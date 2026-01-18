Ukrainas hukkus Venemaa öistes droonirünnakutes viis inimest

Oluline 18. jaanuaril kell 11.00:

- Vene öised rünnakud tõid kaasa vigastusi mitmel pool Ukrainas

Venemaa rünnakutes Ukrainas hukkus viimase ööpäeva jooksul vähemalt viis ja sai vigastada vähemalt 30 tsiviilisikut, teatasid piirkondlikud võimud laupäeva hommikul. Samal ajal võtsid Vene väed külma talveilma tõttu taas sihikule Ukraina energiainfrastruktuuri.

Ukrainat tabavad korduvad rünnakud energiasektorile, mis ajendasid sel nädalal välja kuulutama eriolukorra, ning sellega kaasnevad tugevad külmad ning jätkuvad kütte- ja elektrivarustuse häired.

Ukraina õhuvägi teatas pühapäeval, et tulistas alla 167 Venemaa poolt öösel välja lastud 201 droonist. 30 drooni ründas 15 asukohta.

Harkivi oblastis hukkusid Venemaa rünnakutes kolm ja sai vigastada 11 inimest, ütles kuberner Oleh Sõniehubov. Rünnakud kahjustasid tsiviilinfrastruktuuri, sealhulgas energiajaamu Harkivi linnas, kus öine temperatuur langes 16 miinuskraadini.

Hersoni oblastis hukkus kaks ja sai vigastada üks tsiviilisik, teatas kuberner Oleksandr Prokudin. Vene rünnakute põhjustatud tulekahjus hävisid neli maja, administratiivhoone ja auto.

Harkivis hukkus naine

"On teavet, et vaenlase droonirünnakus eramajale hukkus üks inimene," ütles Harkivi linnapea Ihor Terehhov Telegramis.

Piirkonna sõjalise administratsiooni juht Oleh Sõnehubov ütles hiljem, et droon tabas elumaja, tappes 20-aastase naise ja haavates veel üht inimest.

Sõnehubovi sõnul tekkis 41-aastasel naisel rünnaku järel äge stressireaktsioon.

Rünnakud ei piirdunud ainult Harkiviga.

Kirdeosas asuvas Sumõ oblastis sai päästeteenistuse teatel õhurünnakus elamurajoonile haavata kolm naist ja seitsmeaastane laps.

Esialgsetel andmetel sai kahjustada 15 elumaja.

Odessa oblastis teatasid Izmajili rajooni ametnikud järjekordsest Venemaa rünnakust, mis oli taas suunatud kriitilise tähtsusega taristuobjektide vastu.

Esialgsetel andmetel ohvreid ei olnud, kuid ametnike sõnul jätkas see korduvate rünnakute mustrit sadamapiirkonnale.

Rünnakud toimusid samal ajal, kui Ukraina läbirääkijad saabusid laupäeval Ühendriikidesse kõnelustele president Donald Trumpi administratsiooniga, et arutada neli aastat kestnud sõja lõpetamist Venemaaga. Eeldatavasti keskendutakse julgeolekugarantiidele ja sõjajärgsele taastamisele.