Suri kultuskoomiksi "Dilbert" looja Scott Adams

Adamsi surmast teatas tema endine abikaasa Shelly Miles. Mullu mais andis Adams teada, et tal on eesnäärmevähk.

"Mul on sama vähk, mis Joe Bidenil. Seega ka mul on eesnäärmevähk," teatas toona Adams. Ta tegi teadaande päev pärast seda, kui Biden teatas oma diagnoosist, vahendas CBS News.

Esmakordselt ilmus "Dilbert" 1989. aastal, see sündis Adamsi enda kogemustest kontoritöötajana. Koomiks pilkab bürokraatiat, ebakompetentset juhtimist, moeväljendeid ja kontoripoliitikat.

1990. aastatel sai sellest üks maailma populaarsemaid koomikseid, sellest on ilmunud mitmeid raamatuid ja kontorimeeneid. Lisaks on "Dilbert" jõudnud telelinale ning koomiksit peetakse oluliseks kultuuriliseks nähtuseks.

Kuulsust on kogunud ka raamat "Dilberti printsiip", mis kirjeldab kõiksugu kontorimaailma jaburusi. Printsiibi kohaselt edutatakse kõige lollimad inimesed sinna, kus nad kõige vähem kahju teevad, seega firma juhatusse.