Venemaa ründas öösel mitme piirkonna energiataristut. Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) teatel on viimase aasta jooksul hävitatud nelja miljardi dollari väärtuses Vene õhutõrjesüsteeme. Venemaa plaanib sel aastal moodustada vähemalt 11 diviisi ja värvata 409 000 sõjaväelast, teatas pühapäeval Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi intervjuus portaalile LB.ua.

Oluline Ukraina sõjas esmaspäeval, 19. jaanuaril kell 15.50:

Venemaa ründas öösel mitme Ukraina oblasti energiataristut

Venemaa ründas öösel mitme piirkonna energiataristut, jättes viies Ukraina oblastis tsiviilelanikud elektrita, teatas Ukraina energeetika aseminister Artem Nekrassov.

Nekrassovi sõnul said kahjustada põhjapiiril Venemaaga külgnevad Sumõ, Tšernihivi ja Harkivi oblastid, samuti lõunas asuv Odessa ning kesk- ja idaosas paiknev Dnipropetrovski oblast.

Ukraina energeetikaolukord on endiselt keeruline, sest Venemaa jätkab energiarajatiste ründamist miinuskraadide ajal ja piirangud kehtivad kogu riigis, nentis aseminister.

Venemaa on hoogustanud raketi- ja droonirünnakuid energiataristule.

President Volodõmõr Zelenski kuulutas 14. jaanuaril energeetikasektoris välja eriolukorra, mis puudutab eriti Kiievit.

Nekrassovi sõnul püsib olukord Kiievis ja selle ümbruses raske, kuna miinuskraadid koormavad elektrisüsteemi täiendavalt. Ta märkis, et pealinnas tegeleb elektrivarustuse taastamisega 60 brigaadi, sealhulgas 12 teistest piirkondadest saadetud rühma, ning linn on naasmas graafikujärgsete elektrikatkestuste juurde.

Värske energeetikaminister Denõss Šmõhal teatas esmaspäeval, et kohtus riikliku võrguettevõtte Ukrenergo juhatusega, et arutada edasisi samme olukorra leevendamiseks. Muuhulgas arutati tehnilise võimekuse suurendamist elektri impordiks Ukrainasse.

SBU: Ukraina on aastaga hävitanud nelja miljardi dollari väärtuses Vene õhutõrjet

Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) teatas esmaspäeval, et on viimase aasta jooksul toimunud kauglöökidega hävitanud või rivist välja löönud ligikaudu nelja miljardi dollari väärtuses Vene õhutõrjesüsteeme.

SBU andmetel kuuluvad nimekirja õhutõrjesüsteemid S-300, S-350 ja S-400, samuti õhutõrjeraketisüsteemid BUK-M1 ja BUK-M2 ning Pantsir-S1 ja Pantsir-S2. Ameti väitel kandsid tõsiseid kaotusi ka Venemaa radarluure- ja juhtimissüsteemid.

"Sellel tööl oli süsteemne mõju: Vene Föderatsiooni mitmekihilisse õhutõrjesüsteemi tekitati koridorid, mis tagasid Ukraina kaugmaadroonidele turvalise läbipääsu sügavale vaenlase territooriumile – sõjaväebaasidesse, ladudesse, lennuväljadele ja teistesse militaarrajatistesse," teatas SBU, tunnustades oma eriüksust Alfa.

Moskva ei ole SBU väidetele reageerinud.

SBU teade tuli ajal, mil Ukraina jätkab jõupingutusi Vene lahinguvõime kurnamiseks distantsilt, püüdes kompenseerida elavjõu ja tulejõu vähesust rindel.

Ukraina isevalmistatud kaugmaadroonidega tehtud rünnakute tegelikku mõju rindele on raske sõltumatult hinnata.

SBU teatab regulaarselt rünnakutest Venemaa õhutõrjesüsteemidele Moskva poolt okupeeritud Krimmi poolsaarel ja sügaval Venemaa sügavuses, kuid neid väiteid on keeruline sõltumatult kontrollida.

SBU rünnakud on suunatud ka Vene sõjaväe teiste osade vastu – eelmisel nädalal hävitati Ukraina mereväe ja SBU ühisoperatsiooni käigus Taganrogis asuva suure droonitehase mitu tootmishoonet.

Tehas Atlant Aero tootis lisaks muudele drooniosadele ja sõjatehnikale ka droone Molnija (Välk). Tegemist on odava fikseeritud tiivaga varitsusmoonaga, mida Vene väed kasutavad laialdaselt kogu rindejoonel.

Merevägi kinnitas rajatise tootmisvõimsusele tekitatud kahju 16. jaanuaril, SBU oli rünnakust teatanud kolm päeva varem.

Sõrskõi: Venemaa plaanib 2026. aastal värvata 409 000 sõdurit

Venemaa plaanib sel aastal moodustada vähemalt 11 diviisi ja värvata 409 000 sõjaväelast, teatas pühapäeval Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi intervjuus portaalile LB.ua.

"Venelased plaanivad moodustada vähemalt 11 diviisi ning jätkata plaanide ja ülesannete täitmist, mis eelmisel aastal tegemata jäid," sõnas Sõrskõi.

Ülemjuhataja märkis, et Venemaa kavatseb ühtlasi värvata 409 000 sõjaväelast.

Sõrskõi sõnul ületab agressori kogu mobilisatsioonipotentsiaal 20 miljonit inimest, kellest umbes 4,5 miljonit on väljaõppe saanud reservväelased, keda saab lahinguüksuste täiendamiseks vahetult teenistusse kutsuda.

Sõrskõi rõhutas samas, et hoolimata mobilisatsiooniplaanide täitmisest – 2025. aastal üle 100 protsendi eesmärgist ja umbes 406 000 isikkoosseisu liikme värbamisest – ei ole vaenlane suutnud oma ründerühmituse suurust kasvatada. Peaaegu pool aastat püsis see ligikaudu 711 000 sõjaväelasel.

"Vaenlasel ei õnnestunud seda suurendada hoolimata kõigi nende plaanide täitmisest, sest nende kaotused olid palju suuremad ehk umbes 419 000 sõjaväelast. Ühelt poolt nurjas see aktiivsete ja tõhusate ründeoperatsioonide plaanid. Teisest küljest sundis see vaenlast üksusi osadeks jagama või osa strateegilisest reservist käiku laskma. Nad plaanisid moodustada 14 diviisi, kuid moodustasid mitte rohkem kui pooled. Sedagi vaid osaliselt. Ressursid läksid kaotuste korvamiseks," seletas Sõrskõi.

Sõrskõi andmetel plaanib Venemaa samuti märkimisväärselt suurendada tootmist, et kasutada Ukraina vastu kuni 1000 drooni päevas.

Kiievis käivitusid esmaspäeva varahommikul taas õhuhäiresireenid

Väljaanne Ukrainska Pravda kirjutab, et Ukraina pealinnas Kiievis käivitusid esmaspäeva varahommikul taas õhuhäiresireenid. Võimud kutsusid elanikke varjuma uute Vene õhurünnakute eest.

Venemaa ründab praegu ka Ukraina energiataristut üha aktiivsemalt. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et elektrivõrkude ja tootmisrajatiste remondibrigaadides töötab ööpäevaringselt ligi 58 000 inimest

"Elektrivõrkude, tootmisrajatiste ja soojusvõrkude remondibrigaadides töötab praktiliselt vahetpidamata ligi 58 000 inimest, kuhu on kaasatud ka Ukraina Raudtee ja teiste riigiettevõtete ressursid," sõnas president.

Zelenski lisas, et Kiievisse, kus olukord püsib väga raske, on üle riigi appi saadetud veel 50 remondibrigaadi.

DeepState: venelased liikusid Pokrovskis edasi

Rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud vahendasid, et Vene väed vallutasid Pokrovskis juurde uusi alasid. Samuti liikus vaenlane edasi Siverski ja Kostjantõnivka suunal, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1020 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 227 440 (võrdlus eelmise päevaga +1020);

- tankid 11 573 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 23 922 (+3);

- suurtükisüsteemid 36 333 (+39);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1617 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1278 (+0);

- lennukid 434 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 110 215 (+765);

- tiibraketid 4163 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 74 876 (+170);

- eritehnika 4045 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.