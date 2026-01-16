X!

Lõuna-Korea kohus mõistis ekspresident Yooni vangi

Välismaa
Lõuna-Korea ekspresident Yoon Suk-yeol
Lõuna-Korea ekspresident Yoon Suk-yeol Autor/allikas: SCANPIX/CHINE NOUVELLE/SIPA
Välismaa

Lõuna-Korea kohus mõistis endise presidendi Yoon Suk Yeoli viieks aastaks vangi õigusemõistmise takistamise ning teiste süüdistuste alusel, mis on seotud sõjaseisukorra kehtestamise katsega ja sellele järgnenud kaosega.

Tegemist on esimese kohtuotsusega ekspresidendile, keda võib teisel eelseisval kohtuprotsessil riigipöördekatses süüdimõistmise korral ees oodata surmanuhtlus.

Lõuna-Korea president Yoon Suk Yeol tegi 2024. aasta 3. detsembril televisiooni vahendusel pöördumise ja kuulutas välja erakorralise sõjaseisukorra. Parlament hääletas hiljem sõjaseisukorra maha ning president teatas mõni tund hiljem, et sõjaseisukord tühistatakse ja sõjavägi tõmmatakse tagasi.

Lühiajaline tsiviilvõimu peatamine põhjustas massilisi proteste ja vastasseisu parlamendis.

Yoon tagandati fiasko järel ametist ning seisab nüüd silmitsi mitme kohtuprotsessiga.

Reedel teatas Souli keskringkonnakohtu kohtunik Baek Dae-hyun, et tunnistas Yooni süüdi õigusemõistmise takistamises, kuna ta takistas uurijatel teda kinni pidamast.

Baeki sõnul kuritarvitas Yoon oma võimu, pöörates presidendi julgeolekuteenistuse ametnikud riigi vastu ja kasutas neid oma isiklike valvuritena, kes teenisid tema enda turvalisust ja erahuve.

Yoon tunnistati süüdi ka valitsuskabineti liikmete kõrvalejätmises sõjaseisukorra planeerimise koosolekult.

"Hoolimata sellest, et kostjal oli presidendina kohustus ennekõike toetada põhiseadust ja järgida õigusriigi põhimõtteid, näitas ta selle asemel üles suhtumist, mis eiras põhiseadust," ütles Baek.

"Kostja süü on äärmiselt raske," ütles kohtunik.

Samas ei mõistetud Yooni tõendite puudumise tõttu süüdi ametlike dokumentide võltsimises.

Yoonil on edasikaebamiseks seitse päeva, lisas kohtunik.

Prokurörid olid nõudnud kümneaastast vanglakaristust, Yoon aga väitis, et ühtegi seadust ei ole rikutud.

Ekspresidendi advokaatide sõnul lihtsustab kohtuotsus piiri presidendi põhiseaduslike volituste kasutamise ja kriminaalvastutuse vahel.

"Kui sellisel põhjendusel lastakse kehtima jääda, ei saa ükski tulevane president kriisiaegadel otsustavalt tegutseda," väitis advokaat Yu Jeong-hwa ajakirjanikele.

Otsus tehti vaid mõni päev pärast seda, kui prokurörid nõudsid teises kohtuasjas Yoonile surmanuhtlust tema rolli eest "ülestõusu ninamehena" sõjaseisukorra kehtestamise organiseerimisel.

Prokuröride väitel väärib Yoon kõige karmimat võimalikku karistust, kuna ta ei ole näidanud üles mingit kahetsust tegude eest, mis ohustasid põhiseaduslikku korda ja demokraatiat.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS

ela kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:56

Lõuna-Korea kohus mõistis ekspresident Yooni vangi

11:47

Tartu ülikooli kliinikum kehtestab lastele EMO-s visiiditasu

11:41

Higgins võitis raskest seisust valitsevat maailmameistrit, edasi ka Trump

11:40

Spordifänn Ester vaatab ära kõik eestlaste heitlused: elan võistlusest võistlusesse

11:37

WSJ: Hiina tehisaru arendajate sõnul on nad USA-st maha jäämas

11:17

Eesti suusahüppaja Andero Kapp piirdus Sapporos eelvõistlusega

10:29

Käsipalli EM-il pandi pall mängu, tiitlikaitsja alustas kindlalt

10:22

Sinijärve raamatusoovitused: Indrek Hirv on alati kindel tase

10:10

Suplejate nuhtlus hoiab Eesti põhjarannikut jäävabana

10:01

Berliinis toimus ajalooline NBA mäng

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

15.01

Eesti ja Läti taevas sähvatas kolmapäeva õhtul haruldane boliid

15.01

Sõja 1422. päev: Trumpi sõnul on Putin valmis rahuleppeks, kuid Zelenski takistab Uuendatud

15.01

Haukanõmm: Vene kultuurikeskuses toimus sisuline lammutamine

15.01

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha Uuendatud

15.01

Vennad Selevkod uisutasid EM-i lühikavas esikolmikusse Uuendatud

08:28

Saksamaa blokeeris varilaevastiku tankeri sisenemise Läänemerele

15.01

Eesti panustab Gröönimaal toimuvasse õppusesse Uuendatud

15.01

Tusk: NATO liitlaste vaheline konflikt oleks senise maailmakorra lõpp Uuendatud

10:00

Zelenski: Venemaa jätkuv soov hävitada tõestab, et leppeid ei taheta Uuendatud

15.01

Kallas EL-i seadusandjatele: maailmas toimuv ajab jooma

ilmateade

loe: sport

11:41

Higgins võitis raskest seisust valitsevat maailmameistrit, edasi ka Trump

11:17

Eesti suusahüppaja Andero Kapp piirdus Sapporos eelvõistlusega

10:29

Käsipalli EM-il pandi pall mängu, tiitlikaitsja alustas kindlalt

10:01

Berliinis toimus ajalooline NBA mäng

loe: kultuur

10:22

Sinijärve raamatusoovitused: Indrek Hirv on alati kindel tase

08:05

Karl Birnbaum: teater oma traditsioonilises vormis ei mõju enam nii tugevalt

15.01

Anna Hints: see oleks kohutav, kui ma oleksin valmis režissöör

15.01

Tallinn eraldas kultuurile veidi üle miljoni rohkem kui mullu

loe: eeter

11:40

Spordifänn Ester vaatab ära kõik eestlaste heitlused: elan võistlusest võistlusesse

09:47

Polaarööl Teravmägedes käinud sõbrad: kogu aeg oli tunne, et tahaks magama minna

15.01

Jooksutreener: talvel väljas joostes tuleb vältida jääd ja lumepudru

15.01

Nahaarst: külmal ajal peavad kõik nägu kreemitama

Raadiouudised

09:50

Presidendivalimiste korra põhimõtteline muutmine jääb tulevikku

09:50

Ida-Viru kutsehariduskeskuse talvisel vastuvõtul jäid pea pooled kohad täitmata

09:50

Soomaa rahvuspargis avatakse uus külastuskeskus

09:40

Taani peaminister arutab USA senaatoritega Gröönimaa tulevikku

09:35

Kohati sajab vähest lund

09:20

Raadiouudised (16.01.2026 09:00:00)

15.01

Päevakaja (15.01.2026 18:00:00)

15.01

Läti hakkab haiglavõrku ümber korraldama

15.01

Tartus tekitab küsimusi osaliselt avatava silla liikluskorraldus

15.01

Raadiouudised (15.01.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo