Uus omanik muudab Tre raadio nime ja lõpetab poliitikasaated

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poliitik Siim Pohlak väljus meediaärist, müües ära üle riigi leviva Tre raadio.

Raadio uus omanik on osaühing Nuvola Media, mis muudab raadiojaama nime ning lõpetab EKRE juhtpoliitikute Martin ja Mart Helme saate „Räägime asjast” edastamise. Nuvola Media omanik Priit Pedanik ütles Olev Kengile, et 19. jaanuaril uue nimel all tegevust alustav raadiojaaam jätkab kõige sellega, mis oli Tre raadio tugevus. Jätkub kohalike uudiste edastamine, kuid muutub muusikavalik.

viimased uudised

18:08

Ilves oli proovivõistlustel üheksas ja 15.

17:22

USA-s puhkesid protestid pärast naise hukkumist ICE'i agendi kuuli läbi

17:21

Valitsus kinnitas õpetajate töötasu alammääraks 1970 eurot Uuendatud

17:20

17:08

Belgia jõudis üksikmängude toel poolfinaali

17:05

Rail Baltic otsustab juuniks aheraine kasutamise

16:50

Hästi alustanud Keila Coolbet kaotas Tšehhi klubile

16:43

Uuring: Läänemere süvavee hapnikupuudus on rekordiliselt suur

16:36

Pensionifondidest olid mullu suurima tootlusega LHV fondid Uuendatud

16:32

OECD lihtsustas globaalseid miinimummaksu reegleid

07.01

USA võttis Venezuelaga seotud Vene lipu all sõitva tankeri oma kontrolli alla Uuendatud

15:30

Britid aitasid USA-l hõivata tankeri ja võtavad sihikule Vene varilaevastiku Uuendatud

09:55

Valge Maja: USA lahkub 66 rahvusvahelisest organisatsioonist Uuendatud

06:24

Graham: Trump toetab nüüd sanktsioonide paketi eelnõu Moskva vastu

13:50

Giacomel teenis Oberhofis emotsionaalse võidu, Siimer sai jälitussõitu Uuendatud

07.01

Siim Pohlak müüs maha TRE raadio ja lahkub valdkonnast

07.01

"Pealtnägija": Swedbank teenindas kahtlaseid oligarhe arvatust märksa kauem

04:39

Eraisikute vaheliste teenuste sotsiaalmaksu korrastus jõudis valitsusse

09:12

USA-s Minnesotas lasi immigratsiooniametnik maha naise

07.01

90. sünnipäeva tähistav Raimonds Pauls: Eesti on õigesti elamise eeskuju

18:08

Ilves oli proovivõistlustel üheksas ja 15.

17:08

Belgia jõudis üksikmängude toel poolfinaali

16:50

Hästi alustanud Keila Coolbet kaotas Tšehhi klubile

16:29

Elvira Öberg järgis õe eeskuju, Regina Ermits 23. Uuendatud

15:33

Ekraaninäitlejate gildi auhinnagalal püüab enim auhindu "Üks võitlus teise järel"

13:35

Ain Mäeots lahkus Vanemuise teatrist

13:29

"Püha Sõprus" on jaanuaris pühendatud Sundance'i filmifestivalile ja Robert Redfordile

13:17

Headreadi raamatuaasta blogi: Brigitta Davidjantsi "Plahvatus nätsuputkas ja teisi jutte"

14:57

Aasta kokaraamatu autor: maitsev tatra-lõhe salat valmib minutitega

12:12

Treener: intervallkõndimine pakub lihtsat viisi igapäevase liikumise suurendamiseks

12:09

Ivo Linna: see, millest ma laulan, ongi minu maailm

10:53

Krõbedate külmakraadide eest kaitseb läbimõeldud riietumine

15:35

Holland loobus koostööst USA-ga narkovastases võitluses Kariibi merel

15:20

Valitsus kinnitas õpetajate töötasu alammääraks 1970 eurot

15:20

13:05

Minneapolises lasi immigratsiooniametnik maha naise

12:50

Tartu ülikooli arheoloogid uurivad küttimise ja koriluse rolli rahvastiku kiires kasvus

12:40

Mihkelson: Eestile on oluline tugeva liitlasruumi püsimine

12:40

Reedel tuul tugevneb ja ilm läheb veelgi külmemaks

12:25

09:55

Loomakaitsjad tahavad loomapidamise keeluga inimeste registrit

09:50

Külm ilm püsib

