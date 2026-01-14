Otse kell 18: Põhja-Tallinna üldplaneeringu avalik arutelu

"Üldplaneering aitab meil kogukonnaga koos seada selged prioriteedid – turvaline ja mugav liikumine, kvaliteetne avalik ruum ning tasakaalustatud arendus," ütles abilinnapea Tiit Terik (Keskerakond), kelle sõnul on avalik arutelu koht, kus selgitatakse, kuidas linn laekunud arvamusi arvesse võtab, mis vajab lisaanalüüsi ja millised on järgmised sammud.

Põhja-Tallinna üldplaneeringu avalik väljapanek toimus mullu 3. novembrist kuni 7. detsembrini 2025. Avalikustamise ajal esitati planeeringule kokku 112 arvamust, kommentaari või ettepanekut ning enne avaliku väljapaneku algust veel 24 arvamust. Enim pöörati tähelepanu liikuvusele, avalikule ruumile, maakasutusele ja ehitustingimustele, haljastusele ja rohevõrgustikule ning miljööaladele.

Üldplaneeringu põhieesmärk on tagada Põhja-Tallinna tasakaalustatud ja terviklik areng, kujundades piirkonnast jätkusuutliku, kaasaegse ning kogukonnale hästi toimiva elu-, töö- ja liikumiskeskkonna. Planeeringuga määratakse linnaosa ruumilise arengu põhisuunad, teede ja taristu asukohad ning üldised maakasutus- ja ehitustingimused, mis loovad raamid linnaosa pikaajaliseks arenguks.

Arutelul tutvustatakse avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekuid ja vastuväiteid ning selgitatakse Tallinna linna seisukohti.