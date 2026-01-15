X!

Riigikogu hakkab hasartmängumaksu seadust uuesti arutama tuleval nädalal

Eesti
Tanel Tein
Tanel Tein Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigikogu rahanduskomisjon otsustas neljapäeval erakorralisel istungil saata hasartmängumaksu seaduse muutmise eelnõu täiskogu istungile 20. jaanuaril.

Riigikogu liikme Tanel Teini (Eesti 200 fraktsioon) 14. jaanuaril algatatud hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõuga (793 SE) kõrvaldatakse tehniline viga ja tagatakse selgus, et õnne- ja osavusmängude maksustamine kaughasartmänguna toimub ühetaoliselt.

Muudatus võimaldab eemaldada seadusest sõnastusvea, mis võib anda alust ekslikele vaidlustele.

"Kiire jõustamine aitab taastada olukorra, millega turuosalised ja maksuhaldur arvestasid, ehk ühtne maksumäär mõlemale mänguliigile," rõhutas rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (Reformierakond).

Akkermann lisas, et eelnõuga tehtav muudatus jõustub seaduse vastuvõtmisel Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval. Selline lahendus võimaldab kiiret õigusselguse taastamist.

Selle nädala alguses ilmnes, et sõnastuspraagi tõttu kadus detsembris riigikogus vastu võetud seadusest veebikasiinode maksustamine, mis toob miljonitesse eurodesse ulatuva kahju riigieelarvele, mõjutades eelkõige kultuuri- ja spordivaldkonna rahastamist.

Mullu detsembris riigikogus vastu võetud seaduseelnõu eestvedaja oli Eesti 200 fraktsiooni parteitu liige ja endine korvpallur Tein.

Seadusemuudatuse algajad olid riigikogu Eesti 200 ja Reformierakonna fraktsioonide liikmed Timo Suslov, Anti Haugas, Tanel Tein, Kristo Enn Vaga, Madis Timpson, Jüri Jaanson, Kristiina Šmigun-Vähi, Diana Ingerainen, Stig Rästa, Tarmo Tamm, Kadri Tali, Kalev Stoicescu, Marek Reinaas, Ando Kiviberg, Peeter Tali ja Toomas Uibo.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

