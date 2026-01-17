X!

Kaitseliidu Pärnu malev osaleb õppustel liitlastega Prantsusmaalt

Kaitseliidu Pärnumaa malev osaleb koostööõppusel liitlastega Prantsusmaalt.
Kaitseliidu Pärnumaa malev osaleb koostööõppusel liitlastega Prantsusmaalt. Autor/allikas: ERR
Kaitseliidu Pärnumaa malev osaleb sel nädalavahetusel koostööõppusel liitlastega Prantsusmaalt. Õppus toimub Läänemaal Kiltsis ja seal osaleb umbes 300 võitlejat taktikaliste ülesannete täitmisel.

Kaitseliidu Pärnumaa malevlased kohtusid laupäeval õppustel Prantsuse armee liitlastega, kellega harjutati Kiltsi lennuväljal läbi erinevaid taktikalisi tegevusi.

"Meil on siin kolm erinevat õppekohta: üks on kaevikus, üks on avatud maastikul ja lisaks laskmised kolmanda õppekohana. Nad käivad kõik need  õppekohad läbi ja see annab meile aluse ja  teadmised-oskused järgmiseks nädalavahetuseks, kus arendame neid asju edasi," rääkis Pärnumaa maleva kompaniiülem kapten Rasmus Aaslaid.

Malevlasi oli seinast seina: neid, kes õppustel osalenud varemgi, ja neid, kes päris esimest korda. Prantsuse armeega võidelda oli aga kõigile esimene kord.

"See on juba aastatepikkune toetus ja nüüd esmakordselt teeme koostööd alaliselt siin paikneva Prantsuse üksusega nimega Ilves. Kuidagi on see niimoodi, et sõdurid saavad üksteisest aru, käte-jalgadega ja ka muude  asjadega. Ja kuna meil protseduurid on NATO-s  üsna  sarnased, siis millegipärast kõik laabub ja saab asjad arutatud," lausus Aaslaid.  

70 prantslasel jagus õppuse kohta ainult kiidusõnu.

"Meie, prantslased, oleme eestlastega samal lehel. Meil on sarnane distsipliin, motiveeritus ja samad eesmärgid. Nii et meie omavaheline suhtlus on väga hea ning ühtegi probleemi meil pole. Sellised harjutused kahe liitlase vahel on meile väga olulised. Kuigi meil on erinevat värvi vormirõivad, on meie motivatsioon siiski mõlemal kõrge. See aitab meil olla valmis tuleviku operatsioonideks. See on meile mõlemale oluline. Me saame teineteiselt õppida, mõistame paremini protseduure ja meetodeid tegevuste puhul, mida me teeme õppustel," rääkis Prantsuse armee lahinguinsener seersant Manoj.

Toimetaja: Marko Tooming

