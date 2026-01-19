X!

Portugali presidendivalimiste teise vooru läksid sotsialist ja parempopulist

Välismaa
Portugali presidendivalimiste esimese vooru võinud Sotsialistliku Partei kandidaat Antonio Jose Seguro.
Portugali presidendivalimiste esimese vooru võinud Sotsialistliku Partei kandidaat Antonio Jose Seguro. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / JOSE COELHO
Välismaa

Portugali presidendivalimiste esimese vooru võitis küll Sotsialistliku Partei kandidaat Antonio Jose Seguro, kuid ta ei kogunud üle 50 protsendi häältest, mistõttu läheb ta teises voorus vastamisi parempopulistliku Chega partei juhi Andre Venturaga.

Viiekümne aasta jooksul, mil Portugalis on toimunud demokraatlikud valimised, on presidendivalimiste teine voor toimunud vaid 1986. aastal. Nüüd, 40 aastat hiljem, juhtus see taas, sest ükski kandidaat ei suutnud esimeses voorus koguda üle 50-protsendist toetust. See näitab poliitmaastiku killustatust, mida on süvendanud paremäärmuslaste tõus ja valijate pettumine peavooluparteides, kirjutas uudisteagentuur Reuters.

Esimese vooru võitnud Sotsialistliku Partei toetatud kandidaat Segurot sai 31 protsenti häältest. Talle järgnenud parempopulistliku partei Chega juht Ventura kogus 23 protsenti valijate häältest.

Kolmandale kohale jäi Euroopa Parlamendi saadik ja erakonna Liberaalne Algatus liige João Cotrim de Figueiredo 16 protsendiga. Kuna teise vooru pääseb kaks kõige rohkem hääli kogunud kandidaati, on teises voorus vastamisi Seguro ja Ventura.

Valimiste teine voor on praegu planeeritud 8. veebruarile.

Kui 80 protsenti häältest olid loetud, tänas Seguro kõiki valijaid, kuid keeldus valimisi kommenteerimast enne ametlikke tulemusi.

"Olen väga rõõmus selle osavõtu üle, mida portugallased neil valimistel üles näitasid. Ma ei tee ühtegi avaldust enne, kui tulemused on ametlikud. Hetkel piirdun vaid tunnustusega portugallastele – aktiivse osalemise, kodanikutunde ja valimiste rahuliku kulgemise eest. Kõik portugallased väärivad õnnitlusi," ütles Seguro Portugali rahvusringhäälingule RTP.

Presidendil on Portugalis suures osas esindusroll, kuid tal on siiski teatud võim. Näiteks on presidendil õigus kindlatel tingimustel parlament laiali saata, kuulutada välja erakorralised parlamendivalimised ja vetostada seadusi. Samas märkis The Economist Intelligence Unit hiljutises analüüsis, et Ventura on ainus kandidaat, kes on lubanud ametis jõulisemalt tegutseda. Ventura ise oli peale esimest vooru optimistlik ning kuulutas parempoolsete võitu.

"Kõigepealt suur tänu. Tänan kõiki, kes täna hääletama tulid. Tänan, et uskusite võimalusse luua Portugalis uusparempoolsus, ehitada riiki uut moodi ja pakkuda ennekõike alternatiivi. Kavatsen kohtuda kampaaniameeskonnaga ja vaadata üle kõik laual olevad stsenaariumid. Parempoolsed võitsid valimised selgelt. Parempoolsetel kandidaatidel on kokku rohkem hääli kui vasakpoolsetel. See tähendab üht. Sellel, kes juhib parempoolseid teises voorus, on suurim tõenäosus võita. Meil on vastas sotsialist ja riik peab nüüd otsustama, kas soovitakse sotsialismi naasmist võimule või mitte," rääkis RTP-le.

Siiski ennustavad kõik hiljutised arvamusküsitlused Venturale teises voorus kaotust, kuna tema vastasus on suur – teda välistab enam kui 60 protsenti valijatest, vahendas Reuters.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:02

Põllule pritsitud putukamürk lühendab järvekalade elu

08:53

Bessent kaitses Trumpi ähvardusi ja süüdistas Euroopat nõrkuses

08:52

Durant tõusis kõigi aegade edetabelis iidol Nowitzkist mööda kuuendaks

08:44

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:25

Keelesäuts. Baklažaan uues kuues ehk interneti uus salakeel

08:11

Käit lõpetas Šveitsi kõrgliigas vigastuspausi võidukalt

07:44

Portugali presidendivalimiste teise vooru läksid sotsialist ja parempopulist

07:35

Pekingi teatel kasvas Hiina majandus viis protsenti

07:06

Tartu eelarve suurimad investeeringud on Siuru ja Sõpruse sild

06:42

Lõuna-Hispaanias hukkus rongiõnnetuses vähemalt 24 inimest

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

18.01

Toomas Hendrik Ilves: Eesti on keerulises olukorras, aga selline on elu

18.01

Trump ähvardab Euroopa riike tollidega, kuni USA saab Gröönimaa Uuendatud

18.01

Ilm läheb tuleva nädala lõpuks pakaseliseks

18.01

Stig Rästa: ilma tehisaruta ei saaks ma riigikogus mitte midagi tehtud

18.01

NATO-le lootvad Eesti poliitikud Euroopa iseseisvasse kaitsesse ei usu

18.01

Jeanmonnot suurendas jälitussõiduga üldedu, Külm kaotas kohti Uuendatud

18.01

Sõja 1425. päev.Ukrainas hukkus Venemaa öistes droonirünnakutes viis inimest Uuendatud

18.01

Pevkur: Eesti kavatseb jätkuvalt osaleda Taani õppusel Gröönimaal

18.01

Kolonel: ukrainlased on Kupjanskis saavutanud edu

18.01

EL kaalub 93 miljardi euro väärtuses tollimaksude kehtestamist USA-le

ilmateade

loe: sport

08:52

Durant tõusis kõigi aegade edetabelis iidol Nowitzkist mööda kuuendaks

08:11

Käit lõpetas Šveitsi kõrgliigas vigastuspausi võidukalt

18.01

TalTechi lauatennisemängijad piirdusid alagrupiturniiriga

18.01

Kerese mälestusturniiri võit läks Armeeniasse

loe: kultuur

08:25

Keelesäuts. Baklažaan uues kuues ehk interneti uus salakeel

18.01

Arvustus. (Kaamera)silmad Iraanil

18.01

Arvustus. Püstijalamuusikal nüüdisaja hedonistile

18.01

Galerii: Männa ja Eriksoni näitus käsitleb viljakust kui eksistentsiaalset seisundit

loe: eeter

18.01

Ivi Rausi: muusikamaailmas on väga raske üksik hunt oll

18.01

ETV2 teemaõhtu on sel nädalal pühendatud David Lynchile

18.01

Stig Rästa: ilma tehisaruta ei saaks ma riigikogus mitte midagi tehtud

17.01

Gümnasistid AI kasutamisest õppetöös: kõige parem selle juures on aja kokkuhoid

Raadiouudised

18.01

Poliitikud on skeptilised Euroopa väeüksuse plaani suhtes

18.01

Päevakaja (18.01.2026 18:00:00)

18.01

Saaremaal pole sel aastal tuvastatud ühtegi katkuhaiget siga

17.01

Helikassetid tulevad tagasi

17.01

Euroopa püüab Gröönimaa vaidluse tuua NATOsse

17.01

Päevakaja (17.01.2026 18:00:00)

16.01

Kaitsevaldkonna esindajad Kallase keeleettepanekut ei toeta

16.01

Narva muuseum alustas tööstuspärandi avahoidla rajamist

16.01

Päevakaja (16.01.2026 18:00:00)

16.01

Raadiouudised (16.01.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo