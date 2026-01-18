X!

Ukrainas hukkus Venemaa öistes droonirünnakutes viis inimest

Välismaa
{{1768712280000 | amCalendar}}
Harkiv on olnud pidevalt Vene rünnakute all. Läinud nädalal hävitasid Vene droonid linnas postilao.
Harkiv on olnud pidevalt Vene rünnakute all. Läinud nädalal hävitasid Vene droonid linnas postilao. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Sofiia Gatilova
Välismaa

Venemaa rünnakutes Ukrainas hukkus viimase ööpäeva jooksul vähemalt viis ja sai vigastada vähemalt 30 tsiviilisikut, teatasid piirkonna ametnikud pühapäeva hommikul.

Oluline 18. jaanuaril kell 11.00:

- Vene öised rünnakud tõid kaasa vigastusi mitmel pool Ukrainas

Venemaa rünnakutes Ukrainas hukkus viimase ööpäeva jooksul vähemalt viis ja sai vigastada vähemalt 30 tsiviilisikut, teatasid piirkondlikud võimud laupäeva hommikul. Samal ajal võtsid Vene väed külma talveilma tõttu taas sihikule Ukraina energiainfrastruktuuri.

Ukrainat tabavad korduvad rünnakud energiasektorile, mis ajendasid sel nädalal välja kuulutama eriolukorra, ning sellega kaasnevad tugevad külmad ning jätkuvad kütte- ja elektrivarustuse häired.

Ukraina õhuvägi teatas pühapäeval, et tulistas alla 167 Venemaa poolt öösel välja lastud 201 droonist. 30 drooni ründas 15 asukohta.

Harkivi oblastis hukkusid Venemaa rünnakutes kolm ja sai vigastada 11 inimest, ütles kuberner Oleh Sõniehubov. Rünnakud kahjustasid tsiviilinfrastruktuuri, sealhulgas energiajaamu Harkivi linnas, kus öine temperatuur langes 16 miinuskraadini.

Hersoni oblastis hukkus kaks ja sai vigastada üks tsiviilisik, teatas kuberner Oleksandr Prokudin. Vene rünnakute põhjustatud tulekahjus hävisid neli maja, administratiivhoone ja auto.

Harkivis hukkus naine

"On teavet, et vaenlase droonirünnakus eramajale hukkus üks inimene," ütles Harkivi linnapea Ihor Terehhov Telegramis.

Piirkonna sõjalise administratsiooni juht Oleh Sõnehubov ütles hiljem, et droon tabas elumaja, tappes 20-aastase naise ja haavates veel üht inimest.

Sõnehubovi sõnul tekkis 41-aastasel naisel rünnaku järel äge stressireaktsioon.

Rünnakud ei piirdunud ainult Harkiviga.

Kirdeosas asuvas Sumõ oblastis sai päästeteenistuse teatel õhurünnakus elamurajoonile haavata kolm naist ja seitsmeaastane laps.

Esialgsetel andmetel sai kahjustada 15 elumaja.

Odessa oblastis teatasid Izmajili rajooni ametnikud järjekordsest Venemaa rünnakust, mis oli taas suunatud kriitilise tähtsusega taristuobjektide vastu.

Esialgsetel andmetel ohvreid ei olnud, kuid ametnike sõnul jätkas see korduvate rünnakute mustrit sadamapiirkonnale.

Rünnakud toimusid samal ajal, kui Ukraina läbirääkijad saabusid laupäeval Ühendriikidesse kõnelustele president Donald Trumpi administratsiooniga, et arutada neli aastat kestnud sõja lõpetamist Venemaaga. Eeldatavasti keskendutakse julgeolekugarantiidele ja sõjajärgsele taastamisele.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: BNS

Samal teemal

ela kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:10

ETV2 teemaõhtu on sel nädalal pühendatud David Lynchile

11:10

Ukrainas hukkus Venemaa öistes droonirünnakutes viis inimest Uuendatud

11:08

Serviti korraldas Soome klubi vastu jõudemonstratsiooni

10:42

Asetusega ukrainlannad langesid Austraalia lahtistel avaringis välja

10:33

Tiiu Hallap: eestlane ja tuareeg

10:28

Stig Rästa: ilma tehisaruta ei saaks ma riigikogus mitte midagi tehtud

10:18

Helika Mäekivi: ÕS ei ole ÜS

10:15

Kuues rollis lavale astuv Silja Miks: see võib natukene olla ka kokkuhoiumeede

10:11

Riiklikele kultuuripreemiatele esitati 92 kandidaati

10:06

Ursula von der Leyen: EL-i ja Mercosuri partnerlus tugevdab Euroopat

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

07:28

Trump ähvardab Euroopa riike tollidega, kuni USA saab Gröönimaa Uuendatud

17.01

Vennad Selevkod jõudsid EM-il esikuuikusse, kuldmedal läks Gruusiasse Uuendatud

06:16

Toomas Hendrik Ilves: Eesti on keerulises olukorras, aga selline on elu

17.01

Sõja 1424. päev. Ukraina delegatsioon peab laupäeval läbirääkimisi USA-ga Uuendatud

16.01

Võrratu Niina Petrõkina krooniti teist aastat järjest Euroopa meistriks

17.01

Jüri Käo: valitsus tahab Eesti majandust ilusamaks rääkida

17.01

Jõustunud jäätmereform toob esimesed muudatused juba sel aastal

17.01

Eesti mehed ei pääsenud Ruhpoldingis jälitussõitu Uuendatud

17.01

VIDEO | Petrõkina kaitses rekordilise vabakavaga EM-tiitlit

17.01

Petrõkina: teadsin juba kava lõpetades, et sellest piisab võiduks

ilmateade

loe: sport

11:08

Serviti korraldas Soome klubi vastu jõudemonstratsiooni

10:42

Asetusega ukrainlannad langesid Austraalia lahtistel avaringis välja

09:57

TÄNA OTSE | Jälitussõidust võtab osa Külm, Ermits starti ei tule Uuendatud

09:41

Veesaar tegi kaksikduubli, aga North Carolinat ähvardab asetuseta jäämine

loe: kultuur

10:15

Kuues rollis lavale astuv Silja Miks: see võib natukene olla ka kokkuhoiumeede

10:11

Riiklikele kultuuripreemiatele esitati 92 kandidaati

09:40

Euroopa filmiauhindade jagamisel võidutses "Sentimentaalne väärtus"

09:08

Tõru Kannimäe: "Fränk" näitas filmitegijatele, et ka noortele tasub filme teha

loe: eeter

11:10

ETV2 teemaõhtu on sel nädalal pühendatud David Lynchile

10:28

Stig Rästa: ilma tehisaruta ei saaks ma riigikogus mitte midagi tehtud

17.01

Gümnasistid AI kasutamisest õppetöös: kõige parem selle juures on aja kokkuhoid

17.01

Christopher Rajaveer: Pariis ja London on ohtlikumad kui Senegal

Raadiouudised

09:45

Ilm läheb tuleva nädala lõpuks pakaseliseks

17.01

Helikassetid tulevad tagasi

17.01

Euroopa püüab Gröönimaa vaidluse tuua NATOsse

17.01

Päevakaja (17.01.2026 18:00:00)

16.01

Kaitsevaldkonna esindajad Kallase keeleettepanekut ei toeta

16.01

Narva muuseum alustas tööstuspärandi avahoidla rajamist

16.01

Päevakaja (16.01.2026 18:00:00)

16.01

Raadiouudised (16.01.2026 15:00:00)

16.01

Tartu hoiu-laenuühistu otsib likviidsusmuredele lahendusi

16.01

Laupäeval sajab kohati lund, lörtsi või jäävihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo