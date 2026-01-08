Prantsusmaa võib riigieelarve vastu võtta ilma parlamendihääletuseta

Prantsusmaa alustas 2026. aastat ilma korralise riigieelarveta, sest detsembris jooksid läbirääkimised parlamendis liiva. Ka uus aasta on pakkunud vähe kindlustunnet, et valitsus suudab kokku panna paketi, mis Prantsusmaa killustunud parlamendis läbi läheks.

Ummikseisu tõttu on mõned saadikud kutsunud peaminister Sébastien Lecornu'd üles kasutama põhiseaduse klauslit 49.3, mis lubaks eelarve vastu võtta ilma hääletuseta.

Kui De Montchalinilt küsiti raadiojaamale RTL antud intervjuus otse selle võimaluse kohta, vastas ta: "Ma ei välista midagi, mis võiks anda Prantsusmaale eelarve."

Saadikud hääletasid eelmisel aastal sisuliselt 2025. aasta eelarve uude aastasse ülekandmise poolt, et vältida valitsuse töö seiskumist.

Lecornu lubas eelmisel aastal klauslit mitte kasutada, et tagada oma paremtsentristliku vähemusvalitsuse püsimajäämine.

Politico rõhutab, et mehhanismi kasutamine praegu oleks aga riskantne ja mitte ainult seepärast, et mõjuks sõnamurdmisena. Selle rakendamine tõstaks dramaatiliselt panuseid, sest saadikute ainsaks järelejäänud võimaluseks eelnõu blokeerida oleks vastata umbusaldusavaldusega. Kui see läbi läheks, jääks Prantsusmaa ilma nii valitsusest kui ka riigieelarvest.

Opositsiooni kuuluv vasaktsentristlik Sotsialistlik Partei, mis on näidanud üles suuremat valmidust läbirääkimisteks kui teised parteid, teatas, et võib jätta umbusaldusavalduse toetamata isegi juhul, kui valitsus vastuolulist klauslit kasutab. Kuid seda tingimusel, et eelnõu sisaldab mõningaid nende poliitilisi nõudmisi.