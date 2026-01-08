Uus omanik muudab Tre raadio nime ja lõpetab poliitikasaated

Raadio uus omanik on osaühing Nuvola Media, mis muudab raadiojaama nime ning lõpetab EKRE juhtpoliitikute Martin ja Mart Helme saate „Räägime asjast” edastamise. Nuvola Media omanik Priit Pedanik ütles Olev Kengile, et 19. jaanuaril uue nimel all tegevust alustav raadiojaaam jätkab kõige sellega, mis oli Tre raadio tugevus. Jätkub kohalike uudiste edastamine, kuid muutub muusikavalik.