Eesti või hind hakkab poelettidel peatselt langema

Piima hinna langus maailmaturul kajastub Eestis esialgu ainult Leedu või odavnemises, kuid Valio Eesti juhi kinnitusel tulevad peatselt allapoole ka Eesti või ja juustu hind, mis jäävad odavamaks kogu aastaks.

ERR kirjutas kolmapäeval, et Lätis on või hind järsult langenud ning Läti Raadio teatel saab võipaki mõnes poes kätte 99 sendiga. Eesti poelettidel niisugune muudatus veel ei kajastu.

Prisma Peremarketi kommunikatsioonijuht Kertu Kärk ütles ERR-ile, et nemad on langetanud ainult Leedu päritolu või hinda ning klientide seas on see toode väga populaarne.

"See moodustas viimase kuu jooksul kogu võimüügist tükilises müügis lausa 37 protsenti," tõi Kärk välja.

Valio Eesti tegevdirektor Maido Solovjov tunnistas, et leedukad jõudsid hinnalangetamisega Eesti tööstustest ette, kuid peatselt on ka nemad oma hinda allapoole toomas.

"Või hind maailmaturul on langenud ja see jõuab järk-järgult ka kauplustesse," kinnitas ta.

Solovjov lisas, et või 12-14-eurone kilohind jääb ajalukku ning langeb Valiol veebruaris seitsme kuni kaheksa euro vahele kilogrammi eest. Lisaks võile on maailmaturul kiiresti langenud ka juustu hind ning Valio Eesti juhi sõnul saab ka Eesti klient peatselt näha väga häid hindu.

Prisma kommunikatsioonijuht märkis, et kliendid on jätkuvalt väga hinnatundlikud ning jälgivad või kategoorias hoolega kilohinda ja sooduspakkumisi.

"Samas on ka teatud hulk kliente, kes eelistavad kindlasti vaid Eestimaist toodangut. Üldiselt on viimasel ajal võimüük olnud väikeses languses," tõdes Kärk.

Solovjovi sõnul ei tähenda eesootav hinnalangus, et või müük kasvule pöörduks. Ta selgitas, et kui inimesed tunnevad, et puudujääki ei ole, ostavad nad tooteid sellises koguses, nagu suudavad ära süüa. Kui aga tekib tunne, et midagi ei pruugi jätkuda, ostetakse ära kõik laovarud, et oma külmkapid nendega täita.

Kui kauaks soodsam või ja juustu hind püsima jäävad, on Solovjovi sõnul raske prognoosida, sest see on seotud maailmaturu hinnaga. Küll aga ütles ta, et sellel aastal piima kategoorias hinnainflatsiooni oodata ei ole, pigem toimub aasta jooksul kerge deflatsioon.

Piimatootjatele teeb järsk hinnalangus muret

Põllumajandus-kaubanduskoja põllumajanduspoliitika juht Ants Hannes Viira rääkis saates "Uudis+", et rahvusvahelisel turul on või hind alates eelmise aasta augustist kiiremini langema hakanud ja kui praeguseid või hindu aastatagusega võrrelda, maksab see Saksa börsil 42 protsenti toonasest vähem. Gouda juustu hind on 31 protsenti madalam, lõssipulber on odavnenud 18 protsenti.

"See hinnalangus on tõesti olnud päris järsk viimastel kuudel," kinnitas Viira.

Võrreldes eelnenud kümne aastaga on piimatoodete hinnad olnud viimastel aastatel väga heal tasemel ning suurtes piimandusmaades nagu Uus-Meremaa, USA, aga ka Euroopa Liidus on piimatoodang suurenenud. See on omakorda kaasa toonud piimatoodete pakkumise kasvu maailmaturul.

"Kuna nõudlus ei ole sellel hinnatasemel pakkumise kasvuga kaasa tulnud, siis me olemegi olukorras, kus piltlikult öeldes laod on täis ja hinnad langevad, sest hinnalangus eeldatavasti natukene suurendab tarbimist, vähendab natukene tootmist ja aitab turul jõuda uuesti tasakaalu," selgitas Viira.

Küsimusele, miks maksab Lätis, Leedus ja Poolas toodetud või poodides vähem kui kohalik toodang, ehkki Läti ja Leedu või võib olla isegi tehtud Eestis lüpstud piimast, vastas Viira, et kui laod on piimatooteid või kaupu täis ja koduturul hinnalanguse tekitamine toob kaasa laialdasema hinnalanguse, võib meie naaberriikide piimatööstustel olla mõttekam seda ülejääki kõrvalriikide turgudel odavamalt pakkuda.

"See ei mõjuta nende koduturul hindu, aga tekitab konkurentsisurve naaberriikides, mis ühest küljest aitab võita turuosa ja teisest küljest survestab konkurente teistes riikides," tõi põllumajandus-kaubanduskoja esindaja välja ühe võimaliku põhjuse.

Piimatootjatele teeb järsk hinnalangus Viira sõnul muret. Ta märkis, et kui mullu oli kogu aasta vältel piima hind 500 eurot tonn, siis praegu on see 20-30 protsenti või rohkemgi langenud ja see on väga suur kukkumine, millega langeb paljude jaoks hind alla tootmise omahinna.

Viira sõnul tuleb aga aru saada, et turg läheb uuesti tasakaalu ja tähtis on, et Eestis suudetaks piimakarja hoida ega mindaks lühikese kriisi ajal kaasa mõttega, et nüüd on piimaturg jäädavalt kokku kukkunud.

"Seetõttu on hetkel oluline pakkuda piimatootjatele selliseid meetmeid, mis aitavad neil sellest turukriisist välja tulla. Pikemas perspektiivis on Eestis siiski väga hea potentsiaal piimatoodete täiendavaks tootmiseks, piimanduse arendamiseks ja ka piimanduses kõrgema väärtusega toodete suunas liikumiseks," kinnitas Viira.