Tooride sisetüli: Badenoch vallandas varikabineti ministri

Badenoch teatas, et talle esitati selged ja ümberlükkamatud tõendid, et Jenrick kavatseb minna tooride ridadest Farage'i parteisse üle. Kui need väited vastavad tõele, siis Jenrick oleks kõige tähtsam konservatiiv, kes on liitunud parempopulistidega.

Jenrick ei vastanud kohe veebiväljaande Politico kommentaaritaotlustele. Farage ise ütles, et on temaga rääkinud.

"Muidugi ma olen Jenrickiga rääkinud. Kas ma olin temaga dokumendi allkirjastamise äärel? Ei. Aga kas meil on olnud vestlusi? Jah," rääkis Farage.

Tooride tippjuht Rebecca Harris andis Jenrickule neljapäeva hommikul teada, et Badenoch kavatseb ta vallandada. Üks anonüümsust palunud tooride liige ütles, et Jenrick lükkas tagasi väited, nagu kavatseks ta tooride seast lahkuda.

Badenoch ütles samas, et tema ülesandeks on kaitsta parteid ning ta tegi otsuse, mida iga vastutustundlik juht peab tegema. "Briti avalikkus on poliitilisest draamast väsinud. Mina ka. Nad nägid seda eelmises valitsuses liiga palju, nad on seda praeguses valitsuses liiga palju näinud," teatas Badenoch.

Samas ütles üks konservatiivide liige, et keegi parteis ei oodanud, et Badenoch astub sellise sammu. Veel üks tooride liige viitas, et Badenoch peatas veel ka Jenricki liikmesuse tooride parteis. Samas avaldasid mõned konservatiivide liidrid Badenochile koheselt ka toetust.

Näiteks endine minister John Whittingdale ütles, et Badenochil polnud valikut ning ta näitas üles otsusekindlust. Veel üks tooride liige ütles, et Badenoch tõestas, et tal on selgroogu.

Jenrick ise on võtnud häälekalt sõna immigratsiooni teemal, millest on saanud oluline poliitiline küsimus. Ta vallandati vaid mõni päev pärast seda, kui endine konservatiivist rahandusminister Nadhim Zahawi teatas oma liitumisest Farage'i parteiga.

Farage'i juhitud Reform on praegu ülekaalukalt Suurbritannia populaarseim partei, erakonna toetus on viimaste küsitluste järgi umbes 28 protsenti. Toorid pole aga endiselt suutnud oma kunagist populaarsust taastada, Suurbritannia ühe vanima ja mõjuvõimsama partei toetus on umbes 18 protsenti.