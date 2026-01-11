X!

Esmaspäeval kerkib elektri hind viimase paari nädala kõrgeimale tasemele

Enefit Poweri elektrijaam.
Enefit Poweri elektrijaam. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Esmaspäeval on elektri hind alates kella 8.45-st kuni 21.45-ni keskmiselt 300 eurot megavatt-tunni kohta. Päeva kõrgeim hind küündib 335 euroni.

Esmaspäeva öötundidel jääb elektri hind alla 100 euro megavatt-tunni kohta.

Hommikul alatest kellast 6.45 kerkib elektrihind 144 euroni ühiku kohta, kuid 8.45 maksab elektri megavatt-tund juba 304 eurot.

Kõige kõrgem on elektrihind kell 19.15, mil megavatt-tund maksab 335 eurot.

Kella 21.45 püsib elektri megavatt-tund keskmiselt 300 euro juures. Peale seda langeb hind 200 euro juurde ning püsib vahelduvalt sel tasemel kuni 23.15-ni. Öösel kell 00.45 langeb hind alla 100 euro.

Lätis ja Leedus küündib päeva kõrgeim hind 400 euroni ühiku kohta. Päeva keskmine hind on teistes Baltimaades kallim kui Eestis – 233 eurot megavatt-tunni eest.

Toimetaja: Johanna Alvin

