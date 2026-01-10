X!

LAV nimetas mereväeõppusi Iraani ja Venemaaga hädavajalikuks

Välismaa
Hiina sõjalaev Tangshan Kaplinna lähedal.
Hiina sõjalaev Tangshan Kaplinna lähedal. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Välismaa

Lõuna-Aafrika vabariik (LAV) alustas laupäeval ühiseid mereväeõppuseid Venemaa, Iraani ja Hiinaga, nimetades manöövreid hädavajalikuks vastuseks pingete kasvamisele maailmamerel.

Nädal aega kestvad õppused "Will for Peace 2026" algasid vaid mõni päev pärast seda, kui Ühendriigid arestisid Põhja-Atlandil Vene lipu all sõitva naftatankeri, öeldes, et see vedas Lääne sanktsioone rikkudes toornaftat Venezuelasse, Venemaale ja Iraani.

Tanker arestiti pärast USA haarangut, mille käigus kukutati Caracases Moskva liitlane Nicolás Maduro.

Hiina juhitud õppused on enamat kui lihtsalt sõjaline harjutus ja BRICS-i riikide kavatsuste avaldus, ütles Lõuna-Aafrika ühendatud rakkerühma ülem, kapten Nndwakhulu Thomas Thamaha avatseremoonial.

"See on meie kollektiivse otsusekindluse demonstratsioon teha koostööd," ütles ta.

Algselt Brasiiliast, Venemaast, Indiast, Hiinast ja Lõuna-Aafrikast koosnenud BRICS on laienenud, hõlmates nüüd ka Egiptust, Etioopiat, Iraani, Saudi Araabiat, Araabia Ühendemiraate ja viimati ka Indoneesiat.

Hiina ja Iraan saatsid õppustele hävitajad, Venemaa ja Araabia Ühendemiraadid aga korvetid. Võõrustaja LAV osales fregatiga.

Indoneesia, Etioopia ja Brasiilia osalesid vaatlejatena.

"Üha keerulisemaks muutuvas merekeskkonnas ei ole selline koostöö valik, vaid see on hädavajalik," ütles Thamaha.

Õppuste eesmärk on tagada laevateede ja merel toimuva majandustegevuse ohutus, lisas ta.

Varem Mosi nime all tuntud õppused pidid esialgu toimuma eelmise aasta novembris, kuid lükati edasi Johannesburgis toimunud G20 tippkohtumise tõttu, mida USA boikoteeris.

Washington on süüdistanud Lõuna-Aafrikat ja BRICS-i blokki ameerikavastases poliitikas ning hoiatanud liikmeid, et neile võidakse kehtestada lisaks juba ülemaailmselt kehtivatele tollimaksudele täiendav 10-protsendiline tollitariif.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS

OTSE OTEPÄÄLT

VÕISTLUS ALGAB

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:30

Lehise teekond MK-etapil lõppes veerandfinaalis Uuendatud

19:23

Schmid ERR-ile: Otepää etapp on üks hooaja tipphetki

18:55

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:45

VIDEO | Vennad Retteneggerid võtsid mõõtu mälumängus

18:37

Soojad talved on suusavarustuse valiku poodides napiks muutnud

18:36

Kaitseinvesteeringute keskus otsib kaitseväe Narva linnaku ehitajat

18:35

Päevakaja (10.01.2026 18:00:00)

18:32

Tallinna võimuliit jõudis linnaeelarve läbirääkimistega lõpule

18:24

Ukraina droonirünnak süütas naftahoidla Volgogradi oblastis Uuendatud

18:17

Kuuenda liiga klubi lülitas FA Cupil tiitlikaitsja konkurentsist

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

18:15

Transpordiamet soovitab tuisu tõttu laupäeval autosõidust loobuda Uuendatud

18:24

Ukraina droonirünnak süütas naftahoidla Volgogradi oblastis Uuendatud

09.01

Terras: lapsed ja pensionärid hakkavad maakonnaliinidel pileti eest maksma

09.01

Ühendriigid hõivasid Kariibi merel naftatankeri Uuendatud

12:04

Trump: USA vajab Gröönimaad, sest muidu võtab selle Venemaa või Hiina Uuendatud

09:06

Trump hoiatas uuesti Iraani juhtkonda

14:15

Ilves saavutas teist päeva järjest kaheksanda koha Uuendatud

09.01

E-riigi akadeemia hangib Kuubale 441 000 euro eest digipöördeseadmeid Uuendatud

09.01

Kiviselg: Ukraina õhurünnakud muutuvad Venemaa jaoks üha valusamaks

09.01

Henry Sildaru pääses MK-sarjas esmakordselt pjedestaalile

ilmateade

loe: sport

19:30

Lehise teekond MK-etapil lõppes veerandfinaalis Uuendatud

19:23

Schmid ERR-ile: Otepää etapp on üks hooaja tipphetki

18:45

VIDEO | Vennad Retteneggerid võtsid mõõtu mälumängus

18:17

Kuuenda liiga klubi lülitas FA Cupil tiitlikaitsja konkurentsist

loe: kultuur

16:14

ETV2 meenutab nädalavahetusel Sulev Nõmmikut

14:17

Galerii: koorijuht ja muusikapedagoog Ants Soots saadeti viimsele teele

13:57

"Emalõvi" pälvis kaks Läti filmiauhindade nominatsiooni

13:36

Johanna Maria Tamm ja Eeva Mägi valiti Berliini filmifestivali talentide programmi

loe: eeter

16:14

ETV2 meenutab nädalavahetusel Sulev Nõmmikut

16:03

Danel Pandre: kantri ei mahu ühte kindlasse vormi

12:45

80-ndatel Rootsi emigreerunud Rita Ahonen: kohale jõudes sain šoki

10:51

Kalamajas poodi pidav Alma Sooäär tähistas 90. sünnipäeva: see tuli nii ruttu!

Raadiouudised

09.01

Päevakaja (09.01.2026 18:00:00)

09.01

Tööandjad lükkasid riikliku lepitaja alampalga ettepaneku tagasi

09.01

Euroopa Liidu liikmesriikide enamus toetas kaubanduslepet Mercosuriga

09.01

Raadiouudised (09.01.2026 15:00:00)

09.01

Vanemuise otsus end rahvusteatriks kutsuda nimetust ei monopoliseeri

09.01

Tallinn otsib juriidilist väljapääsu uue suurhaigla kallist projekteerimislepingust

09.01

Raadiouudised (09.01.2026 12:00:00)

09.01

Laupäeval tuleb lumelisa

09.01

Raudsepp: üksnes EL-i toetusraha pole argument Tallinna investeeringuteks

09.01

Valtonen: USA viimase aja tegevus ei mõjuta kahepoolseid suhteid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo