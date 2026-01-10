LAV nimetas mereväeõppusi Iraani ja Venemaaga hädavajalikuks

Nädal aega kestvad õppused "Will for Peace 2026" algasid vaid mõni päev pärast seda, kui Ühendriigid arestisid Põhja-Atlandil Vene lipu all sõitva naftatankeri, öeldes, et see vedas Lääne sanktsioone rikkudes toornaftat Venezuelasse, Venemaale ja Iraani.

Tanker arestiti pärast USA haarangut, mille käigus kukutati Caracases Moskva liitlane Nicolás Maduro.

Hiina juhitud õppused on enamat kui lihtsalt sõjaline harjutus ja BRICS-i riikide kavatsuste avaldus, ütles Lõuna-Aafrika ühendatud rakkerühma ülem, kapten Nndwakhulu Thomas Thamaha avatseremoonial.

"See on meie kollektiivse otsusekindluse demonstratsioon teha koostööd," ütles ta.

Algselt Brasiiliast, Venemaast, Indiast, Hiinast ja Lõuna-Aafrikast koosnenud BRICS on laienenud, hõlmates nüüd ka Egiptust, Etioopiat, Iraani, Saudi Araabiat, Araabia Ühendemiraate ja viimati ka Indoneesiat.

Hiina ja Iraan saatsid õppustele hävitajad, Venemaa ja Araabia Ühendemiraadid aga korvetid. Võõrustaja LAV osales fregatiga.

Indoneesia, Etioopia ja Brasiilia osalesid vaatlejatena.

"Üha keerulisemaks muutuvas merekeskkonnas ei ole selline koostöö valik, vaid see on hädavajalik," ütles Thamaha.

Õppuste eesmärk on tagada laevateede ja merel toimuva majandustegevuse ohutus, lisas ta.

Varem Mosi nime all tuntud õppused pidid esialgu toimuma eelmise aasta novembris, kuid lükati edasi Johannesburgis toimunud G20 tippkohtumise tõttu, mida USA boikoteeris.

Washington on süüdistanud Lõuna-Aafrikat ja BRICS-i blokki ameerikavastases poliitikas ning hoiatanud liikmeid, et neile võidakse kehtestada lisaks juba ülemaailmselt kehtivatele tollimaksudele täiendav 10-protsendiline tollitariif.