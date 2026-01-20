Vietnami kompartei juht tugevdab haaret riigi üle

Ajaleht The Times kirjutab, et sel nädalal toimub Vietnami kommunistliku partei kongress ning võimalik, et partei peasekretär To Lam võtab endale veel ka presidendi tiitli.

Vietnami kommunistliku partei kongress toimub 19.–25. jaanuaril ning seal osaleb ligi 1600 delegaati. Tavaliselt ei ole kompartei kongressid kuigi huvitavad, kuna üldjuhul piirdutakse seal partei juhtkonna otsuste kinnitamisega.

Kommunistlikus režiimis on partei peasekretär kõige tähtsam poliitik. Sel kongressil võib To Lam saada aga ka presidendi ametikoha.

President on Vietnami ametlik riigipea, kuid reaalset võimu on tal vähe. Poliitilise hierarhia tipus jagab ta võimu valitsust juhtiva peaministri ja rahvusassamblee juhiga. Nad kõik alluvad kompartei peasekretärile.

To Lam võib lähiajal aga kaks ametikohta ühendada, viimastel aastakümnetel on sarnast praktikat viljeletud ka Hiinas. Samas peasekretär Jossif Stalin ei tundnud selle tiitli vastu huvi ja NSVL-is ühendati parteijuhi ja riigipea ametikoht alles Leonid Brežnevi võimuloleku lõpus.

Ambitsioonikuse ja kavaluse tõttu võrreldakse To Lami juba Hiina kompartei juhi Xi Jinpingiga, viimasele kuulub samuti presidendi ametikoht.

Sarnaselt oma Hiina kolleegile alustas ka To Lam parteis puhastust ning korruptsioonivastase võitluse egiidi all on vabastatud ametist mitmeid kõrgeid ametnikke.

Ajaleht The Times toob veel välja, et 68-aastane To Lam on pigem ebatavaline kommunistlik poliitik. Ta on jalgpalli- ja džässihuviline ning andis korralduse ehitada riigi pealinna Hanoisse kaks uut ooperimaja.

Vietnami majandus on viimastel aastatel ka hästi arenenud, mullu kasvas see kaheksa protsenti. Kompartei prognoosib tänavuse aasta majanduskasvuks 10 protsenti. Võimud kavatsevad rajada veel uusi lennujaamu, lisaks peaks valmima moodne raudtee Hiinasse.

"Taristut tuleb arendada, et kohaneda kliimamuutustega ja tagada tugev piirkondlik, piirkondadevaheline ja globaalne ühendatavus," ütles teisipäeval Lam.