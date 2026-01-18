Pevkur: Eesti kavatseb jätkuvalt osaleda NATO õppusel Gröönimaal

USA presidendi Donald Trumpi ähvardus kehtestada kõrgemad tollimaksud Euroopa riikidele, kes on läkitanud oma kaitseväelased Gröönimaal toimuvale Taani õppusele Arctic Endurance, ei väära Eesti plaani samuti õppusel osaleda, ütles kaitseminister Hanno Pevkur pühapäeval.

"Eesti seisukoht selles mõttes ei ole kuidagi muutunud - me oleme öelnud, et me oleme valmis õppusel [Arctic Endurance] osalema. Ma arvan, et NATO õppustel osalemise eest mingisuguseid majandusega seotud küsimusi arutada ei ole kuigi mõistlik. Pole vaja neid omavahel siduda," lausus Pevkur.

Pevkur märkis NATO liitlaste eri õppuste toimumine on tavapärane. "Näiteks eri raamistikes või Põhjala-Balti koostöös või mingis muus formaadis toimub meil õppusi kogu aeg. Ja kui Eestil on võimalik liitlastega koos õppustel osaleda ka põhjapoolses piirkonnas, siis loomulikult me seda võimalust kasutame," sõnas minister.

"Eesti poolt on valmisolek olemas, mina olen kaitseväe juhatajale selle mandaadi andnud, ja kui on kõik tehniline pool kokku lepitud, siis sel õppusel Eesti kaitseväelased saavad osaleda," lisas minister.

Eesti pole oma kaitseväelasi veel õppusele saatnud, kuid planeerimine selles suunas käib, sõnas Pevkur.

"Meie esimene planeerimiskoosolek toimus reedel ja planeerimiskoosolekud jätkuvad järgmisel nädalal. Näiteks ka Läti on väljendanud soovi selle planeerimisega liituda. Me planeerime selle ära ja siis saame ka täpselt öelda, milline ja kuidas on Eesti osalus, aga on võimalik, et selle planeerimise käigus me saadame ühe sideohvitseri Gröönimaale ette," lausus Pevkur.

Pevkuri sõnul on hetkel keeruline öelda mitu Eesti inimest sinna läheb. Varem on juttu olnud viiest kuni kümnest kaitseväelasest.

"Õppuste planeerimine ei ole niimoodi, et üle jala seda teed. Järgmisel nädalal, nagu ma ütlesin, on järgmised koosolekud, järgmised planeerimise grupi arutelud," lausus Pevkur.

Gröönimaad sooviv Trump ähvardab kõrge tollimaksuga

Alates 1. veebruarist kehtestavad Ameerika Ühendriigid Taanile, Norrale, Rootsile, Prantsusmaale, Saksamaale, Suurbritanniale, Hollandile ja Soomele 10-protsendiline tollimaks kõikidele USA-sse eksporditavatele kaupadele, teatas Trump laupäeval oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

"1. juunil 2026 tõstetakse tollitariif 25 protsendini. See tollitariif jääb kehtima seni, kuni jõutakse kokkuleppele Gröönimaa täielikuks ja lõplikuks ostmiseks," kirjutas ta.

Trumpi ajend on tema paljukorratud veendumus, et Taani ei suuda kaitsta Gröönimaad Venemaa ja Hiina eest, kes Trumpi hinnangul samuti seda saart endale soovivad.

"Kõigele lisaks on Taani, Norra, Rootsi, Prantsusmaa, Saksamaa, Ühendkuningriik, Holland ja Soome reisinud Gröönimaale, teadmata põhjustel. See on väga ohtlik olukord, mõeldes meie planeedi turvalisusele, julgeolekule ja säilimisele," lisas ta.

Trumpi nimetatud "teadmata põhjus" on Taani juhtimisel toimuv õppus Operation Arctic Endurance.