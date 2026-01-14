Otse kell 12: riigikogu infotunnis Michal, Pevkur, Tsahkna
Riigikogu infotunnis vastavad täna parlamendiliikmete küsimustele peaminister Kristen Michal, kaitseminister Hanno Pevkur ja välisminister Margus Tsahkna. Kell 12 algavat infotundi näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Michal vastab küsimustele, milles käsitletakse maksuraha kasutamise valikuid, ühistranspordis soodustuste kaotamist, makse, riigi olukorda, energiaohutust, sotsiaalmeedia mõju lastele, kriitilist demograafilist olukorda, automaksu ja ühistransporti, sümboleid ning valitsuse otsuseid.
Pevkur vastab küsimustele julgeoleku, lasketiirude ja laskealade ning SmartCapi kaitsefondi rahakasutuse kohta.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi