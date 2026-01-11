Eesti poliitikud kahtlevad rämpstoidu reklaamipiirangute mõtekuses

Kui Suurbritannias jõustusid aasta alguses laste tervist silmas pidades rämpstoidu reklaamipiirangud, siis Eesti poliitikud selliseid meetmeid vajalikuks ei pea.

Laste ülekaalulisuse ennetamiseks Ühendkuningriigis kehtestatud keeld näeb ette, et kõrge rasva-, soola- ja suhkrusisaldusega tooteid ei tohi päeva ajal tele-eetris reklaamida. Internetis kehtib reklaamikeeld kogu aeg.

Briti valitsuse hinnangul aitab see ära hoida ligi 20 000 laste ülekaaluga seotud juhtu.

Endine sotsiaal- ja terviseminister Tanel Kiik (SDE) leiab, et Eesti sellist reklaamikeeldu rakendama ei peaks: "Ma arvan, et meil on muid viise, mille kaudu tootjaid heas mõttes suunata tervislikumaid tooteid pakkuma, inimesi juhendada ja soovitada neile jälgida rohkem seda, et mis täpselt toote sees on."

Kiik juhtis tähelepanu ka sellele, et keelu tegelik mõju ei pruugi olla suur.

"Tänases reklaamimaailmas, kus meil on sotsiaalmeedia ja kõik muud platvormid väga laialdaselt kättesaadavad igal ajahetkel, võib reklaam või mõju jõuda noorte ja lasteni ka muude kanalite kaudu," tõdes Kiik.

Sarnasel seisukohal on ka riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees ja endine sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (Reformierakond), kelle sõnul pole üksnes keelamine piisav samm.

"Pelgalt keeldude-käskudega me ei pane inimesi teistmoodi käituma. Sest mida me soovime, mis see eesmärk on – eesmärk on muuta inimeste toitumisharjumusi ja nende muutmiseks on vaja enamat kui ainult keelde ja käske," leidis Riisalo.

Probleemi lahendusena peab Kiik vajalikuks tarbijate teadlikkuse suurendamist. Samas nendib ta, et vastutus tarbija tervise hoidmise eest lasub ka tootjatel.

Riisalo sõnul tuleb teemat käsitledes vaadata laiemalt põhjuseid, miks laste ebatervislikud harjumused kujunevad.

"Ma arvan, et laste söömisharjumus algab perekonnast ja vanematest ja nende teadlikkusest. Ma usun ka, et nooremad põlvkonnad on oluliselt teadlikumad kui varasemad ja inimesed jälgivad rohkem, mida nad söövad, kuidas nad söövad ühtlasi ka liikumist ja kõike muud taolist," rääkis Riisalu.

Ka Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea Riina Solman (Isamaa) on seda meelt, et üksnes reklaamide keelamisega olukorda parandada ei saa. Solmani hinnangul saab meedia probleemi lahendamisse küll panustada, kuid teistel viisidel.

"Avalikul ruumil, ajakirjandusel, erinevatel saadetel, aga ka kooliõpetusel on väga suur roll. Kui ka kodu seda ei pruugi toetada - kas vanematel on väga suur töökoormus, nad ei näe, mida nende lapsed koju minnes koolist tee pealt endale kaasa ostavad, siis üldisel avalikul ruumil on ka suur mõju laste hoiakute kujundamisele. Vaatama peab, milliseid kanaleid nad jälgivad ja sinna suunama vastavat informatsiooni," ütles Solman.