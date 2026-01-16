Prantsuse valitsuse ja parlamendi eelarvearutelu jooksis taas ummikusse

Prantsusmaa valitsus peatas parlamendis eelarvearutelud ning peaks reedel teatama edasistest sammudest, kuna ei suutnud taas saada parlamendiliikmetelt toetust tänavusele riigieelarvele.

Prantsusmaa on takerdunud poliitilisse kriisi alates sellest, kui president Emmanuel Macron kuulutas 2024. aastal välja erakorralised valimised.

Valimised andsid killustunud parlamendi ning mitu valitsust on juba langenud.

Praegu ametis olev peaminister Sebastien Lecornu lubas läinud aastal umbusaldushääletuse vältimiseks taotleda 2026. aasta kärpe-eelarvele parlamendi heakskiitu ja mitte suruda seda hääletuseta läbi.

Aasta lõpuks õnnestus tal saada heakskiit sotsiaalkindlustuskulude eelnõule, kuid riigi kulutuste osas ei ole seadusandjad kompromissile jõudnud.

Lecornu büroo teatas neljapäeva hilisõhtul, et eelarvet on hääletuse teel võimatu vastu võtta. Kaalumisel on kaks alternatiivset võimalust.

Üks neist on kasutada põhiseaduslikku õigust artikli 49.3 alusel, et suruda seadus läbi parlamendis ilma hääletuseta, nagu on tehtud ka varasemate eelarvete puhul.

See võib kaasa tuua umbusaldushääletuse, mis võib kukutada valitsuse ja koos sellega ka eelarve-eelnõu. Selle stsenaariumi vältimiseks peaks Lecornu saavutama kokkuleppe sotsialistidega, kes on parlamendis kaalukeeleks.

Teine võimalus on anda esimest korda välja dekreet, mis jõustab eelarve otse seadusena.

Ka see võib esile kutsuda umbusaldushääletuse, kuid eelarve jääks kehtima isegi siis, kui valitsuskabinet tagandatakse.