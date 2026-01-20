Soome kerkib veebruaris liitiumikaevandajana maailmakaardile

Soome Kesk-Pohjanmaa maakonnas alustab veebruaris tööd kaevandusfirma Keliber liitiumikaevandus. Soome tõuseb nüüd maailmakaardile ka liitiumikaevandajana.

Soomlased ja rootslased kaevandavad ja ekspordivad metalle juba pikka aega. Näiteks suur osa Euroopa rauamaagist tuleb Rootsist, kümnendi alguses avastati Soomest aga Euroopa ühed suurimad liitiumivarud.

Kesk-Pohjanmaa piirkonnas alustas mõned aastat tagasi tegevust kaevandusfirma Keliber.

Liitiumiprojekti maksumus on ligi 800 miljonit eurot ning Keliberi peamine omanik Sibanye-Stillwater teatas esmaspäeval, et veebruaris algab töö Kaustineni karjääris.

Seega Soomes alustab tegevust liitiumikaevandus, kust saab toorainet elektrisõidukite, nutitelefonide ning muude elektroonikaseadmete tootmiseks.

Töö algab etappide kaupa, esmalt alustatakse kaevandamist, seejärel rikastamist. Viimasena käivitatakse Kokkolas asuv keemiatehas. Kaevandus ja tehas peaksid andma tööd ligikaudu 350 inimesele

Lõuna-Aafrika kaevandusfirmale Sibanye-Stillwater kuulub 80 protsenti Keliberi aktsiatest, ülejäänud 20 protsenti kuulub Soome riigile kuuluvale Soome maavarade grupile