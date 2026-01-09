X!

Ühendriigid hõivavad Kariibi merel naftatankerit

Naftatanker. Pilt on illustreeriv
Naftatanker. Pilt on illustreeriv Autor/allikas: SCANPIX/Maryorin Mendez/AFP
USA ametnik teatas reedel, et Ühendriigid on Kariibi merel Trinidadi lähistel hõivamas tankerit Olina.

Tegemist on viimaste nädalate jooksul juba viienda sarnase laeva kinnipidamisega, mis on osa Washingtoni tegevusest Venezuela naftaekspordi tõkestamisel.

Asjaga kursis oleva laevandusallika sõnul oli varem Venezuelast väljunud tanker hõivamise hetkeks piirkonda naasnud.

Avaliku laevandusandmebaasi Equasis andmetel sõitis laev ebaseaduslikult Ida-Timori lipu all.

"Laeva AIS-i asukohamääraja oli viimati aktiivne 52 päeva tagasi Venezuela majandusvööndis, Curaçaost kirdes," teatas Briti merendusriskide haldamise ettevõte Vanguard eraldi avalduses.

Tööstusallika sõnul lahkus Olina Venezuelast eelmisel nädalal täislastis osana laevarühmast vahetult pärast seda, kui USA võttis 3. jaanuaril kinni Venezuela presidendi Nicolás Maduro.

Allikas lisas, et USA kehtestatud naftaekspordi blokaadi tõttu oli laev teel tagasi Venezuelasse, pardal endiselt täislast.

USA kehtestas tankerile sanktsioonid eelmise aasta jaanuaris, kui laev kandis veel nime Minerva M. Washingtoni hinnangul kuulus alus nn varilaevastikku, mis tegutseb puuduliku järelevalve ja teadaoleva kindlustuseta.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

