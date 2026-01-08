Kohus ei rahuldanud Oleg Ossinovski ettevõtte kaebust seoses Tallinna trammihankega

Möödunud aasta 17. septembril avaldas aktsiaselts Tallinna Linnatransport riigihangete registris konkurentsipõhise läbirääkimistega menetlusega riigihanke "Trammide ostmine" hanketeate.

Aktsiaselts Skinest Rail leidis, et kaks kvalifitseerimise tingimust: käibenõue ja referentslepingute nõue piiravad hankele ligipääsu rohkem, kui see on asjakohane ja proportsionaalne ning vaidlustas need riigihangete vaidlustuskomisjonis, selgitas Tallinna halduskohtu pressiesindaja Maria Joost.

Vaidlustuskomisjon jättis vaidlustuse rahuldamata ning Skinest Rail pöördus otsuse tühistamiseks edasi halduskohtusse.

Tallinna halduskohus leidis, et vaidlusalused kvalifitseerimistingimused on õiguspärased ning nende tühistamiseks kohtumenetluses puudub alus. Kohtu hinnangul on vaidlustuskomisjon põhjendatult jätnud vaidlustuse rahuldamata, mistõttu puudub alus komisjoni otsuse tühistamiseks nimetatud osas.

Otsus ei ole jõustunud.

Skinest Rail on Oleg Ossinovskile kuuluv raudteekontsern, mis tegutseb Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Horvaatias, Poolas, Ukrainas, Gruusias ja Kasahstanis.

Ettevõte tegeleb peamiselt raudteeveeremi ja tagavaraosade müügiga, aga ka raudtee ehituse ning veeremiremondiga.

2023. aastal kirjutas Delfi Ärileht, et Ossinovski hakkas Lätis tramme ehitama. Tema ettevõttele Skinest Grupp kuuluvas Daugavpilsi veduritehases sai toona valmis Daugavpilsile mõeldud esimene tramm neljast.