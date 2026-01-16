Badenochi rivaal läkski tooride ridadest Farage'i parteisse üle

Tooride juht Kemi Badenoch vallandas neljapäeval Briti varikabineti ministri Robert Jenricki, väites, et viimane kavatseb liituda Nigel Farage'i juhitud parempopulistliku parteiga. Veidi hiljem selgus, et Jenrick läkski Farage'i parteisse üle ning temast sai nüüd kõige tähtsam konservatiiv, kes on liitunud parempopulistidega.

Jenrick kandideeris viimastel tooride juhi valimistel partei etteotsa, kuid pidi tunnistama Badenochi paremust. Tema parteivahetus toimus vaid mõni tund pärast seda, kui Badenoch oli ta varivalitsusest eemaldanud.

Jenrick andis seejärel koos Farage'iga pressikonverentsi ning vandus truudust oma uuele juhile.

"Ma tahan, et Nigel (Farage) oleks pärast järgmisi üldvalimisi meie peaminister. See on ainus viis, kuidas me saame päästa oma riiki," teatas Jenrick.

Jenricki lahkumine tooride seast leiab aset ajal, mil Farage'i juhitud Reform on tõusnud Briti poliitmaastiku parempoolse tiiva domineerivaks jõuks. Reform on praegu ülekaalukalt Suurbritannia populaarseim partei ning viimaste kuude jooksul on mitu silmapaistvat konservatiivset poliitikut liitunud populistidega.

Viimasel pressikonverentsil ei varjanud Farage oma rahulolu ning pilkas ka tooride juhtkonda. Ta ütles, et oli Jenrickiga juba mõnda aega rääkinud, kuid polnud enne neljapäevaseid sündmusi temaga kokkuleppele jõudnud.

"Tahan lihtsalt tänada Kemi Badenochi. Te ulatasite mulle kandikul oma kõige populaarsema inimese," rääkis Farage.

Jenrick ise on võtnud häälekalt sõna immigratsiooni teemal, millest on saanud oluline poliitiline küsimus. Ta oli Briti valitsuses aastatel 2018–2023 ning leiab nüüd, et traditsioonilised Briti parteid pole oma tööga hakkama saanud.

"Pärast viimaseid valimisi lootsin ma, et konservatiivne (toorid) partei muutub, tunnistab oma vigu. Seda pole juhtunud. Ma austan Kemit, aga ma ei usalda konservatiivset parteid immigratsiooniga seotud küsimustes," rääkis Jenrick.

Farage väitis veel, et järgmisel nädalal peaks populistidega liituma ka leiboristide poliitik. Ta siiski ei täpsustanud, kas liituv poliitik on kohaliku tasandi esindaja või parlamendisaadik.