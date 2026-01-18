X!

Esmaspäeval olulist lumelisa oodata pole

Talvine Tallinn
Talvine Tallinn
Esmaspäeval jääb Läänemere ümbrust katma kõrgrõhkkonna loodeserv. Olulist lumelisa oodata pole ja vähest lörtsi ja lund sajab peamiselt rannikualadel. Tuul on nõrk ja taevas põhjapool pilvine. Ilm saartel ja põhjarannikul on pehmem, kuid temperatuur endiselt kõikjal miinuspoolel.

Öö tuleb pilves selgimistega ja kohati sajab nõrka lund. Lõunakaare tuul puhub 2-7 m/s ning külma on 4 kuni 10, Lõuna-Eestis 10 kuni 16, rannikul 1 kuni 3 kraadi.

Hommikul võib Põhjarannikul ja Kirde-Eestis veidi lund sadada. Puhub nõrk lõunakaare tuul ja õhutemperatuur jääb vahemikku -5 kuni -11 kraadi, Lõuna-Eestis on aga külma kuni 17, rannikul samas kohati 1 kuni 3 kraadi.

Päev on pilves selgimistega ja vähest lund sajab vaid rannikul. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul ning külma on 2 kuni 8, Lõuna-Eestis 9 kuni 13 kraadi.

Teisipäeval ja kolmapäeval võib kohati sadada nõrka lund, kolmapäeval rannikul ka lörtsi, ning neljapäev ja reede tulevad olulise sajuta ning tuul nõrgeneb. Nii öised kui ka päevased kraadid püsivad miinustes. Teisipäev-kolmapäev on jahedam just Lõuna-Eestis, nädala teine pool Kirde-Eestis. Mahedamaga ilmaga tuleb kolmapäev, mil päeval võib rannikul olla kohati ka 0 kraadi, külmemaks kisub aga reedel, mil öösel võib olla kuni -20, päeval kuni -16 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Viimased teleuudised

hea teada

üles
