Saksamaa blokeeris varilaevastiku tankeri sisenemise Läänemerele

Saksamaa takistas Kameruni lipu all sõitval Vene varilaevastiku tankeril Tavian möödunud nädalavahetusel siseneda oma territoriaalvetesse, kirjutavad väljaanded Süddeutsche Zeitung , NDR-i ja WDR.

The Insideri andmetel sai tanker sisenemiskeelu veel Taani vetes olles, misjärel muutis laev kurssi. Mis täpselt ajendas Saksamaad varilaevastiku suhtes karmimat merepoliitikat rakendama, on seni ebaselge.

Kõnealune 27 aastat vana laev on Saksa meedia kirjelduste kohaselt niinimetatud varitanker: alus on korduvalt vahetanud nime ja identifitseerimisandmeid. Saksa piirivalvurid kahtlustasid, et laev sõidab vale lipu all ja võltsitud registrinumbriga.

Teadaolevalt kasutab laev võltsitud IMO numbrit 1095337. Saksa ekspertide hinnangul on Taviani tegelik nimi Tia (varasem IMO number 9147447). Kui see vastab tõele, on tegemist ühe vanima siiani käigus oleva suure naftatankeriga. Tanker Tia on kantud nii USA kui ka organisatsiooni United Against Nuclear Iran (UANI) sanktsioonide nimekirja.

Varitanker seilas Saksamaa ranniku lähedale ning pärast dokumentide kontrollimist keelas Saksa föderaalpolitsei Läänemerele lähenenud Tavianil sisenemise ning Starboard Maritime Intelligence'i andmetel pööras laev otsa põhja poole. Praegu liigub tanker Norra mere suunas. Sealt ei ole kaugel Venemaa Murmanski naftasadam.

Varem ei ole Saksamaa varilaevastiku aluseid blokeerinud

2025. aasta detsembri alguses teatas teise varilaevastiku tankeri Chariot Tide kapten tehnilistest probleemidest ja heitis ankru Saksamaa Põhjamere ranniku lähedal, andmesidekaabli vahetus läheduses.

Tõenäoliselt eelmise aasta Eagle S-i intsidendi tõttu, kus varilaevastiku tanker purustas kaabli Soome lahes, saatis Saksamaa kohale Bundeswehri ja mereväe laevad ning politseinikud läksid kontrolliks Chariot Tide'i pardale.

Pärast kontrolli lubati laeval teekonda jätkata.

Chariot Tide'i juhtumis lähtusid Saksa võimud ÜRO mereõiguse konventsioonis (UNCLOS) sätestatud vaba läbipääsu põhimõttest. Mereõiguse järgi ei saa keelata laevadel sisenemist majandusvöönditesse, milleks Läänemeri on jagatud. Samas annab konventsioon aluse laeva kinnipidamiseks, kui puudub registreering või on kahtlus vale lipu kasutamises. Sellest hoolimata on varilaevastikul seni lubatud Läänemere rannikuriikide majandusvööndites üsna vabalt liikuda.

Peaaegu kõik senised kinnipidamised on lõppenud laevade vabastamisega.

Mereõiguse eksperdid selgitasid The Insiderile, et tankerite konfiskeerimine on praktiliselt võimatu, isegi kui need sõidavad ilma dokumentide, registreeringu, lubade või kindlustuseta.

Mereõiguse kohaselt ei saa laeva sadamas pikka aega aresti all hoida. Kui trahvid on makstud ja vajalikud tehnilised ülevaatused meresõiduloa saamiseks läbitud, ei ole laeva ega meeskonna edasine kinnihoidmine lubatud.