaldajaid avalikult toetanud. Väljaanne The Times märkis, et Mossad on Iraani põhjalikult infiltreerunud ning pakub tõenäoliselt mõnedele Iraani dissidentidele toetust ka varjatud moel.

Iraani riigimeedia teatas kolmapäeval, et režiim hukkas väidetava Iisraeli spiooni, kes oli väidetavalt edastanud Mossadile luureinfot.

Alates sõjast Iisraeliga on riik süüdimõistetud spioonide hukkamisi hoogustanud.

Meeleavaldused muutusid kiiresti poliitiliseks

Londonis asuva mõttekoja Chatham House Lähis-Ida programmi direktor dr Sanam Vakil ütles BBC-le, et protestid muutusid kiiresti poliitiliseks ning nende taga on avalikkuse sügavale juurdunud viha.

"Inimestel on kõrini. Neil puuduvad tulevikuväljavaated. Igapäevane elu muutub üha raskemaks," sõnas ta. "Kui hoog suureneb ja inimesi tuleb rohkem välja, muutuvad [protestid] tõsisemaks ja loomulikult muutub siis ka valitsuse vastus vägivaldsemaks."

Teherani ülikooli politoloogiaprofessor Sadegh Zibakalam avaldas arvamust, et Iraani võimud võivad karmimast mahasurumisest hoiduda Trumpi ähvarduste tõttu.

"Mõned Iraani juhid – revolutsioonikaardi komandörid ja julgeolekujõud – on ehk veidi ettevaatlikumad ega kiirusta seekord rahvahulka maha suruma, kartes, et see võib kaasa tuua Ameerika sekkumise," ütles ta BBC-le.

Tegemist on kõige laialdasemate meeleavaldustega alates 2022. aasta ülestõusust, mille vallandas vahi all viibinud noore kurditar Mahsa Amini surm. Amini oli kinni pidanud moraalipolitsei, kuna naine ei kandnud väidetavalt nõuetekohaselt hidžaabi.

Inimõiguste rühmituste andmetel hukkus tookord julgeolekujõudude vägivaldse mahasurumise käigus üle 550 inimese ja 20 000 peeti kinni.