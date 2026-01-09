Politico: EL-i riigid kiitsid Mercosuri vabakaubandusleppe heaks

Lepingu heakskiitmiseks on vaja vähemalt 15 riigi toetust, mis esindavad vähemalt 65 protsenti EL-i elanikkonnast.

Prantsusmaa, Poola, Austria, Iirimaa ja Ungari olid leppe vastu, Belgia jäi erapooletuks. Liikmesriikidel on võimalike vastuväidete esitamiseks aega reedel kella 17.00-ni.

Anonüümsust palunud diplomaatide kinnitusel kiitsid EL-i suursaadikud heaks ka täiendavad põllumajandusturu kaitsemeetmed, mis rakenduvad juhul, kui import Brasiiliast, Argentinast, Paraguayst ja Uruguayst peaks hüppeliselt kasvama.

Lepingu heakskiitmise korral sõidab Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen järgmisel nädalal Paraguaysse lepet allkirjastama.

Komisjoni pressiesindaja Olof Gill ei kinnitanud reedisel pressibriifingul von der Leyeni reisiplaane. "Hetkel keskendume Euroopa Liidu Nõukogu menetlustele. Järgmiste sammudega tegeleme siis, kui need protsessid on lõpule viidud," sõnas Gill.

Kui von der Leyen ja Mercosuri esindajad on leppe allkirjastanud, läheb tekst hääletusele Euroopa Parlamenti. Kuna leppe teatud osad väljuvad kaubanduspoliitika raamest, vajavad need heakskiitu ka EL-i liikmesriikide parlamentides.

Läbirääkimised leppe üle on kestnud 25 aastat. Ratifitseerimise korral hõlmaks see 780 miljoni inimesega turgu ja ligikaudu veerandit maailma sisemajanduse koguproduktist.

2025. aastal tegi EL leppesse muudatusi, et eraldada miljardeid eurosid toetusteks põllumeestele, kes pelgavad Lõuna-Ameerika impordi mõju.

Lepe kaotaks 15 aasta jooksul tollimaksud peaaegu kõigile EL-i ja viie Mercosuri riigi – Brasiilia, Argentina, Uruguay, Paraguay ja Boliivia – vahel liikuvatele kaupadele.