Kell 20 "Impulsis": Karus, Stoicescu, Zahharov ja Kopõtin keeleoskusest kaitseväes
ETV saates "Impulss" on täna arutluse all, kas umbkeelsed noored tuleks kaitseväest vabastada. Debatti peavad kindralmajor Vahur Karus, riigikogu kaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu, reservväelane Artur Zahharov ja sõjaajaloolane Igor Kopõtin. Lisaks räägivad keeleõppest koolijuhid Edgar Roditšenko ja Hendrik Agur.
Riigikogu ja presidendi vahel on erimeelsus, kas ajateenijatelt saab nõuda vähemalt B1-tasemel eesti keele oskust. Riigikaitsekomisjon otsustas minna keelenõude ettepanekuga uuele ringile.
"Impulss" algab ETV-s kell 20. Saatejuhid on Anna Pihl ja Joosep Värk.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi