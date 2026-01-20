X!

Politico: Prantsusmaa valitsus elab eelarve ummikseisu tõenäoliselt üle

Välismaa
Prantsusmaa peaminister Sebastien Lecornu
Prantsusmaa peaminister Sebastien Lecornu Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Sarah Meyssonnier
Välismaa

Prantsusmaa peaministri Sebastien Lecornu valitsus elab tõenäoliselt üle eelarve vastuvõtmisega seotud umbusaldushääletused, kirjutab Politico.

Lecornu teatas esmaspäeval, et plaanib eelarve vastuvõtmiseks kasutada Prantsusmaa põhiseaduse artiklit 49.3, mis võimaldab valitsusel seadusi vastu võtta ilma parlamendihääletuseta, kuid vastukaaluks annab see opositsioonisaadikutele võimaluse algatada umbusaldusavaldus.

Artikli rakendamine on kavas teisipäeval.

Kui valitsus elab üle vastusammuna esitatud umbusaldusavaldused – hääletus toimub tõenäoliselt reedel –, rakendatakse Lecornu büroo teatel artiklit kohe uuesti eelarve teise ehk kulude osa vastuvõtmiseks.

Parlamendinõuniku sõnul on eesmärk protsess 30. jaanuariks lõpule viia.

Sotsialistide juht Olivier Faure teatas, et tema partei ei ühine vasakpopulistliku Alistumatu Prantsusmaa (La France Insoumise) ega parempopulistliku Rahvusliku Liidu (Rassemblement National) katsetega valitsust kukutada.

Põhjuseks on peaministri eelmisel nädalal tehtud järeleandmised, sealhulgas tudengitele mõeldud üheeurosed lõunad ja suuremad kulutused sotsiaaleluruumidele.

"Meie tingimused [valitsuse] mitteumbusaldamiseks on täidetud," ütles Faure Prantsuse raadiole.

Prantsusmaa poliitilistel äärmustel pole piisavalt saadikuid, et valitsust ilma opositsiooni tsentristlikumate liikmete abita kukutada.

Kuigi uue eelarve tekst pole veel avalik, lubas eelarveminister Amélie de Montchalin esmaspäeval, et see toob riigi krooniliselt suure eelarvepuudujäägi sel aastal vähemalt viie protsendini sisemajanduse koguproduktist.

Eesmärk saavutatakse tänu riigiasutuste ja muude riiklike organite kahe miljardi euro suurusele kokkuhoiule ning 300 suurettevõttele kehtestatud 2025. aasta maksu pikendamisega, mis pidi algselt olema ajutine, ütles de Montchalin.

Prantsusmaa alustas uut aastat ilma korraliku eelarveta, kuna parlamendisaadikutel ei õnnestunud seda detsembris vastu võtta. Siiski välditi USA stiilis tööseisakut, kui pikendati eelmise aasta eelarve kehtivust 2026. aastasse.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

