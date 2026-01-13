Kuressaare kesklinna lagunevad tänavad peab vald ise remontima

Riigikohus ei võtnud menetlusse Saaremaa valla kaebust Kuressaare kesklinna ehitaja ja projekteerija suhtes ja seetõttu peab Saaremaa vald oma kuludega 2019. aastal valminud, kuid peatselt lagunema hakanud tänavad ära remontima.

Kohtuvaidlused kestsid kolm aastat ja nüüd peab lahendused ja raha selleks leidma võimule tulnud uus Isamaast, EKRE-st ja Keskerakonnast moodustuv vallavõim.

Lisaks talverõõmudele on valgel lumel Kuressaare kesklinnas veel ka hoopis teine tähendus. Vähemalt mõneks ajaks katab see siin kinni laguneva teekatendi augud ja logisevad kivid. Kuus aastat tagasi valminud ja peatselt lagunema hakanud tänavakatendi üle on Saaremaa vald Merko Ehitus Eesti ja Projekt Kuubis OÜ vastu vaielnud kahes kohtuastmes.

Maakohtus sai võidu Saaremaa vald, ringkonnakohtus ehitaja ja projekteerija ja kuna riigiohus asja menetleda ei võtnud tuleb remonditöö nüüd Saaremaa vallal endal ära teha.

"Jah, tõesti nii on, et kaua kestnud vaidlused on läbi ja vald peab keskenduma lahendustele. Ja see, milline saab olema lõplik lahendus, sõltub uuest parandusprojektist, ekspertiiside arvamusest. Täna me veel ei tea tagelikult ka seda, milliseks kujunevad lõplikud katendite valikud ja me ei tea ka täpselt, millal me seda tööd ka läbi viime. Aga kuna planeerimine peab siin olema tehtud filigraanselt, siis 2026 aastal parandustöid veel ei tehta ja tõenäoliselt jäävad need 2027 aastasse," rääkis Saaremaa abivallavanem Kristjan Tamm (Isamaa).

Keskväljaku ehitusega seonduvat on nimetatud ka kobarkäkiks ja takkajärgi tarkusena pakkus Merko enne kohtuvaidlusi laua taga läbirääkimistel remondikulud vallaga pooleks teha, kuid vald ei nõustunud.

"Saaremaa vald andis projekteerijale lähteülesande projekteerida õuealaga liikluskorraldusega kõrvaltänav, nagu ma seda sõnastust täpselt vaatan. Selles projektis oli lähteülesandeks kõige madalam kategooria ehk kuni 500 autot ehk õueala ja selle järgi meie selle ka valmis ehitasime. Ja see liikluskoormus oli täiesti erinev sellest, mis oli projekteerimise lähteülesandeks," rääkis Merko insenerehituse ehitusjuht Peeter Laidma.

Nüüd tuleb Saaremaa vallal pärast kolm aastat kestnud kohtuvaidlusi enam kui 700 000 eurot maksma minevad remonttööd ja kohtukulud enda eelarvest leida.

"Meil ei ole seda raha tagataskust võtta, aga oleme hoidnud eelarves ruumi, et juhul, kui nüüd hakkame töid planeerima, et siis meil ei ole n-ö suurt häda käes ja ikkagi elu vallas saab edasi minna," sõnas Tamm.