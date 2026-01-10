Zelenski ei vastusta EL-Vene dialoogi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et ta ei oleks vastu Euroopa suhtlemisele Venemaaga, kuid avaldas kahtlust selle tulemuslikkuse suhtes.

"Ma ei ole vastu Euroopa läbirääkimistele Venemaaga, eriti nüüd, kui USA surve suureneb ja Euroopa on hakanud rääkima julgeolekugarantiidest. Me liigume viimase etapi poole, isegi kui me ei tea veel, milline see välja näeb," ütles Zelenski intervjuus väljaandele Bloomberg vastuseks küsimusele Euroopa juhtide hiljutiste üleskutsete kohta taasalustada dialoogi Moskvaga,

Samas märkis Ukraina president, et Venemaa teod ei näita tema valmisolekut tõeliseks diplomaatiaks. Zelenski sõnul ei tunnusta Ukraina kunagi Venemaa okupeeritud territooriume, lootes tulevikus taastada suveräänsuse kogu oma territooriumi üle.

Ukraina president kutsus ka Ameerika Ühendriike üles Venemaa agressioonile süstemaatilisemalt reageerima, märkides, et Ukraina pole ikka veel saanud kõiki lubatud õhutõrjesüsteemi Patriot rakette ja laskemoona.

Itaalia peaminister Giorgia Meloni ütles reedel, et rahvusvaheliste jõupingutuste keskel Ukraina sõja lõpetamiseks on saabunud aeg läbirääkimisteks EL-i ja Venemaa vahel. Varem on ka Pranrtsuse president Emmanuel Macron rääkinud vajadusest Moskvaga suhelda.

Samas leidis Müncheni julgeolekukonverentsi sakslasest tegevjuht Wolfgang Ischinger, et otseläbirääkimised eurooplaste ja Venemaa valitsuse vahel on praegu mõttetud. Tema sõnul on Moskva tõenäoliselt huvitatud läbirääkimistest ainult Washingtoniga, vahendas Ukraina väljaanne UNIAN.