Keskerakond otsib toetust Terrasele umbusaldusavalduse algatamiseks

Hendrik Johannes Terras valitsuse istungil
Hendrik Johannes Terras valitsuse istungil Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Keskerakond soovib algatada umbusalduse avaldamise regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrasele, kelle veetav ühistranspordireform näeb muu hulgas ette tasuta sõidu lõpetamise lastele ja pensionäridele. Algatust toetab sotside fraktsioon.

Keskerakonna fraktsiooni meedianõuniku Andres Kalviku sõnul on opositsioonierakonnad lubanud plaani toetada ning toetusallkirju asub Keskerakond koguma teisipäeva hommikul.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats ütles, et automaksu kehtestamisel lubati, et ühistransporti laiendatakse ning maakondlik bussiliiklus ei muutu tasuliseks. "Tegelikkus kujunes vastupidiseks – mahte on vähendatud, inimesed maksavad rohkem ning nüüd soovitakse koormata ka noori ja eakaid. Lisaks esineb suuri puudujääke kogu ühistranspordivõrgustiku korralduses: ühistranspordiliikide koostoime on puudulik, rollijaotus ebaselge ja osapooltevahelist koostööd napib," osutas Laats probleemidele.

Laatsi sõnul mõjub ka ebaprofessionaalselt minister Terrase selgitus, nagu teeniks piletiraha kogumine andmete kogumise eesmärki.

"Pileti kehtestamine toob kaasa reisijate arvu vähenemise ja mis omakorda võib tähendada ühistranspordi teenuse kärpimist. Eesti inimesed ei ole seda ära teeninud ja kuna minister Terras ei ole võtnud poliitilist vastutust, ei jää meil muud üle, kui teda umbusaldada," selgitas Lauri Laats.

Keskerakonna algatust toetavad Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikmed. Sotsiaaldemokraatide esimehe Lauri Läänemetsa sõnul ei anna minister Terrase plaanid ja järjestikused sõnavõtud meedias kindlust, et minister päriselt seisaks regionaalvaldkonna eest ning muudaks ühistransporti inimestele kättesaadavamaks.

"Vastupidi, üritades ühistranspordi kulude kasvu katta kõige haavatamate arvelt ehk lastele ja pensionäridele tasulist piletit kehtestades, väheneb sõitjate arv ja hõreneb liinivõrk veelgi. Elukauged põhjendused nagu tallinlased maksaksid kinni võrukate bussisõitu või et tasulisi pileteid on vaja selleks, et sõitjate arvu teada saada, toob ainult veelgi rohkem ministri ebapädevust esile," lausus Läänemets.

Läänemetsa sõnul pole Terras suutnud jõuliselt seista ka muude regionaalpoliitiliselt tähtsate teemade eest, olgu selleks ühendus suursaartega, väljaspool kuldseid ringe asuvate omavalitsuste finantsvõimekuse parandamine või toidutootjatele toe pakkumine kriiside ja ikalduste korral.

Terras esitles 8. jaanuaril valitsusele ühistranspordireformi kava, mis peaks tooma regioonide ja ühistranspordiliikideülese ühispileti. Samuti on kavas kulude kasvu pidurdamine ja sõitjate omaosaluse kasvatamine.

Viimane tähendab Terrase sõnul seda, et pensionärid ja lapsed, kes seni on sõitnud maakonnabussides tasuta, peaksid reformi jõustumisel ostma 15–20-eurose kuukaardi või üksiksõidupileti, mis maksab 50–60 senti.

Umbusalduse avaldamiseks on vaja vähemalt 51 saadiku häält. Opositsioonierakondade fraktsioonidel on riigikogus kokku 34 häält, fraktsioonituid saadikuid on parlamendis 17.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

