Merz: Iraani režiim elab oma viimaseid päevi

Saksamaa kantsler Friedrich Merz ütles teisipäeval, et Iraani režiim elab oma viimaseid päevi. Vaatlejad hindavad, et režiimile lojaalsed väed on tapnud üle kuue tuhande inimese.

"Kui režiim suudab võimul püsida ainult vägivalla abil, siis on see tegelikult läbi. Usun, et oleme praegu tunnistajaks selle režiimi viimastele päevadele ja nädalatele," ütles Merz oma India visiidi ajal ajakirjanikele Bengalurus.

Merzi sõnul puudub Iraani juhtidel legitiimsus, kuna rahvas pole neid valinud ja elanikkond on nüüd ülestõusnud.

"Loodan, et on olemas viis selle konflikti rahumeelseks lõpetamiseks," sõnas Merz.

Kantsleri sõnul on Berliin kontaktis Ühendriikide ja teiste Euroopa valitsustega, et tagada rahumeelne üleminek demokraatlikule valitsusele Iraanis.

Majanduslikest kaebustest alguse saanud üleriigilised protestid on kasvanud üheks suurimaks väljakutseks teokraatlikule süsteemile, mis on Iraani valitsenud alates 1979. aasta islamirevolutsioonist, mil kukutati šahh.

USA president Donald Trump teatas esmaspäeval, et kehtestab 25-protsendilise tollimaksu igale riigile, mis kaupleb Iraaniga. Laual on ka USA võimalik sõjaline sekkumine Iraani meeleavaldajate kaitsmiseks.

Ajaleht The Times kirjutab, et USA on soovitanud oma kodanikel Iraanist lahkuda. Ka Prantsusmaa teatas, et evakueeris pühapäeval ja esmaspäeval oma Teherani saatkonnast mõned diplomaatilised töötajad. Pariis siiski lisas, et saatkond on endiselt avatud.

Esmaspäeva õhtul jätkusid Iraanis võimude-vastased meeleavaldused. Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad protestijaid skandeerimas ajatolla Khamenei vastaseid loosungeid.

Tuntud Iraani filmitegija Jafar Panahi ütles, et režiim on võtnud sihikule tavalised tsiviilisikud, kes vajavad rahvusvahelise üldsuse toetust. "Iraani rahvas on täna kaitsetu, hoolimata sellest on nad tänavatel," ütles Panahi.

Vaatlejad hindavad, et režiimile lojaalsed väed on tapnud üle kuue tuhande inimese. Suurbritannias asuvas Cardiffi linnas elavad inimesed kirjeldasid kohalikule meediale, kuidas Iraani lääneosas asuvas Kermanshahi linnas tapeti nende sugulane.

"Teismeline Amir Ali Haydari osales eelmisel neljapäeval koos klassikaaslastega protestidel," ütles tema nõbu Diako Haydari väljaandele Sky News.

"Sain täna meie perekonnalt kõige värskemat informatsiooni. Teda tulistati südamesse ja kui ta tegi viimaseid hingetõmbeid, löödi teda relvapäraga mitu korda pähe," ütles Haydari. Ta lisas, et rahutuste käigus on tapetud ka mitu Amir Ali Haydari sõpra ja klassikaaslast.

"Nad ründavad inimesi, sest tahavad vaigistada rahva häält," tõdes Diako Haydari

Ka Nobeli rahupreemia noorim laureaat Malala Yousafzai avaldas protestijatele toetust. Ta kiitis protestijate vaprust ning ütles, et Iraanis elavad naised nõuavad omale väärikat elu.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid ajalehele The Times, et revolutsiooniline kaardivägi on võtnud üle Iraani haiglad.

"Kõik, kes on haavatud ja lähevad haiglasse, arreteeritakse ja viiakse seejärel minema," ütlesid allikad.

Iraani režiim süüdistas aga teisipäeval rahutuste puhkemises taas USA-d ja Iisraeli. Iraani valitsuse pressiesindaja väitis, et protestijatega on liitunud Donald Trumpi ja Iisraeli valitsuse toetatud terroristid.

Mitmed protestijad tõid samas välja, et režiim on kokkuvarisemise äärel. Lisaks palusid nad ka rahvusvahelist abi.

"Starlinki side ühendub ja katkeb pidevalt, tänavad on täis meeleavaldajaid, öösiti kasvab see arv veelgi, julgeolekujõududega toimuvad kokkupõrked. Režiim tahab inimesed ülejäänud maailmast ära lõigata. Me vajame rahvusvahelist abi, et vabastada meid sellest kokkuvarisemise äärel olevast režiimist," ütles üks Teheranis tegutsev protestija.