Zelenski: Venemaa jätkuv soov hävitada tõestab, et leppeid ei taheta

Ukraina president Volodõmõr Zelenski
Ukraina president Volodõmõr Zelenski Autor/allikas: SCANPIX/Tetiana DZHAFAROVA/AFP
Venemaa drooni- ja raketirünnakud ning katsed hävitada Ukraina riiki on tõend, et Kreml ei soovi kokkuleppeid, ütles president Volodõmõr Zelenski neljapäeval oma õhtuses pöördumises.

Zelenski märkis, et vestles äsja NATO peasekretäri Mark Ruttega, kellega rääkis eelkõige Ukraina esmavajaduste programmist PURL ja Ukraina võimalustest osta õhutõrjerakette.

"Me arutasime ka diplomaatilisi pingutusi Ühendriikidega, sest Ukraina pole kunagi olnud ega saa kunagi olema takistuseks rahule (Viide USA president Donald Trumpi väitele, et rahu saavutamist takistab Ukraina, mitte Venemaa – toim). Just Vene raketid, Vene droonid ja Venemaa katsed hävitada Ukraina on selge tõend, et Venemaa ei soovi mingisuguseid kokkuleppeid," sõnas ta.

Zelenski rõhutas, et kui ukrainlased on Venemaa tõttu 20–30 tundi elektrita ja kui Vene õhulöögid on suunatud Ukraina energiasektori ja Ukraina rahva murdmisele, siis tuleb survet avaldada just Venemaale.

"Tänan kõiki, kes Ukrainat selles toetavad. Me oleme oma diplomaatilises töös palju aktiivsemad – nii avalikus ja ametlikus, aga ka privaatses ja mitteametlikus," jätkas president.

Zelenski teatas ka, et tal oli eraldi vestlus vastse kaitseministri Mõhhailo Fedorovi ja õhuväe ülemaga seoses energiarajatiste kaitsmise ja Ukraina vajadustega.

"Täna anti Harkivile taas raskeid õhulööke ja konkreetselt kriitilise taristu pihta. Raketilööke. Ründedroone kasutati hommikul ja uuesti täna õhtul Kiievi vastu. Olukord piirialadel on raske. Samuti on oluline tugevdada Dnipropetrovski ja Odessa oblastit – oleme partneritega tihedamas ühenduses," lõpetas president.

Ukrinformi andmetel pidas Zelenski kohtumise kaitseministri Fedoroviga, kus arutelu põhiteemad olid õhutõrje, rinde toetamine, droonitarned ning probleemid territoriaalsete komplekteerimis- ja sotsiaaltoetuskeskustega.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS

Zelenski: Venemaa jätkuv soov hävitada tõestab, et leppeid ei taheta

