Kell 21.40 "Esimeses stuudios" EKRE juht Martin Helme

ETV saate "Esimene stuudio" külaline on teisipäeval Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna EKRE esimees Martin Helme.

Euroopa liidrid üritavad Davosis veenda Donald Trumpi, et see loobuks Gröönimaa ülevõtmisest ja jätaks ära kaheksale riigile kehtestatud tollimaksud. Miks USA ja Euroopa suhted on madalseisu jõudnud? Milline peaks uues olukorras olema Eesti välispoliitika? Kui kirglikuks kujuneb alanud poliitikahooaeg Eestis? Martin Helmet usutleb saatejuht Andres Kuusk.

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.40.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

