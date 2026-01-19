Portugali presidendivalimiste teise vooru läksid sotsialist ja parempopulist

Portugali presidendivalimiste esimese vooru võitis küll Sotsialistliku Partei kandidaat Antonio Jose Seguro, kuid ta ei kogunud üle 50 protsendi häältest, mistõttu läheb ta teises voorus vastamisi parempopulistliku Chega partei juhi Andre Venturaga.

Viiekümne aasta jooksul, mil Portugalis on toimunud demokraatlikud valimised, on presidendivalimiste teine voor toimunud vaid 1986. aastal. Nüüd, 40 aastat hiljem, juhtus see taas, sest ükski kandidaat ei suutnud esimeses voorus koguda üle 50-protsendist toetust. See näitab poliitmaastiku killustatust, mida on süvendanud paremäärmuslaste tõus ja valijate pettumine peavooluparteides, kirjutas uudisteagentuur Reuters.

Esimese vooru võitnud Sotsialistliku Partei toetatud kandidaat Segurot sai 31 protsenti häältest. Talle järgnenud parempopulistliku partei Chega juht Ventura kogus 23 protsenti valijate häältest.

Kolmandale kohale jäi Euroopa Parlamendi saadik ja erakonna Liberaalne Algatus liige João Cotrim de Figueiredo 16 protsendiga. Kuna teise vooru pääseb kaks kõige rohkem hääli kogunud kandidaati, on teises voorus vastamisi Seguro ja Ventura.

Valimiste teine voor on praegu planeeritud 8. veebruarile.

Kui 80 protsenti häältest olid loetud, tänas Seguro kõiki valijaid, kuid keeldus valimisi kommenteerimast enne ametlikke tulemusi.

"Olen väga rõõmus selle osavõtu üle, mida portugallased neil valimistel üles näitasid. Ma ei tee ühtegi avaldust enne, kui tulemused on ametlikud. Hetkel piirdun vaid tunnustusega portugallastele – aktiivse osalemise, kodanikutunde ja valimiste rahuliku kulgemise eest. Kõik portugallased väärivad õnnitlusi," ütles Seguro Portugali rahvusringhäälingule RTP.

Presidendil on Portugalis suures osas esindusroll, kuid tal on siiski teatud võim. Näiteks on presidendil õigus kindlatel tingimustel parlament laiali saata, kuulutada välja erakorralised parlamendivalimised ja vetostada seadusi. Samas märkis The Economist Intelligence Unit hiljutises analüüsis, et Ventura on ainus kandidaat, kes on lubanud ametis jõulisemalt tegutseda. Ventura ise oli peale esimest vooru optimistlik ning kuulutas parempoolsete võitu.

"Kõigepealt suur tänu. Tänan kõiki, kes täna hääletama tulid. Tänan, et uskusite võimalusse luua Portugalis uusparempoolsus, ehitada riiki uut moodi ja pakkuda ennekõike alternatiivi. Kavatsen kohtuda kampaaniameeskonnaga ja vaadata üle kõik laual olevad stsenaariumid. Parempoolsed võitsid valimised selgelt. Parempoolsetel kandidaatidel on kokku rohkem hääli kui vasakpoolsetel. See tähendab üht. Sellel, kes juhib parempoolseid teises voorus, on suurim tõenäosus võita. Meil on vastas sotsialist ja riik peab nüüd otsustama, kas soovitakse sotsialismi naasmist võimule või mitte," rääkis RTP-le.

Siiski ennustavad kõik hiljutised arvamusküsitlused Venturale teises voorus kaotust, kuna tema vastasus on suur – teda välistab enam kui 60 protsenti valijatest, vahendas Reuters.