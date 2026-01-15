X!

ERJK: Eesti 200 tegi Viimsi raha eest reklaamsaate

Eesti
Erakonna Eesti 200 erakorraline üldkogu Tallinnas Proto avastuskeskuses.
Erakonna Eesti 200 erakorraline üldkogu Tallinnas Proto avastuskeskuses. Autor/allikas: Ken Mürk / ERR
Eesti

Teisipäeval avaldatud Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) otsuse kohaselt on Eesti 200 tellinud telekanalilt TV3 promosaate, mis on juriidilise isiku keelatud annetus ja tuleb tagastada. Eesti 200 komisjoniga ei nõustu, ent pole veel otsustanud, kas kaebab otsus kohtusse.

Mullu suvel tellis toonane Viimsi vallavolikogu esimees ja Eesti 200 liige Atso Matsalu telekanalilt TV3 saates "Suveseiklus" Viimsi kajastamist. Saade läks eetrisse augustis ja on siiani internetist leitav.

TV3 eetris olnud saates "Suveseiklus: avastame Naissaart ning tutvume Viimsi vallaga" võtsid lisaks Matsalule sõna veel Eesti 200 nimekirjas kandideerinud Erkki Naabel ja Stig Rästa. Saatejuhiks oli samuti erakonna nimekirjas kandideerinud Erkki Sarapuu.

ERJK andmetel tasuti Viimsi valla eelarvest saate tootmise eest Paradise Agency OÜ-le 4340, mille ERJK otsuse kohaselt peaks Eesti 200 Viimsi vallale tagastama.

"Tegemist on Erakonna Eesti 200 liikmete otsusel ja osalemisel tehtud erakonna promosaatega, kus muu hulgas edastatakse erakonna agendat ja valimisreklaami. Kuna saate sisu ega mõju ei saa tükeldada, siis tuleb kogu saadet käsitada erakonna poliitilise reklaamina. Saate eest on tasunud vald, seega on tegemist juriidilise isiku keelatud annetusega," kirjutas ERJK.

Eesti 200 tegevjuhi Anneli Kannuse sõnul pole Eesti 200 veel kohtusse edasikaebamise osas otsust teinud ning küsimust arutatakse jaanuari lõpus toimuval juhatuse koosolekul.

Varem küsis ERJK Eesti 200 selgitust ja partei ei nõustunud, et TV3 saade oleks olnud keelatud reklaam.

Eesti 200 ütles toona ERJK-le, et saates keskenduti Viimsi vaatamisväärsustele ja turismipaikadele Naissaarel ja saatesse kaasati lisaks eelnimetatud Eesti 200 liikmetele ka teisi ettevõtjaid ning tuntud tegelasi.

Eelmisel aastal toimunud kohalike omavalitsuste valimistel sai Eesti 200 Viimsis 455 häält ehk 4,1 protsenti kõigist häältest ja jäi volikogust välja.

Ühiskonnauuringute Instituudi ja Norstati viimase küsitluse järgi toetab Eesti 200 kaks protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Toimetaja: Märten Hallismaa

