Laupäeval on tuul väga tugev ja ilm tuisune

Laupäeval tõmbub Lapimaalt Läänemereni ulatunud kõrgrõhkkonna serv tagasi ja lõuna poolt läheneb aktiivne madalrõhkkond. Lumepilved jõuavad öösel Kagu-Eestisse ning laienevad edasi mandrile. Tihedam on sadu Eesti idaosas ning väga tugev kirdetuul keerutab lund tuisuvaaludeks.

Ööl vastu laupäeva pilvisus tiheneb ning lumesadu koos tuisuga liigub Kagu-Eestist edasi Kesk- ja Kirde-Eesti suunas. Mujal on ilm olulise sajuta, aga mitmel pool on pinnatuisku. Puhub kirdetuul 5 kuni 11, rannikul 8 kuni 15, iiliti 22 meetrit sekundis. Külma on -5 kuni -12 kraadi.

Hommik on pilvine. Eesti idaosas sajab lund ja tuiskab, lääne pool on veel suurema sajuta, aga jätkuvalt on pinnatuisku. Puhub tugev ida- ja kirdetuul puhanguti 17, rannikualadel kuni 22 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb vahemikku -3 kuni -10 kraadi.

Päevaks laieneb lumesadu ja tuisk ka Lääne-Eestisse. Tugevam kirdetuul puhub kuni 15, iiliti 22 meetrit sekundis. Külma on -4 kuni -10 kraadi.

Pühapäeval sajab mõnel pool lund, rannikul tuiskab ning öösel on keskmiselt -8, päeval -7 kraadi.

Esmaspäeval madalrõhkkonna mõju väheneb, sajuhood hõrenevad ja tuul nõrgeneb. Öösel on külma -5 kuni -15, päeval -3 kuni -11 kraadi.

Teisipäeval sajab vaid kohati kerget lund ning õhutemperatuur püsib sarnane esmaspäevaga.

Kolmapäev on suurema sajuta ning nii öösel kui ka päeval paari kraadi võrra jahedam.