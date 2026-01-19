X!

Venemaa ründas öösel mitme Ukraina oblasti energiataristut

Välismaa
{{1768794180000 | amCalendar}}
Ukraina sõdur kõnnib rindel asuva Kostjantõnivka elamurajooni varemetes
Ukraina sõdur kõnnib rindel asuva Kostjantõnivka elamurajooni varemetes Autor/allikas: SCANPIX/AFP/OLEG PETRASIUK
Välismaa

Venemaa ründas öösel mitme piirkonna energiataristut. Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) teatel on viimase aasta jooksul hävitatud nelja miljardi dollari väärtuses Vene õhutõrjesüsteeme. Venemaa plaanib sel aastal moodustada vähemalt 11 diviisi ja värvata 409 000 sõjaväelast, teatas pühapäeval Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi intervjuus portaalile LB.ua.

Oluline Ukraina sõjas esmaspäeval, 19. jaanuaril kell 15.50:

- Venemaa ründas öösel mitme Ukraina oblasti energiataristut;

- SBU: Ukraina on aastaga hävitanud nelja miljardi dollari väärtuses Vene õhutõrjet;

- Sõrskõi: Venemaa plaanib 2026. aastal värvata 409 000 sõdurit;

- Kiievis käivitusid esmaspäeva varahommikul taas õhuhäiresireenid;

- DeepState: venelased liikusid Pokrovskis edasi;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1020 sõdurit.

Venemaa ründas öösel mitme Ukraina oblasti energiataristut

Venemaa ründas öösel mitme piirkonna energiataristut, jättes viies Ukraina oblastis tsiviilelanikud elektrita, teatas Ukraina energeetika aseminister Artem Nekrassov.

Nekrassovi sõnul said kahjustada põhjapiiril Venemaaga külgnevad Sumõ, Tšernihivi ja Harkivi oblastid, samuti lõunas asuv Odessa ning kesk- ja idaosas paiknev Dnipropetrovski oblast.

Ukraina energeetikaolukord on endiselt keeruline, sest Venemaa jätkab energiarajatiste ründamist miinuskraadide ajal ja piirangud kehtivad kogu riigis, nentis aseminister.

Venemaa on hoogustanud raketi- ja droonirünnakuid energiataristule.

President Volodõmõr Zelenski kuulutas 14. jaanuaril energeetikasektoris välja eriolukorra, mis puudutab eriti Kiievit.

Nekrassovi sõnul püsib olukord Kiievis ja selle ümbruses raske, kuna miinuskraadid koormavad elektrisüsteemi täiendavalt. Ta märkis, et pealinnas tegeleb elektrivarustuse taastamisega 60 brigaadi, sealhulgas 12 teistest piirkondadest saadetud rühma, ning linn on naasmas graafikujärgsete elektrikatkestuste juurde.

Värske energeetikaminister Denõss Šmõhal teatas esmaspäeval, et kohtus riikliku võrguettevõtte Ukrenergo juhatusega, et arutada edasisi samme olukorra leevendamiseks. Muuhulgas arutati tehnilise võimekuse suurendamist elektri impordiks Ukrainasse.

SBU: Ukraina on aastaga hävitanud nelja miljardi dollari väärtuses Vene õhutõrjet

Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) teatas esmaspäeval, et on viimase aasta jooksul toimunud kauglöökidega hävitanud või rivist välja löönud ligikaudu nelja miljardi dollari väärtuses Vene õhutõrjesüsteeme.

SBU andmetel kuuluvad nimekirja õhutõrjesüsteemid S-300, S-350 ja S-400, samuti õhutõrjeraketisüsteemid BUK-M1 ja BUK-M2 ning Pantsir-S1 ja Pantsir-S2. Ameti väitel kandsid tõsiseid kaotusi ka Venemaa radarluure- ja juhtimissüsteemid.

"Sellel tööl oli süsteemne mõju: Vene Föderatsiooni mitmekihilisse õhutõrjesüsteemi tekitati koridorid, mis tagasid Ukraina kaugmaadroonidele turvalise läbipääsu sügavale vaenlase territooriumile – sõjaväebaasidesse, ladudesse, lennuväljadele ja teistesse militaarrajatistesse," teatas SBU, tunnustades oma eriüksust Alfa.

Moskva ei ole SBU väidetele reageerinud.

SBU teade tuli ajal, mil Ukraina jätkab jõupingutusi Vene lahinguvõime kurnamiseks distantsilt, püüdes kompenseerida elavjõu ja tulejõu vähesust rindel.

Ukraina isevalmistatud kaugmaadroonidega tehtud rünnakute tegelikku mõju rindele on raske sõltumatult hinnata.

SBU teatab regulaarselt rünnakutest Venemaa õhutõrjesüsteemidele Moskva poolt okupeeritud Krimmi poolsaarel ja sügaval Venemaa sügavuses, kuid neid väiteid on keeruline sõltumatult kontrollida.

SBU rünnakud on suunatud ka Vene sõjaväe teiste osade vastu – eelmisel nädalal hävitati Ukraina mereväe ja SBU ühisoperatsiooni käigus Taganrogis asuva suure droonitehase mitu tootmishoonet.

Tehas Atlant Aero tootis lisaks muudele drooniosadele ja sõjatehnikale ka droone Molnija (Välk). Tegemist on odava fikseeritud tiivaga varitsusmoonaga, mida Vene väed kasutavad laialdaselt kogu rindejoonel.

Merevägi kinnitas rajatise tootmisvõimsusele tekitatud kahju 16. jaanuaril, SBU oli rünnakust teatanud kolm päeva varem.

Sõrskõi: Venemaa plaanib 2026. aastal värvata 409 000 sõdurit

Venemaa plaanib sel aastal moodustada vähemalt 11 diviisi ja värvata 409 000 sõjaväelast, teatas pühapäeval Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi intervjuus portaalile LB.ua.

"Venelased plaanivad moodustada vähemalt 11 diviisi ning jätkata plaanide ja ülesannete täitmist, mis eelmisel aastal tegemata jäid," sõnas Sõrskõi.

Ülemjuhataja märkis, et Venemaa kavatseb ühtlasi värvata 409 000 sõjaväelast.

Sõrskõi sõnul ületab agressori kogu mobilisatsioonipotentsiaal 20 miljonit inimest, kellest umbes 4,5 miljonit on väljaõppe saanud reservväelased, keda saab lahinguüksuste täiendamiseks vahetult teenistusse kutsuda.

Sõrskõi rõhutas samas, et hoolimata mobilisatsiooniplaanide täitmisest – 2025. aastal üle 100 protsendi eesmärgist ja umbes 406 000 isikkoosseisu liikme värbamisest – ei ole vaenlane suutnud oma ründerühmituse suurust kasvatada. Peaaegu pool aastat püsis see ligikaudu 711 000 sõjaväelasel.

"Vaenlasel ei õnnestunud seda suurendada hoolimata kõigi nende plaanide täitmisest, sest nende kaotused olid palju suuremad ehk umbes 419 000 sõjaväelast. Ühelt poolt nurjas see aktiivsete ja tõhusate ründeoperatsioonide plaanid. Teisest küljest sundis see vaenlast üksusi osadeks jagama või osa strateegilisest reservist käiku laskma. Nad plaanisid moodustada 14 diviisi, kuid moodustasid mitte rohkem kui pooled. Sedagi vaid osaliselt. Ressursid läksid kaotuste korvamiseks," seletas Sõrskõi.

Sõrskõi andmetel plaanib Venemaa samuti märkimisväärselt suurendada tootmist, et kasutada Ukraina vastu kuni 1000 drooni päevas.

Kiievis käivitusid esmaspäeva varahommikul taas õhuhäiresireenid 

Väljaanne Ukrainska Pravda kirjutab, et Ukraina pealinnas Kiievis käivitusid esmaspäeva varahommikul taas õhuhäiresireenid. Võimud kutsusid elanikke varjuma uute Vene õhurünnakute eest. 

Venemaa ründab praegu ka Ukraina energiataristut üha aktiivsemalt. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et elektrivõrkude ja tootmisrajatiste remondibrigaadides töötab ööpäevaringselt ligi 58 000 inimest

"Elektrivõrkude, tootmisrajatiste ja soojusvõrkude remondibrigaadides töötab praktiliselt vahetpidamata ligi 58 000 inimest, kuhu on kaasatud ka Ukraina Raudtee ja teiste riigiettevõtete ressursid," sõnas president.

Zelenski lisas, et Kiievisse, kus olukord püsib väga raske, on üle riigi appi saadetud veel 50 remondibrigaadi.

DeepState: venelased liikusid Pokrovskis edasi

Rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud vahendasid, et Vene väed vallutasid Pokrovskis juurde uusi alasid. Samuti liikus vaenlane edasi Siverski ja Kostjantõnivka suunal, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1020 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 227 440 (võrdlus eelmise päevaga +1020);

- tankid 11 573 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 23 922 (+3);

- suurtükisüsteemid 36 333 (+39);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1617 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1278 (+0);

- lennukid 434 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 110 215 (+765);

- tiibraketid 4163 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 74 876 (+170);

- eritehnika 4045 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil, Valner Väino

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS, The Kyiv Independent

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:13

Soomes läks eelmisel aastal pankrotti rekordarv ettevõtteid

15:55

Djokovic teenis Austraalia lahtistel sajanda võidu

15:50

Venemaa ründas öösel mitme Ukraina oblasti energiataristut Uuendatud

15:45

Soome peaminister: järgmine valitsus peab kärpima veel 10 miljardit eurot

15:40

Ene-Liis Semper: Anu Raua sügav inimlikkus väärib detailset vaatlust

15:35

Ivo Pilving: ametnikud ei pea käima metsas linnulaulu kuulamas

15:30

Raadiouudised (19.01.2026 15:00:00)

15:30

Mall Nukke: filmid olid meie põlvkonna põgenemistoad

15:23

Tallinn palub kliimaministeeriumil muuta hoonete energiatõhususe metoodikat Uuendatud

15:18

Kivikas avas hooaja isikliku rekordiga, Millend kordas tippmarki

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

18.01

Toomas Hendrik Ilves: Eesti on keerulises olukorras, aga selline on elu

10:04

Lätis lahvatas Ukraina abistamisega seotud korruptsiooniskandaal

09:14

Lõuna-Hispaanias hukkus rongiõnnetuses vähemalt 39 inimest Uuendatud

08:53

Bessent kaitses Trumpi ähvardusi ja süüdistas Euroopat nõrkuses

15:50

Venemaa ründas öösel mitme Ukraina oblasti energiataristut Uuendatud

18.01

Ilm läheb tuleva nädala lõpuks pakaseliseks

18.01

ERR Gröönimaal: kohalikud kaaluvad saarelt lahkumist, kui USA peaks sisse tungima

18.01

Trump ähvardab Euroopa riike tollidega, kuni USA saab Gröönimaa Uuendatud

18.01

Kolonel: ukrainlased on Kupjanskis saavutanud edu

18.01

EL kaalub 93 miljardi euro väärtuses tollimaksude kehtestamist USA-le

ilmateade

loe: sport

15:55

Djokovic teenis Austraalia lahtistel sajanda võidu

15:18

Kivikas avas hooaja isikliku rekordiga, Millend kordas tippmarki

14:56

Paide Linnameeskond tõi taas Gambiast lisajõude

14:31

Koduses jäähokiliigas visati efektne Michigani värav

loe: kultuur

15:40

Ene-Liis Semper: Anu Raua sügav inimlikkus väärib detailset vaatlust

15:30

Mall Nukke: filmid olid meie põlvkonna põgenemistoad

15:11

"Täiuslikud võõrad" tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 21 000 vaataja

14:43

Minu elu muutnud raamat | Aleksandr Popov "Roheline suits"

loe: eeter

15:40

Ene-Liis Semper: Anu Raua sügav inimlikkus väärib detailset vaatlust

15:17

Norman Salumäe: olen oma sõprade ja pere jaoks nagu avatud raamat

13:34

Juuksur: kiilanevast pealaest olulisem on oskus iseennast armastada

12:22

Toiduajakirjanik: pudru muudab vaheldusrikkaks tekstuuriga mängimine

Raadiouudised

12:25

Kohtureformi uus eelnõu jätab ära maakohtute liitmise

12:25

Lõuna-Eestis tuleb öösel kohati kuni 24 kraadi külma

12:20

Raadiouudised (19.01.2026 12:00:00)

10:40

Portugali uus president selgub valimiste teises voorus

10:00

Tartu eelarve suurinvesteeringud on Siuru ja Sõpruse sild

10:00

Kaitsevägi kasutab väljaõppes peamiselt Hiina droone

10:00

Ilm püsib külmem Lõuna-Eestis

09:30

Raadiouudised (19.01.2026 09:00:00)

18.01

Poliitikud on skeptilised Euroopa väeüksuse plaani suhtes

18.01

Päevakaja (18.01.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo