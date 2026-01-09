Novembri välisturistide arv kasvas, kuid jääb 2019. aastale siiski alla

2025. aasta novembris peatus Eesti majutusettevõtetes 254 989 turisti, mida on kolm protsenti enam kui aasta varem samas kuus. Välisturiste oli seitse protsenti enam, kuid 2019. aasta novembrile jäi välisturistide arv siiski 13 protsenti alla.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Piret Pukki sõnul olid ligi pooled 2025. aasta novembris Eesti majutusettevõtete külastajatest välisturistid ja pooled siseturistid, vastavalt 127 273 välis- ja 127 716 siseturisti.

"2019. aasta novembrile jäi välisturistide arv siiski 13 protsenti alla. Siseturiste oli kriisieelse novembriga võrreldes rohkem (10 protsenti), nagu on olnud ka varasemates kuudes," täpsustas Pukk.

Siseturistide arv ei kasvanud.

Soome turiste oli vähem, Läti turiste rohkem kui aasta varem

Enim saabus välisturiste Soomest (ligi 40 900), Lätist (25 600), Suurbritanniast (6100), Saksamaalt (5800) ja Leedust (5300). Majutusettevõtetes peatunud Soome turiste oli üks protsent vähem ja Läti turiste 17 protsenti rohkem. Leedu turiste oli kolm protsenti rohkem, Suurbritannia turiste 18 protsenti ja Saksamaa turiste 23 protsenti rohkem kui 2024. aasta novembris.

Suur osa majutatud välisturistidest olid novembris puhkusereisil (75 protsenti), 20 protsenti välisturistidest tööreisil.

Välisturistidest 76 protsenti ööbis Harju maakonnas ning peamiselt majututi Tallinnas. Populaarsuselt järgnesid Pärnumaa (11 protsenti), Tartumaa (kuus protsenti) ja Ida-Virumaa (kaks protsenti) ning Saare maakond (kaks protsenti).

Ööbinud siseturistidest oli sarnaselt eelnevale aastale ka 2025. aasta novembris 69 protsenti puhkuse- ja 22 protsenti tööreisil.

Kõige enam peatus siseturiste Harjumaal (35 protsenti), järgnesid Pärnumaa (14 protsenti), Tartumaa (11 protsenti) ja Ida-Virumaa (11 protsenti). Kuus protsenti siseturistidest ööbis Saaremaal, viis protsenti aga nii Läänemaal, Lääne-Virumaal kui ka Valgamaal.

Novembris said külastajad peatuda 934 majutuskohas

Turistid viibisid majutusettevõtetes kokku 460 390 ööd, neist 254 053 olid välisturistide ja 206 337 siseturistide ööbimised.

Novembris said külastajad peatuda 934 majutuskohas. Turistide kasutuses oli ligi 22 200 tuba ja 50 800 voodikohta, täidetud oli 42 protsenti tubadest.

Ööpäev maksis majutusettevõttes keskmiselt 48 eurot inimese kohta, mis oli kolm protsenti kallim kui 2024. aasta novembris.

Eesti Hotellide ja Restoranide Liit: väljaspoolt Tallinnat oli langus

"Novembris jäi väljaspool Tallinna hotellides nii täituvus kui ka tulu ühe toa kohta alla eelmise aasta taseme. Novembri ja detsembri hea tulemus tuli eelkõige Tallinnast ning seda toetasid jõuluperioodiks loodud lennuühendused," teatas Eesti Hotellide ja Restoranide Liit.

Detsember kujunes hotellidele heaks kuuks eelkõige Tallinnas, kus linnapuhkused, pühadeüritused, välisturistide suurem osakaal ning sihipäraselt loodud jõuluperioodi lennuühendused aitasid hoida nii täituvust kui ka tulusid, lisas liit.

"Samal ajal jäi detsembri mõju väljaspool Tallinna märksa tagasihoidlikumaks ning mitmes piirkonnas ei suutnud aasta lõpp luua piisavat finantspuhvrit, et valmistuda jaanuarist algavaks pikaks madalhooajaks. See kinnitab, et Tallinna hea tulemus ei peegelda kogu Eesti majutussektori tegelikku seisu ja detsember ei täitnud paljudes piirkondades oma rolli madalhooajaks valmistumisel," lisas liit.