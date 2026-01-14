USA toob kasvavate julgeolekuriskide tõttu Katari baasist osa personali ära

Trump teatas juba teisipäeval Iraani protestijatele, et abi on teel. Ajaleht The Wall Street Journal teatas veidi varem, et Trump kaldub sõjalise sekkumise poole.

USA pommitas juba 12-päeva sõja ajal Iraani tuumaobjekte. Iraan vastas rakettide väljatulistamisega, kuid enamik neist lasti alla.

Trumpi viimased karmid hoiatused tulevad ajal, mil islamirežiim kasutab protestide mahasurumiseks üha suuremat vägivalda. Sotsiaalmeedias levivad väited, et protestide vägivaldse mahasurumise käigus on hukkunud üle 12 000 inimese.

Kui Trump kavatseb Iraani rünnata, pole tal kuigi palju variante laual. USA viis hiljuti lennukikandja USS Gerald R. Fordi ja selle löögigrupi Vahemerelt Ladina-Ameerikasse, mistõttu Lähis-Itta ega Euroopasse pole jäänud ühtegi lennukikandjat. Ühe mereväeametniku sõnul on Lähis-Idas praegu vaid kuus USA sõjalaeva.

Pentagon saab Iraani ründamiseks kasutada Tomahawki rakette, samuti võib USA saata piirkonda kaugmaarelvadega varustatud pommitajad ja hävitajad. Ilma lennukikandjate toeta muutub aga piirkonnas viibivate Ameerika vägede kaitsmine keerulisemaks.