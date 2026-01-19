Oluline Ukraina sõjas esmaspäeval, 19. jaanuaril kell 5.40:

- Sõrskõi: Venemaa plaanib 2026. aastal värvata 409 000 sõdurit;

- Kiievis käivitusid esmaspäeva varahommikul taas õhuhäiresireenid.

Sõrskõi: Venemaa plaanib 2026. aastal värvata 409 000 sõdurit

Venemaa plaanib sel aastal moodustada vähemalt 11 diviisi ja värvata 409 000 sõjaväelast, teatas pühapäeval Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi intervjuus portaalile LB.ua.

"Venelased plaanivad moodustada vähemalt 11 diviisi ning jätkata plaanide ja ülesannete täitmist, mis eelmisel aastal tegemata jäid," sõnas Sõrskõi.

Ülemjuhataja märkis, et Venemaa kavatseb ühtlasi värvata 409 000 sõjaväelast.

Sõrskõi sõnul ületab agressori kogu mobilisatsioonipotentsiaal 20 miljonit inimest, kellest umbes 4,5 miljonit on väljaõppe saanud reservväelased, keda saab lahinguüksuste täiendamiseks vahetult teenistusse kutsuda.

Sõrskõi rõhutas samas, et hoolimata mobilisatsiooniplaanide täitmisest – 2025. aastal üle 100 protsendi eesmärgist ja umbes 406 000 isikkoosseisu liikme värbamisest – ei ole vaenlane suutnud oma ründerühmituse suurust kasvatada. Peaaegu pool aastat püsis see ligikaudu 711 000 sõjaväelasel.

"Vaenlasel ei õnnestunud seda suurendada hoolimata kõigi nende plaanide täitmisest, sest nende kaotused olid palju suuremad ehk umbes 419 000 sõjaväelast. Ühelt poolt nurjas see aktiivsete ja tõhusate ründeoperatsioonide plaanid. Teisest küljest sundis see vaenlast üksusi osadeks jagama või osa strateegilisest reservist käiku laskma. Nad plaanisid moodustada 14 diviisi, kuid moodustasid mitte rohkem kui pooled. Sedagi vaid osaliselt. Ressursid läksid kaotuste korvamiseks," seletas Sõrskõi.

Sõrskõi andmetel plaanib Venemaa samuti märkimisväärselt suurendada tootmist, et kasutada Ukraina vastu kuni 1000 drooni päevas.

Kiievis käivitusid esmaspäeva varahommikul taas õhuhäiresireenid

Väljaanne Ukrainska Pravda kirjutab, et Ukraina pealinnas Kiievis käivitusid esmaspäeva varahommikul taas õhuhäiresireenid. Võimud kutsusid elanikke varjuma uute Vene õhurünnakute eest.

Venemaa ründab praegu ka Ukraina energiataristut üha aktiivsemalt. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et elektrivõrkude ja tootmisrajatiste remondibrigaadides töötab ööpäevaringselt ligi 58 000 inimest

"Elektrivõrkude, tootmisrajatiste ja soojusvõrkude remondibrigaadides töötab praktiliselt vahetpidamata ligi 58 000 inimest, kuhu on kaasatud ka Ukraina Raudtee ja teiste riigiettevõtete ressursid," sõnas president.

Zelenski lisas, et Kiievisse, kus olukord püsib väga raske, on üle riigi appi saadetud veel 50 remondibrigaadi.