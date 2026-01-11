X!

Eesti poliitikud kahtlevad rämpstoidu reklaamipiirangute mõtekuses

Eesti
Kaubad
Kaubad Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Kui Suurbritannias jõustusid aasta alguses laste tervist silmas pidades rämpstoidu reklaamipiirangud, siis Eesti poliitikud selliseid meetmeid vajalikuks ei pea.

Laste ülekaalulisuse ennetamiseks Ühendkuningriigis kehtestatud keeld näeb ette, et kõrge rasva-, soola- ja suhkrusisaldusega tooteid ei tohi päeva ajal tele-eetris reklaamida. Internetis kehtib reklaamikeeld kogu aeg.

Briti valitsuse hinnangul aitab see ära hoida ligi 20 000 laste ülekaaluga seotud juhtu.

Endine sotsiaal- ja terviseminister Tanel Kiik (SDE)  leiab, et Eesti sellist reklaamikeeldu rakendama ei peaks: "Ma arvan, et meil on muid viise, mille kaudu tootjaid heas mõttes suunata tervislikumaid tooteid pakkuma, inimesi juhendada ja soovitada neile jälgida rohkem seda, et mis täpselt toote sees on."

Kiik juhtis tähelepanu ka sellele, et keelu tegelik mõju ei pruugi olla suur.

"Tänases reklaamimaailmas, kus meil on sotsiaalmeedia ja kõik muud platvormid väga laialdaselt kättesaadavad igal ajahetkel, võib reklaam või mõju jõuda noorte ja lasteni ka muude kanalite kaudu," tõdes Kiik.

Sarnasel seisukohal on ka riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees ja endine sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (Reformierakond), kelle sõnul pole üksnes keelamine piisav samm.

"Pelgalt keeldude-käskudega me ei pane inimesi teistmoodi käituma. Sest mida me soovime, mis see eesmärk on – eesmärk on muuta inimeste toitumisharjumusi ja nende muutmiseks on vaja enamat kui ainult keelde ja käske," leidis Riisalo.

Probleemi lahendusena peab Kiik vajalikuks tarbijate teadlikkuse suurendamist. Samas nendib ta, et vastutus tarbija tervise hoidmise eest lasub ka tootjatel.

Riisalo sõnul tuleb teemat käsitledes vaadata laiemalt põhjuseid, miks laste ebatervislikud harjumused kujunevad.

"Ma arvan, et laste söömisharjumus algab perekonnast ja vanematest ja nende teadlikkusest. Ma usun ka, et nooremad põlvkonnad on oluliselt teadlikumad kui varasemad ja inimesed jälgivad rohkem, mida nad söövad, kuidas nad söövad ühtlasi ka liikumist ja kõike muud taolist," rääkis Riisalu.

Ka Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea Riina Solman (Isamaa) on seda meelt, et üksnes reklaamide keelamisega olukorda parandada ei saa. Solmani hinnangul saab meedia probleemi lahendamisse küll panustada, kuid teistel viisidel.

"Avalikul ruumil, ajakirjandusel, erinevatel saadetel, aga ka kooliõpetusel on väga suur roll. Kui ka kodu seda ei pruugi toetada - kas vanematel on väga suur töökoormus, nad ei näe, mida nende lapsed koju minnes koolist tee pealt endale kaasa ostavad, siis üldisel avalikul ruumil on ka suur mõju laste hoiakute kujundamisele. Vaatama peab, milliseid kanaleid nad jälgivad ja sinna suunama vastavat informatsiooni," ütles Solman. 

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

VÕISTLUS ALGAB

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:09

Eesti epeenaiskond on jõudnud Fujairah's poolfinaali

12:01

VAATA OTSE | Kahevõistluse naised alustavad kompaktvõistlusega Uuendatud

11:58

Eesti poliitikud kahtlevad rämpstoidu reklaamipiirangute mõtekuses

11:44

TÄNA OTSE | Konkurendid lähevad Öbergi püüdma, rajal ka Ermits ja Külm

11:36

Raie vähendamine riigimetsas paneb puidutöösturid muretsema

11:15

VAATA OTSE | Talispordipühapäev algab laskesuusa meeste teatesõiduga Uuendatud

11:11

Taliharja Vanakurja kiireimad olid suusatajad Uuendatud

11:08

Raport: EL importis mullu Venemaalt vähemalt 7,2 miljardi eest LNG-d

11:05

Eesti ja Küprose vaheline EM-valikmäng jääb ära

10:46

Viktor Trasberg: kelle pensionisammas on vägevam?

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

10.01

Transpordiamet soovitab tuisu tõttu autosõidust loobuda Uuendatud

10.01

Sõja 1417. päev: Ukraina droonirünnak süütas naftahoidla Volgogradi oblastis Uuendatud

08:13

Ukraina korraldas suure droonirünnaku Voronežile Uuendatud

10.01

80-ndatel Rootsi emigreerunud Rita Ahonen: kohale jõudes sain šoki

10.01

Trump: USA vajab Gröönimaad, sest muidu võtab selle Venemaa või Hiina Uuendatud

10.01

LAV nimetas mereväeõppusi Iraani ja Venemaaga hädavajalikuks

10.01

Trump kutsus seadma krediitkaardi intressidele 10-protsendist ülempiiri

10.01

ERR Donbassis: AK võttegrupp sattus pommirünnaku tunnistajaks

10.01

Doktoritöö seab kahtluse alla hõbeda viirusvastase toime

10.01

Trump hoiatas uuesti Iraani juhtkonda

ilmateade

loe: sport

12:09

Eesti epeenaiskond on jõudnud Fujairah's poolfinaali

12:01

VAATA OTSE | Kahevõistluse naised alustavad kompaktvõistlusega Uuendatud

11:44

TÄNA OTSE | Konkurendid lähevad Öbergi püüdma, rajal ka Ermits ja Külm

11:15

VAATA OTSE | Talispordipühapäev algab laskesuusa meeste teatesõiduga Uuendatud

loe: kultuur

10:41

Oopus: meie missioon on elektrooniline pärimusmuusika klubidesse viia

09:15

Edith Sepp: hakkame samm-sammult kaotama võimekust toota eestikeelseid filme

09:14

Keelesäuts. Eks iga aastanumber teeb jälle väärikamaks

10.01

ETV2 meenutab nädalavahetusel Sulev Nõmmikut

loe: eeter

10:41

Oopus: meie missioon on elektrooniline pärimusmuusika klubidesse viia

10.01

ETV2 meenutab nädalavahetusel Sulev Nõmmikut

10.01

Danel Pandre: kantri ei mahu ühte kindlasse vormi

10.01

80-ndatel Rootsi emigreerunud Rita Ahonen: kohale jõudes sain šoki

Raadiouudised

10.01

Politoloogide sõnul peaks riik väljendama Euroopa Liitu kuulumist selgemalt

10.01

Kaitseinvesteeringute keskus otsib ehitajat kaitseväe Narva linnaku rajamiseks

10.01

Virumaal peeti täna kaks eriilmelist rahvamatka

10.01

Päevakaja (10.01.2026 18:00:00)

09.01

Päevakaja (09.01.2026 18:00:00)

09.01

Tööandjad lükkasid riikliku lepitaja alampalga ettepaneku tagasi

09.01

Euroopa Liidu liikmesriikide enamus toetas kaubanduslepet Mercosuriga

09.01

Raadiouudised (09.01.2026 15:00:00)

09.01

Vanemuise otsus end rahvusteatriks kutsuda nimetust ei monopoliseeri

09.01

Tallinn otsib juriidilist väljapääsu uue suurhaigla kallist projekteerimislepingust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo