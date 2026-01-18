X!

Ukrainas Harkivis hukkus Venemaa droonirünnakus naine

Harkiv on olnud pidevalt Vene rünnakute all. Läinud nädalal hävitasid Vene droonid linnas postilao.
Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Sofiia Gatilova
Venemaa öises rünnakus Ukraina kirdeosas asuvale Harkivi linnale hukkus 20-aastane naine ja mitu inimest sai vigastada, teatasid piirkonna ametnikud pühapäeva varahommikul.

"On teavet, et vaenlase droonirünnakus eramajale hukkus üks inimene," ütles Harkivi linnapea Ihor Terehhov Telegramis.

Piirkonna sõjalise administratsiooni juht Oleh Sõnehubov ütles hiljem, et droon tabas elumaja, tappes 20-aastase naise ja haavates veel üht inimest.

Sõnehubovi sõnul tekkis 41-aastasel naisel rünnaku järel äge stressireaktsioon.

Rünnakud ei piirdunud ainult Harkiviga.

Kirdeosas asuvas Sumõ oblastis sai päästeteenistuse teatel õhurünnakus elamurajoonile haavata kolm naist ja seitsmeaastane laps.

Esialgsetel andmetel sai kahjustada 15 elumaja.

Odessa oblastis teatasid Izmajili rajooni ametnikud järjekordsest Venemaa rünnakust, mis oli taas suunatud kriitilise tähtsusega taristuobjektide vastu.

Esialgsetel andmetel ohvreid ei olnud, kuid ametnike sõnul jätkas see korduvate rünnakute mustrit sadamapiirkonnale.

Rünnakud toimusid samal ajal, kui Ukraina läbirääkijad saabusid laupäeval Ühendriikidesse kõnelustele president Donald Trumpi administratsiooniga, et arutada neli aastat kestnud sõja lõpetamist Venemaaga. Eeldatavasti keskendutakse julgeolekugarantiidele ja sõjajärgsele taastamisele.

Tegemist on Euroopa rängima konfliktiga pärast Teist maailmasõda.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: BNS

