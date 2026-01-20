X!

Vietnami kompartei juht tugevdab haaret riigi üle

Välismaa
Vietnami kommunistliku partei kongress
Vietnami kommunistliku partei kongress Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/VIETNAM NEWS AGENCY
Välismaa

Ajaleht The Times kirjutab, et sel nädalal toimub Vietnami kommunistliku partei kongress ning võimalik, et partei peasekretär To Lam võtab endale veel ka presidendi tiitli.

Vietnami kommunistliku partei kongress toimub 19.–25. jaanuaril ning seal osaleb ligi 1600 delegaati. Tavaliselt ei ole kompartei kongressid kuigi huvitavad, kuna üldjuhul piirdutakse seal partei juhtkonna otsuste kinnitamisega.

Kommunistlikus režiimis on partei peasekretär kõige tähtsam poliitik. Sel kongressil võib To Lam saada aga ka presidendi ametikoha.

President on Vietnami ametlik riigipea, kuid reaalset võimu on tal vähe. Poliitilise hierarhia tipus jagab ta võimu valitsust juhtiva peaministri ja rahvusassamblee juhiga. Nad kõik alluvad kompartei peasekretärile. 

To Lam võib lähiajal aga kaks ametikohta ühendada, viimastel aastakümnetel on sarnast praktikat viljeletud ka Hiinas. Samas peasekretär Jossif Stalin ei tundnud selle tiitli vastu huvi ja NSVL-is ühendati parteijuhi ja riigipea ametikoht alles Leonid Brežnevi võimuloleku lõpus. 

Ambitsioonikuse ja kavaluse tõttu võrreldakse To Lami juba Hiina kompartei juhi Xi Jinpingiga, viimasele kuulub samuti presidendi ametikoht.

Sarnaselt oma Hiina kolleegile alustas ka To Lam parteis puhastust ning korruptsioonivastase võitluse egiidi all on vabastatud ametist mitmeid kõrgeid ametnikke. 

Ajaleht The Times toob veel välja, et 68-aastane To Lam on pigem ebatavaline kommunistlik poliitik. Ta on jalgpalli- ja džässihuviline ning andis korralduse ehitada riigi pealinna Hanoisse kaks uut ooperimaja. 

Vietnami majandus on viimastel aastatel ka hästi arenenud, mullu kasvas see kaheksa protsenti. Kompartei prognoosib tänavuse aasta majanduskasvuks 10 protsenti. Võimud kavatsevad rajada veel uusi lennujaamu, lisaks peaks valmima moodne raudtee Hiinasse.

"Taristut tuleb arendada, et kohaneda kliimamuutustega ja tagada tugev piirkondlik, piirkondadevaheline ja globaalne ühendatavus," ütles teisipäeval Lam. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:08

Soome meistrivõistluste avaetapil oli eestlastest parim Priit Koik

13:05

Prantsuse peaminister tahab eelarve kinnitada hääletuseta

13:05

Tartu-Riia rongiliinil reisis esimesel nädalal üle tuhande reisija

13:05

Eesti saalijalgpallikoondis mängib Norraga Sillamäel ja Tallinnas

12:58

Harri Tiido: lühiülevaade alanud aasta riskidest

12:57

Venemaa ründas Ukrainat droonide ja rakettidega Uuendatud

12:48

Tallinna ülikool tahab Narva maantee hooned ühtseks tervikuks liita

12:46

Galerii: esilinastus Eesti Telefilmi ja Elisa uus põnevussari "Pimeduses"

12:42

Tiitlikaitsja Keys pääses kohutava alguse järel edasi teise ringi

12:39

Moldova alustas SRÜ-st lahkumise protseduuri

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

19.01

Suri muusika- ja teatriakadeemia emeriitprofessor Jaan Ross

19.01

Lätis lahvatas Ukraina abistamisega seotud korruptsiooniskandaal

19.01

Ühendkuningriik välistas vastumeetmed Trumpi tollidele

19.01

Euroopa Kontrollikoda: Rail Baltic läheb maksma vähemalt 24 miljardit

08:11

Meedia: kosmeetikamagnaat võis istutada Gröönimaa omandamise mõtte Trumpi pähe

11:01

Trump nimetas Chagose saarte tagastamist rumaluseks

19.01

Sõja 1426. päev. Venemaa ründas öösel mitme Ukraina oblasti energiataristut Uuendatud

19.01

Itaalia välistas vägede saatmise Gröönimaale

19.01

Tallinna linnapea peab linna ettevõtlusinkubaatori hoonet ebamõistlikult kalliks

06:49

Macron lükkas tagasi Trumpi kutse liituda Gaza rahunõukoguga

ilmateade

loe: sport

13:08

Soome meistrivõistluste avaetapil oli eestlastest parim Priit Koik

13:05

Eesti saalijalgpallikoondis mängib Norraga Sillamäel ja Tallinnas

12:42

Tiitlikaitsja Keys pääses kohutava alguse järel edasi teise ringi

12:26

Sinner pääses avaringis oodatust lihtsamalt

loe: kultuur

12:46

Galerii: esilinastus Eesti Telefilmi ja Elisa uus põnevussari "Pimeduses"

11:48

Veebruaris jõuab kinodesse dokumentaalfilm arhitekt Raine Karbist

11:32

Vanemuise draamatrupp jagas kolleegipreemiaid

09:32

Pihelgas: viimaste aastate huvitavamad teosed on tulnud naistelt, aga auhinnad lähevad ikka meestele

loe: eeter

11:50

Anne Veesaar: ma ei julgenud uuringule minna, sest kartsin tulemust

10:37

Sõiduõpetaja: vilkuv roheline foorituli tähendab pidurdamiseks valmistumist

09:58

Reisisellid Loite ja Tralla avavad oma saadetes maailma eri palgeid

09:37

Mark Soosaar: tulin mereäärsest külast linnakooli ja kõik itsitasid

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (20.01.2026 12:00:00)

10:45

Riia kulutab enda turundamiseks Tallinnast mitu korda enam

10:00

Narva kavatseb riigilt küttehinna toetust küsida

10:00

Omavalitsuste hinnangul toob jäätmereform tööd juurde

19.01

Päevakaja (19.01.2026 18:00:00)

19.01

Soome peaminister: järgmine valitsus peab kärpima veel 10 miljardit eurot

19.01

Raadiouudised (19.01.2026 15:00:00)

19.01

Lõuna-Eestis tuleb öösel kohati kuni 24 kraadi külma

19.01

Kohtureformi uus eelnõu jätab ära maakohtute liitmise

19.01

Raadiouudised (19.01.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo