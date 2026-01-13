X!

ERR Ukrainas: vaenlane on võttnud Slovjanski taas sihikule

Välismaa
Slovjanski on aina rohkem sihikule võetud.
Slovjanski on aina rohkem sihikule võetud. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Ammar Awad
Välismaa

Slovjanski linn Donbassis oli juba 2014. aastal mõne kuu jooksul Venemaa okupatsiooni all, kuid siis õnnestus Ukraina vägedel linn vabastada. Nüüd läheneb vaenlane jälle Slovjanskile. "Aktuaalse kaamera" võttegrupp käis rindeäärses linnas.

Aina rohkem teid Ukrainas idaosas muutub viimasel ajal tunneliteks. Neid kaetakse võrkudega, et kaitsta autosid FPV-droonide eest. Tee Slovjanskisse ei ole erand, kuid linna sees võrke ei ole.

"Raha on, võrgud on, materjal on, aga seda peavad tegema inimesed. Leida praegu 200, 300 või 400 inimest selle töö jaoks on suur probleem," lausus Slovjanski linnapea Vadim Ljah.

Rindejoon kulgeb praegu 20 kilomeetri kaugusel Slovjanskist. Linn jääb aina sagedamini venelaste tule alla. Linnaturule kukkus enne vana aasta õhtut venelaste liugpomm.

Varem jäi venelaste löögi alla kortermaja kesklinnas.

"Kukkus liugpomm ja kõik lendas laiali. Võib-olla isegi kaks. Me kõik kuulsime ja järgmisel päeval ka nägime. Seinas on suur auk, kõik ümberkaudsed poed said ka kannatada," sõnas Valentina.

"Peaaegu igal päeval ja ööl lendavad liugpommid, Shaheedid ja väikesed FPV-droonid. Kahjuks vaenlane tasapisi hävitab linna," ütles Ljah.

Viimaste kuude jooksul elas Slovjansk üle mitu täielikku elektrikatkestust nagu teised Ukraina linnad. Taastada taristut on seal raskem kui tagalas.

"Kui ei ole elektrit, siis ei ole ka vett ja kütet ning kogu taristut on vaja toita generaatoritega. See on peamine probleem. Teine probleem on see, et meie taristu, nagu veejaamad, elektrijaamad ja alajaamad, asuvad väljaspool linna, rindele veel lähemal, mille tõttu on neid väga raske taastada," sõnas Ljah.

Enne täiemahulise sõja algust elas Slovjanskis umbes 100 000 inimest. Tänaseks on siia jäänud nendest pooled ja nemad lahkuda ei kavatsegi.

"Vanadel inimestel on raske ära minna. Veel enne sõda oli neid siin üle poole. "Kui surra, siis parem kodus", ütlevad nad," lausus Ljah.

Selliste elanike jaoks on ukrainlastel omaette sõna – "ždunõ" ehk "ootajad". Tihti kahtlustatakse, et nad salaja ootavad Venemaa tulekut. "Aktuaalse kaamera" võttetiimil ei õnnestunud ühtki nn ootajat leida.

"Mis tähendab "ootajad"? Kui inimene elas siin terve oma elu, kui tal on siin kodu, mida ta veel ootab? Mitte keegi ei oota mitte midagi!" sõnas Nelli.

"Selliseid siin ei ole. Mina vähemalt ei ole selliseid kohanud. Kõik on Ukraina poolt, see on suurepärane maa!" ütles Klara.

"Inimesed on väga patriootlikult meelestatud. Paljud läksid vabatahtlikult armeesse. Sadu on hukkunud, see pole vähe ning on veel teadmata kadunud ja lisaks sõjavangid," lausus Ljah.

Serhii Melnik sündis Slovjanskis ja täiemahulise sõja alguses läks vabatahtlikuna armeesse. 2024. aasta augustis sai ta surma Donbassis. Maha jäid naine ja kaks väikest last, räägib tema ema Ada.

"Poolteist aastat oli ta teadmata kadunud. Siis mulle helistati ja öeldi, et DNA klappis esimene kord ja siis teine kord. Ma ikka ei uskunud. Mullu novembris matsin ta," ütles Ada.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ela kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:26

Teadlased manitsevad linnalinde mitte toitma

21:25

Kuressaare kesklinna lagunevad tänavad peab vald ise remontima

21:21

Üle saja kilomeetri Eesti ja Venemaa vahelisest kontrolljoonest on valmis

21:21

Kolmapäeval on oodata karget talveilma

21:13

ERR Ukrainas: vaenlane on võttnud Slovjanski taas sihikule

21:04

Uueks Suurbritannia suursaadikuks Eestis saab Jo Lomas

20:56

Esimese olümpiapronksi võitnud lumelaudur jäi laviini alla ja hukkus

20:31

USA valitsus võttis 2500 Somaalia immigrandilt ajutise kaitse staatuse

20:29

Igonen pikendas Rootsi kõrgliigaklubiga kahe aasta võrra lepingut

19:41

Petrõkina on EM-iks valmis: nüüd juba tunnen, et saan, oskan ja tahan

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

12.01

Näpuviga seaduses tegi 2026. aastaks veebikasiinode tegevuse maksuvabaks

16:56

Ukraina sõdurid heiskasid Kupjanski linnavalitsusele riigilipu Uuendatud

13:55

12. aprillil võib lõppeda Viktor Orbani ajastu Ungari eesotsas

08:23

RUSI ekspert: Vene õhujõud on sõja ajal oluliselt tugevnenud

12:22

Suri endine poliitik Heiki Kranich

13:52

Riik plaanib teha mobiilinumbri üleviimise teise operaatori juurde ülikiireks

10:32

London valmistub saatma eriüksusi Vene varilaevastiku laevu arestima

12.01

Allikas: Iraani protestijad panevad põlema islamirežiimi sõjaväebaase

16:57

Asekantsler palus eksituse pärast hasartmänguseaduses vabandust Uuendatud

13:27

Tšetšeenias valmistutakse Kadõrovi raske haiguse tõttu võimuvõitluseks

ilmateade

loe: sport

20:56

Esimese olümpiapronksi võitnud lumelaudur jäi laviini alla ja hukkus

20:29

Igonen pikendas Rootsi kõrgliigaklubiga kahe aasta võrra lepingut

19:41

Petrõkina on EM-iks valmis: nüüd juba tunnen, et saan, oskan ja tahan

19:01

Viigipuu koondisest: kaks naist on täies elujõus, teised jäävad neist maha

loe: kultuur

18:50

Berliinis esietendus Von Krahli ja saksa trupi koostöölavastus

16:52

Carolina Pihelgas: tahaksin Loomingu nähtavust suurendada

16:28

Loomingu peatoimetajaks saab Carolina Pihelgas

13:48

Selgusid Tartu Kultuurikandja 2025 nominendid

loe: eeter

14:46

Marek Sadam: suurest tähesärast pole ma osanud kasu lõigata ega rõõmu tunda

12:56

Marta Pikani: olin suur allaandja, kuni laulmine muutis mu käitumismustrit

12:16

Uksi sulgeva Amigo juht: kinnipanek oli laual juba eelmisel hooajal

09:36

Sotsiaalantropoloog: inimestel puudub soov kokku tulla ja koos lahendusi otsida

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (13.01.2026 18:00:00)

18:35

HTM: kõik kohustusliku õppetööga seotud käigud peavad olema ka tulevikus tasuta

17:55

Pärnakad on soolatamise osas eriarvamustel

17:50

Loomingu uueks peatoimetajaks valiti Carolina Pihelgas

17:45

EL-i liikmesriikide vaheline kaubandus on vähenenud

17:45

Eesti avab tänavu viis uut saatkonda Aafrikas, Lõuna-Ameerikas ja Ida-Euroopas

15:25

Raadiouudised (13.01.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (13.01.2026 12:00:00)

10:35

Kindlustusseltside liit soovib töötajate tervisekulude hüvitise kasvu

09:20

Raadiouudised (13.01.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo