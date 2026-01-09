X!

Ukraina vastulöögi järel jäi Belgorodis elektrita üle 500 000 inimese

{{1767930660000 | amCalendar}}
Venemaa rünnakud Ukraina pealinnale ja selle eeslinnadele süütasid tulekahjusid ning kahjustasid elumaju, teatas reedel Kiievi linnapea. Väljaanne The Kyiv Independent kirjutab, et rünnakus hukkus vähemalt neli ja sai vigastada 19 inimest. Ukraina vastulöögi järel jäi Belgorodis elektrita üle 500 000 inimese.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 9. jaanuaril kell 8.59:

- Venemaa rünnakutes Kiievile hukkus vähemalt neli inimest;

- Venemaa ründas Lvivi ballistilise raketiga.

Venemaa rünnakud Ukraina pealinnale ja selle eeslinnadele süütasid tulekahjusid ning kahjustasid elumaju, teatas reedel Kiievi linnapea. Väljaanne The Kyiv Independent kirjutab, et rünnakus hukkus vähemalt neli ja sai vigastada 19 inimest.

Linnapea Vitali Klõtško sõnul põhjustas rünnak Kiievis tulekahjusid ja kahjustas kortermaju. Tema sõnul sai teiste seas surma ka meedik, kes reageeris droonirünnakule kortermajale, mille pihta andsid venelased ka teise löögi.

Ukraina õhujõud andsid juba neljapäeva hilisõhtul välja üleriigilise hoiatuse, teatades, et "kogu Ukrainat ähvardab raketioht". Õhujõud kinnitasid, et Venemaa pommitajad on õhus.

Mõni tund enne rünnakut kritiseeris Moskva teravalt kava paigutada pärast sõda Ukrainasse Euroopa rahuvalvajad ning nimetas Kiievit ja tema liitlasi "sõjateljeks".

Belgorodis on Ukraina rünnaku järel elektrita üle 500 000 inimese

Venemaal Belgorodi oblastis jäi reedel Ukraina rünnaku järel kütte või elektrita üle poole miljoni inimese, ütles kuberner Vjatšeslav Gladkov, lisades, et pea sama hulk inimesi on kütteta, samas kui õhutemperatuur on nulli lähedal.

Venemaa ründas Lvivi ballistilise raketiga

Lääne-Ukraina linnas Lvivis tabas relvajõudude teatel vahetult enne südaööd ballistiline rakett elutähtsaid taristuobjekte. Ukraina õhujõud teatasid reede varahommikul, et vaenlase rakett lendas kiirusega umbes 13 000 kilomeetrit tunnis, vahendas Ukrainska Pravda.

Lvivi linnapea Andri Sadovõi sõnul on Ukraina sõjaväe ülesanne teha kindlaks, kas kasutati tuumavõimekusega raketti Orešnik.

"Kõik vastavad teenistused töötavad sündmuskohal, tulekahju kustutatakse," lisas Sadovõi.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, BNS

Ukraina vastulöögi järel jäi Belgorodis elektrita üle 500 000 inimese

