X!

Ühendkuningriik tahab Ukrainale toota ballistilisi kaugmaarakette

Välismaa
{{1768190160000 | amCalendar}}
Briti kaitseminister John Healey külastas eelmisel nädalal Ukrainat ja oli Vene raketirünnaku ajal Kiievis.
Briti kaitseminister John Healey külastas eelmisel nädalal Ukrainat ja oli Vene raketirünnaku ajal Kiievis. Autor/allikas: SCANPIX / PA Wire/PA Images / Stefan Rousseau
Välismaa

Briti meedia teatel kavatseb Ühendkuningriik luua Ukrainale uue võimsa ballistilise raketi Venemaa sihtmärkide hävitamiseks sügaval vaenlase tagalas. Ukrainat toetava partisaniliikumise Ateš agendid süütasid Venemaal Moskva oblastis õhutõrjeüksusele kuuluva sidetorni.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 12. jaanuaril kell 20.52:

- Ühendkuningriik tahab Ukrainale toota ballistilisi kaugmaarakette;

- Ukraina partisanid süütasid Moskva oblastis Vene õhutõrje sidetorni;

- Zelenski teatas õhutõrjele pühendatud kohtumisest;

- EL valmisolekust kõnelusteks Putiniga: me pole veel sealmaal;

- Vene väed üritavad tungida Lõmani;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1060 sõdurit.

Ühendkuningriik tahab Ukrainale toota ballistilisi kaugmaarakette

Briti meedia teatel kavatseb Ühendkuningriik luua Ukrainale uue võimsa ballistilise raketi Venemaa sihtmärkide hävitamiseks sügaval vaenlase tagalas.

Jutt käib ilmselt rakettidest Nightfall, mis on väidetavalt võimelised kandma 200-kilogrammiseid lõhkepeasid ja mille laskeulatus on peaaegu 500 kilomeetrit. See on piisav, et tabada rindelt näiteks Moskvat, kirjutas väljaanne The Sun.

"Suurbritannia otsib ettevõtteid, kes projekteeriksid, arendaksid ja tarniksid esimesed kolm raketti katsetusteks üheksa miljoni naelase lepingu alusel," seisis artiklis.

Ajakirjanike andmetel kinnitas kavatsust toota Ukrainale rakette kaitseminister John Healey, kes viibis neljapäeval Kiievis, kui Venemaa korraldas Ukraina pealinnale õhurünnaku rakettide ja droonidega.

Samuti meenutas minister, kuidas tema rong pidi õhuhäiresireenide kõlades tegema hädapeatuse.

"See oli tõsine hetk ja elav meeldetuletus drooni- ja raketirahest, mis tabab ukrainlasi miinuskraadide juures. Me ei salli seda ja kavatseme anda ukrainlastele vastupanuks täiustatud relvastust," ütles Healey.

EL valmisolekust kõnelusteks Putiniga: me pole veel sealmaal

Euroopa Liit teatas esmaspäeval, et tingimused pidada läbirääkimisi Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga Kremli agressioonisõja lõpetamise üle Ukrainas ei ole veel küpsed, taustaks Prantsuse ja Itaalia juhtide üleskutse Euroopale taas jõulisemalt end pildile sättida ja dialoog taastada.

"Me pole veel sealmaal, kuid mingil hetkel me tahaksime, tõepoolest, loota, et jõuavad kätte sellised kõnelused, mis viiksid viimaks rahuni Ukrainas," ütles EL-i pressiesindaja Paula Pinho.

"Ühel hetkel peavad kõnelused toimuma, ka president Putiniga, ning seni tehakse palju tööd. Kahjuks ei näe me aga president Putini poolt mingeid märke suhtlusvalmidusest," ütles Pinho.

Itaalia peaminister Giorgia Meloni ütles reedel, et on saabunud aeg EL-i ja Venemaa vahelise kõrgetasemelise dialoogi taastamiseks. Ta lisas, et Ukraina kõneluste jaoks võiks määrata erisaadiku.

Meloni avaldus järgnes Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni detsembrikuisele üleskutsele, et Euroopa peaks lähinädalatel leidma Kremliga suhtlemiseks raamistiku.

Ukraina partisanid süütasid Moskva oblastis Vene õhutõrje sidetorni

Ukrainat toetava partisaniliikumise Ateš agendid süütasid Venemaal Moskva oblastis õhutõrjeüksusele kuuluva sidetorni.

"Meie agendid viisid Moskva oblastis läbi eduka sabotaažioperatsiooni, tabades Venemaa õhu- ja kosmosevägede õhukaitse raketivägede koosseisu kuuluva 5. õhukaitsediviisi õhutõrjesüsteemi elementi. Me hävitasime väeosa sidetorni," seisab sotsiaalmeedias avaldatud Ateši teates, mida vahendas uudistekanal Ukrinform.

Rühmitus rõhutas, et süüdatud torn oli Venemaa relvajõudude üksuse side- ja juhtimispunkt. See pakkus turvalist raadioreleesidet operatiivseks teabe ja käskude vahetamiseks juhtkonna ja alluvate õhutõrjeüksuste vahel. Tornis asus ka raadioelektrooniline luure- ja signaali pealtkuulamisvarustus, mis on ülioluline teabe kogumiseks ja üldise kontrolli säilitamiseks olukorra üle piirkonnas.

"Selle sidesõlme hävitamine nõrgestab õhukaitsevõimet Venemaa keskosas. Häiritud koordineerimine, juhtimine ja luureandmete kadu muudavad kogu süsteemi vähem efektiivseks ja haavatavaks. Me tõestame, et vaenlase tagala ei ole ohutu tsoon. Ateši agendid töötavad Venemaa keskosas, nõrgestades Venemaa relvajõudude peamisi sõjalisi võimeid," rõhutas partisaniliikumine.

Zelenski teatas õhutõrjele pühendatud kohtumisest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas pühapäeval peatsest kohtumisest, mis keskendub Ukraina vajadusele täiendava õhutõrjevõime järele.

Zelenski arutas õhutõrjeküsimusi ja partnerite tarneid, muuhulgas ka seda, mis on juba teel, millised taotlused on täitmata ja mida tuleb kiirendada, Ukraina relvajõudude ülema Oleksandr Sõrskõiga.

Zelenski sõnul on esmane prioriteet õhutõrjeraketid.

"Eelkõige on meil homme koosolek, kus me seda arutame. Vaja on partnerite uusi panuseid algatusse PURL. Samuti tarneid Euroopa varudest: raketid on ladudes olemas ja me teame seda. Need peavad olema meie õhukaitsjate käsutuses," ütles Zelenski oma igaõhtuses videopöördumises.

Venemaa kasutas sel nädalal Ukraina vastu ligi 1100 ründedrooni, enam kui 890 juhitavat lennukipommi ja üle 50 eri tüüpi raketi.

Ukraina kavandab ühtlasi Ühendriikidega kohtumiste ja edasiste läbirääkimiste ajakava.

Riigipea kuulas samuti ära Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretäri Rustem Umerovi ettekande suhtluse kohta USA partneritega.

"Me kavandame kohtumiste ja edasiste läbirääkimiste ajakava ning Ukraina on selles protsessis võimalikult konstruktiivne ja kiire. Me ei venita aega – erinevalt Venemaast. Nemad on ausalt öeldes asju juba piisavalt venitanud," sõnas Zelenski.

Ukraina välisminister Andri Sõbiha teatas varem päeval, et Ukraina delegatsioon on valmis sõitma Ameerika Ühendriikidesse rahuläbirääkimisi jätkama niipea, kui USA esindajate käest on saadud vastav signaal.

Vene väed üritavad tungida Lõmani

Vene sõjavägi on intensiivistanud katseid tungida Donetski oblasti põhjaosas asuvasse Lõmani linna, teatas pühapäeval Ukraina armee kommunikatsiooniosakonna juht Viktor Trehubov.

Tema sõnul tahavad Vene okupandid linnas kanda kinnitada, et nad saaks edasi arendada pealetungi Slovjanskile ja Kramatorskile.

Kommunikatsioonijuht märkis, et Ukraina relvajõudude peastaabi andmetel registreeriti viimase ööpäeva jooksul rinde Lõmani suunal kümme rünnakut. Vene armee ründas Družeživka asula suunas ning Drobõševe, Serednje, Novoselivka ja Zaritšne asulate piirkonnas.

Trehubovi sõnul tegutseb vaenlane selles suunas aktiivselt ja üritab Lõmani sisse tungida.

"Väga intensiivsed ja väga aktiivsed katsed tungida linna endasse. Toimuvad ka rünnakud paralleelsetele asulatele," ütles eestkõneleja.

Ukraina ühendjõudude kõneisiku sõnul on vaenlane aastaid pidanud Lõmani hüppelauaks rünnakuteks Slovjanskile ja Kramatorskile. Trehubov märkis, et Vene okupantidel pole selles erilist edu, sest Ukraina kaitsjad hoiavad kvaliteetset kaitset.

"Lõmani suund on omamoodi reserv Donetski oblasti jaoks. See ei puuduta niivõrd Harkivi või Luhanski oblastit, kuivõrd venelaste katseid siseneda Slovjanski-Kramatorski linnastusse kirdepoolsest küljest. Seetõttu on see neile äärmiselt oluline," rõhutas Trehubov.

Ukraina õhukaitse hävitas riiki rünnanud 156 Vene droonist 135

Ukraina õhukaitse hävitas ööl vastu esmaspäeva riiki rünnanud 156 Vene ründedroonist 135. Vene ründedroonid tabasid sihtmärke 11 paigas.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1060 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 220 000 (võrdlus eelmise päevaga +1060);

- tankid 11 541 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 23 892 (+7);

- suurtükisüsteemid 35 973 (+21);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1598 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1270 (+1);

- lennukid 434 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 104 421 (+353);

- tiibraketid 4155 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 73 742 (+98);

- eritehnika 4042 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: BNS

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12.01

Teder jagas Itaalias korvisööte, Adler jätkas USA-s suurepäraselt

12.01

Treier ja Napoli kaotasid Euroliiga klubile

12.01

Vare: USA loodab Venezuelas vältida Iraagi kordumist

12.01

Raudsik: Iraani suurim mure pole mitte USA, vaid Iisrael

12.01

ERR Slovjanskis: kohalikud ei kavatse lahkuda vaatamata rindejoone lähenemisele

12.01

Kapteniks valitud Laak: liigume oma mänguga tõusvas joones

12.01

ETV spordisaade, 12. jaanuar

12.01

Aktuaalne kaamera kell 21:00

12.01

Iraani linnade tänavail on kukutatud šahhi pojast saanud vastupanu sümbol

12.01

Giid: taanlaste tekitatud haavad on gröönlaste hinges ikka alles

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

12.01

Näpuviga seaduses tegi 2026. aastaks veebikasiinode tegevuse maksuvabaks

12.01

Briti endine luurejuht: Putin kasutab regulaarselt teisikuid

12.01

Eesti kehtestas sissesõidukeelu 261 Ukrainas sõdivale venelasele

12.01

Hea suusailm aitab Hispaania teetigudel talve üle elada

12.01

Trumpi ja Powelli vastasseis kasvas kriminaaluurimiseks

12.01

Ühendkuningriik tahab Ukrainale toota ballistilisi kaugmaarakette Uuendatud

11.01

Raik: löögi all on mitu Venemaa liitlast ja Kreml ei suuda neid toetada

12.01

Riik kavatseb leevendada narkokasutajate karistusi Uuendatud

11.01

Sõja 1418. päev: Ukraina korraldas suure droonirünnaku Voronežile

12.01

Dagens Nyheter soovitab Põhjamaadel kaaluda tuumarelva omandamist

ilmateade

loe: sport

12.01

Teder jagas Itaalias korvisööte, Adler jätkas USA-s suurepäraselt

12.01

Treier ja Napoli kaotasid Euroliiga klubile

12.01

Kapteniks valitud Laak: liigume oma mänguga tõusvas joones

12.01

ETV spordisaade, 12. jaanuar

loe: kultuur

12.01

Kati Saarits uurib uuel näitusel kodu, käsitööd ja kohalikku esemelist kultuuri

12.01

Margit Mutso: linna metamorfoos algab targast linnavalitsusest

12.01

Tatter Balti riikide koostöös valminud "Täiuslikest võõrastest": selline mudel töötas väga hästi

12.01

Nädalavahetuse vaadatuim film oli taas "Avatar: Tuli ja tuhk"

loe: eeter

12.01

Savisaare teisik Paavo Tärk: mind on krattipidi Savisaare juurde ka veetud

12.01

Minijalanõude koguja: see on nagu muinasjutu sisse minek

12.01

Mikk Jürjens: teismelisena kehastas isa minu jaoks mõttetut igapäevaelu

12.01

Polaarteadlane: Antarktika uurimisjaamas on minu jaoks mitu tipphetke

Raadiouudised

12.01

Päevakaja (12.01.2026 18:00:00)

12.01

Tallinna lauluväljak plaanib nelja aastaga osa laiendusi valmis saada

12.01

Raadiouudised (12.01.2026 15:00:00)

12.01

Justiitsministeerium plaanib uimastitarvitajate karistusi leevendada ning edasimüüjate omi karmistada

12.01

Valaste joa juurde pannakse lisahoiatussildid

12.01

"Spordipühapäev": kuidas edeneb olümpiaujula projekt?

12.01

Otepää saab uue lasteaia

12.01

HTM: 20-minutiline õuevahetund ei tähenda tingimata järjest õues viibimist

12.01

Raadiouudised (12.01.2026 12:00:00)

12.01

Vaatlejate hinnangul võib olla haruldane hetk suurteks muutusteks Iraanis

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo