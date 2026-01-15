X!

Tooride sisetüli: Badenoch vallandas varikabineti ministri

Välismaa
Robert Jenrick ja Kemi Badenoch
Robert Jenrick ja Kemi Badenoch Autor/allikas: SCANPIX/PA/Stefan Rousseau
Välismaa

Tooride juht Kemi Badenoch vallandas Briti varikabineti ministri Robert Jenricki, väites, et viimane kavatseb liituda Nigel Farage'i juhitud parempopulistliku parteiga Reform. Jenrick kandideeris viimastel tooride juhi valimistel partei etteotsa, kuid pidi tunnistama Badenochi paremust.

Badenoch teatas, et talle esitati selged ja ümberlükkamatud tõendid, et Jenrick kavatseb minna  tooride ridadest Farage'i parteisse üle. Kui need väited vastavad tõele, siis Jenrick oleks kõige tähtsam konservatiiv, kes on liitunud parempopulistidega. 

Jenrick ei vastanud kohe veebiväljaande Politico kommentaaritaotlustele. Farage ise ütles, et on temaga rääkinud. 

"Muidugi ma olen Jenrickiga rääkinud. Kas ma olin temaga dokumendi allkirjastamise äärel? Ei. Aga kas meil on olnud vestlusi? Jah," rääkis Farage. 

Tooride tippjuht Rebecca Harris andis Jenrickule neljapäeva hommikul teada, et  Badenoch kavatseb ta vallandada. Üks anonüümsust palunud tooride liige ütles, et Jenrick lükkas tagasi väited, nagu kavatseks ta tooride seast lahkuda. 

Badenoch ütles samas, et tema ülesandeks on kaitsta parteid ning ta tegi otsuse, mida iga vastutustundlik juht peab tegema. "Briti avalikkus on poliitilisest draamast väsinud. Mina ka. Nad nägid seda eelmises valitsuses liiga palju, nad on seda praeguses valitsuses liiga palju näinud," teatas Badenoch.  

Samas ütles üks konservatiivide liige, et keegi parteis ei oodanud, et Badenoch astub sellise sammu. Veel üks tooride liige viitas, et Badenoch peatas veel ka Jenricki liikmesuse tooride parteis. Samas avaldasid mõned konservatiivide liidrid Badenochile koheselt ka toetust. 

Näiteks endine minister John Whittingdale ütles, et Badenochil polnud valikut ning ta näitas üles otsusekindlust. Veel üks tooride liige ütles, et Badenoch tõestas, et tal on selgroogu. 

Jenrick ise on võtnud häälekalt sõna immigratsiooni teemal, millest on saanud oluline poliitiline küsimus. Ta vallandati vaid mõni päev pärast seda, kui endine konservatiivist rahandusminister Nadhim Zahawi teatas oma liitumisest Farage'i parteiga. 

Farage'i juhitud Reform on praegu ülekaalukalt Suurbritannia populaarseim partei, erakonna toetus on viimaste küsitluste järgi umbes 28 protsenti. Toorid pole aga endiselt suutnud oma kunagist populaarsust taastada, Suurbritannia ühe vanima ja mõjuvõimsama partei toetus on umbes 18 protsenti. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

Samal teemal

ela kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:30

Läti hakkab haiglavõrku ümber korraldama

18:23

Pildid: Mari Kurismaa esitleb Truus galeriis uut vaikelude sarja

18:22

USA arestis Kariibi merel veel ühe tankeri

18:15

Eesti teatemeeskond läks juba starti läbivalt hea enesetundega

18:04

Merzi sõnul oli tuumajaamade sulgemine suur viga

17:57

Madise: seadus peab olema kõigile arusaadav

17:57

Linnavolikogu valis istungil mitmete komisjonide esimehed ja aseesimehed

16:56

Tooride sisetüli: Badenoch vallandas varikabineti ministri

16:55

Petrõkina koreograaf: ta suutis sel korral kava väga kergelt sõita

16:44

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

11:15

Trump: Putin on valmis rahuleppeks, kuid Zelenski on takistuseks Uuendatud

00:31

Isikliku rekordi uisutanud Petrõkina asus lühikava järel liidriks Uuendatud

07:00

Kallas EL-i seadusandjatele: maailmas toimuv ajab jooma

13.01

Helsingi Vantaa lennujaamas toimus õnnetus, kannatanuid pole

09:39

USA võimud: naise maha lasknud ICE-i agendil tekkis sisemine verejooks

11:03

Haukanõmm: Vene kultuurikeskuses toimus sisuline lammutamine

14.01

Kümnetelt inimestelt ettemaksu võtnud hambaarst kadus ning jättis patsiendid hooleta

14.01

Tallinna linnavõim lõpetab mitmed rohepöördega seotud tegevused

14.01

Taani suurendab sõjalist kohalolu Gröönimaal Uuendatud

16:44

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha Uuendatud

ilmateade

loe: sport

18:15

Eesti teatemeeskond läks juba starti läbivalt hea enesetundega

16:55

Petrõkina koreograaf: ta suutis sel korral kava väga kergelt sõita

16:44

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha Uuendatud

16:30

VAATA OTSE | Vennad Selevkod alustavad EM-i lühikavaga Uuendatud

loe: kultuur

18:23

Pildid: Mari Kurismaa esitleb Truus galeriis uut vaikelude sarja

15:41

Galerii: Kumus tähistati režissöör Mark Soosaare 80. sünnipäeva

14:43

Arvo Pärdi keskus annab sel aastal välja kolm residendistipendiumit

14:19

Aasta esimese "Plekktrummi" külaline on Carolina Pihelgas

loe: eeter

13:44

Jooksutreener: talvel väljas joostes tuleb vältida jääd ja lumepudru

12:26

Nahaarst: külmal ajal peavad kõik nägu kreemitama

12:23

Tanel-Eiko Novikov: elu parim sünnipäevakink oli osalemine trummikatsetel

08:13

Tõnu Trubetsky: kahjuks ei osanud me populaarsuse tipus rahast lugu pidada

Raadiouudised

15:30

Tartus tekitab küsimusi osaliselt avatava silla liikluskorraldus

15:25

Raadiouudised (15.01.2026 15:00:00)

13:05

Osa Tondi kasarmutest ootab veel kordategemist

12:35

Hoiu-laenuühistutele uusi nõudeid seadev eelnõu läbis riigikogus teise lugemise

12:30

Reedene päev tuleb sajuta

12:25

Raadiouudised (15.01.2026 12:00:00)

11:15

Prantsuse julgeolekunõukogu arutab Gröönimaa teemat ja Iraani olukorda

10:05

Taani ja USA loovad töörühma Gröönimaa tuleviku arutamiseks

09:55

Narva paneb eakate kukkumisi ennetama heaolumeistri

09:50

Lumesadu liigub Lääne-Eestist ida poole

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo