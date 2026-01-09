Elenger langetab veebruarist veidi gaasi hinda

Elenger langetab alates veebruarist paindliku paketiga kodutarbijale maagaasi hinda 0,52 eurole kuupmeetri kohta senise 0,54 euro asemel. Gaasi hind on praegu soodsam kui aasta eest.

Alexela kodukliendile langes gaasi hind 0,52 euro peale juba jaanuarist.

Eelmise aasta jaanuaris oli gaasi kuupmeetri hind Elengeril 0,69 eurot, mida tõsteti alates märtsist 0,78 euroni kuupmeetri kohta. Ka Alexela muutuvhinnaga paketi hind oli mullu jaanuaris 0,69 eurot, mida tõsteti märtsis 0,71 eurole.

Ehk gaasi hind on praegu soodsam kui aasta eest.

Maagaasi hind Hollandi börsil (TTF) langes detsembri keskpaigaks 27 euroni megavatt-tunni kohta. Tegemist oli madalaima tasemega alates 2024. aasta aprillist. Detsembri algusest on hind kõikunud 27-28 euro vahel.

Aasta tagasi samal ajal oli gaasi hind 43 eurot megavatt-tunni kohta ehk aastane langus tänase seisuga on 38 protsenti.