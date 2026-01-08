X!

Prantsusmaa võib riigieelarve vastu võtta ilma parlamendihääletuseta

Välismaa
Prantsuse eelarveminister Amélie de Montchalin
Prantsuse eelarveminister Amélie de Montchalin Autor/allikas: SCANPIX/Jeanne Accorsini/SIPA
Välismaa

Prantsuse eelarveminister Amélie de Montchalin keeldus neljapäeval välistamast võimalust kasutada põhiseaduslikku klauslit, mis lubaks riigieelarve vastu võtta ilma parlamendihääletuseta, kirjutab Politico.

Prantsusmaa alustas 2026. aastat ilma korralise riigieelarveta, sest detsembris jooksid läbirääkimised parlamendis liiva. Ka uus aasta on pakkunud vähe kindlustunnet, et valitsus suudab kokku panna paketi, mis Prantsusmaa killustunud parlamendis läbi läheks.

Ummikseisu tõttu on mõned saadikud kutsunud peaminister Sébastien Lecornu'd üles kasutama põhiseaduse klauslit 49.3, mis lubaks eelarve vastu võtta ilma hääletuseta.

Kui De Montchalinilt küsiti raadiojaamale RTL antud intervjuus otse selle võimaluse kohta, vastas ta: "Ma ei välista midagi, mis võiks anda Prantsusmaale eelarve."

Saadikud hääletasid eelmisel aastal sisuliselt 2025. aasta eelarve uude aastasse ülekandmise poolt, et vältida valitsuse töö seiskumist.

Lecornu lubas eelmisel aastal klauslit mitte kasutada, et tagada oma paremtsentristliku vähemusvalitsuse püsimajäämine.

Politico rõhutab, et mehhanismi kasutamine praegu oleks aga riskantne ja mitte ainult seepärast, et mõjuks sõnamurdmisena. Selle rakendamine tõstaks dramaatiliselt panuseid, sest saadikute ainsaks järelejäänud võimaluseks eelnõu blokeerida oleks vastata umbusaldusavaldusega. Kui see läbi läheks, jääks Prantsusmaa ilma nii valitsusest kui ka riigieelarvest.

Opositsiooni kuuluv vasaktsentristlik Sotsialistlik Partei, mis on näidanud üles suuremat valmidust läbirääkimisteks kui teised parteid, teatas, et võib jätta umbusaldusavalduse toetamata isegi juhul, kui valitsus vastuolulist klauslit kasutab. Kuid seda tingimusel, et eelnõu sisaldab mõningaid nende poliitilisi nõudmisi.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

VÕISTLUS ALGAB

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:42

Rail Baltic otsustab juuniks aheraine kasutamise

19:39

Macron: USA pöörab liitlastele selja

19:36

Ilves oli proovivõistlustel üheksas ja 15. Uuendatud

19:19

Kelly Sildaru jõudis viimasena lõppvõistlusele

19:05

USA-s puhkesid protestid pärast naise hukkumist ICE'i agendi kuuli läbi Uuendatud

19:00

Austrias protesteeriti Venemaa sportlaste võistlusele lubamise vastu

18:55

Masha Bakhtina lühidokk jutustab loo ühe naise teekonnast oma juurte juurde

18:54

ERSO kontsertsarjas "AudioSpaa" kõlab Arvo Pärdi ja Philip Glassi looming

18:46

Statistikaamet muudab hindade arvestamise metoodikat

18:40

Päevakaja (08.01.2026 18:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

15:30

Britid aitasid USA-l hõivata tankeri ja võtavad sihikule Vene varilaevastiku Uuendatud

07.01

USA võttis Venezuelaga seotud Vene lipu all sõitva tankeri oma kontrolli alla Uuendatud

09:55

Valge Maja: USA lahkub 66 rahvusvahelisest organisatsioonist Uuendatud

06:24

Graham: Trump toetab nüüd sanktsioonide paketi eelnõu Moskva vastu

13:50

Giacomel teenis Oberhofis emotsionaalse võidu, Siimer sai jälitussõitu Uuendatud

07.01

Siim Pohlak müüs maha TRE raadio ja lahkub valdkonnast

04:39

Eraisikute vaheliste teenuste sotsiaalmaksu korrastus jõudis valitsusse

09:12

USA-s Minnesotas lasi immigratsiooniametnik maha naise

16:36

Pensionifondidest olid mullu suurima tootlusega LHV fondid Uuendatud

07.01

"Pealtnägija": Swedbank teenindas kahtlaseid oligarhe arvatust märksa kauem

ilmateade

loe: sport

19:36

Ilves oli proovivõistlustel üheksas ja 15. Uuendatud

19:19

Kelly Sildaru jõudis viimasena lõppvõistlusele

19:00

Austrias protesteeriti Venemaa sportlaste võistlusele lubamise vastu

17:08

Belgia jõudis üksikmängude toel poolfinaali

loe: kultuur

18:55

Masha Bakhtina lühidokk jutustab loo ühe naise teekonnast oma juurte juurde

18:54

ERSO kontsertsarjas "AudioSpaa" kõlab Arvo Pärdi ja Philip Glassi looming

15:33

Ekraaninäitlejate gildi auhinnagalal püüab enim auhindu "Üks võitlus teise järel"

13:35

Ain Mäeots lahkus Vanemuise teatrist

loe: eeter

14:57

Aasta kokaraamatu autor: maitsev tatra-lõhe salat valmib minutitega

12:12

Treener: intervallkõndimine pakub lihtsat viisi igapäevase liikumise suurendamiseks

12:09

Ivo Linna: see, millest ma laulan, ongi minu maailm

10:53

Krõbedate külmakraadide eest kaitseb läbimõeldud riietumine

Raadiouudised

17:20

Uus omanik muudab Tre raadio nime ja lõpetab poliitikasaated

17:05

Rail Baltic otsustab juuniks aheraine kasutamise

15:35

Holland loobus koostööst USA-ga narkovastases võitluses Kariibi merel

15:20

Valitsus kinnitas õpetajate töötasu alammääraks 1970 eurot

15:20

Raadiouudised (08.01.2026 15:00:00)

13:05

Minneapolises lasi immigratsiooniametnik maha naise

12:50

Tartu ülikooli arheoloogid uurivad küttimise ja koriluse rolli rahvastiku kiires kasvus

12:40

Mihkelson: Eestile on oluline tugeva liitlasruumi püsimine

12:40

Reedel tuul tugevneb ja ilm läheb veelgi külmemaks

12:25

Raadiouudised (08.01.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo