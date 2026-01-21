X!

Ehitushinnad tõusid 2025. aastal 1,5 protsenti

Majandus
Tallinn
Tallinn Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Ehitushinnaindeks, mis väljendab ehitustegevuse maksumuse muutust, tõusis 2025. aastal võrreldes 2024. aasta keskmisega 1,5 protsenti. Indeksi kasvu mõjutas enim materjalide hinnatõus, teatas statistikaamet.

Ehitushinnaindeks väljendab ehitustegevuse maksumuse muutust, mis jaotatakse kolme põhigruppi: tööjõud, ehitusmasinad ja -materjal. Ehitushinnaindeksi arvutamisel kaasatakse neli ehitiste gruppi: eramud, korruselamud, tööstus- ja ametihooned. Remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeksi puhul on vaatluse all ametihooned.

Statistikaameti juhtivanalüütik Ülo Paulus ütles, et ehitushinnaindeksi tõusu panustas 2025. aastal võrreldes 2024. aasta keskmisega mõjult enim materjalide hinnatõus.

"Kui ehitushinnaindeks tõusis 2025. aastal 1,5 protsenti, siis sealhulgas kallines tööjõud 1,7 protsenti, masinate kasutamine 1,9 protsenti ja materjalide hinnad tõusid 1,1 protsenti," tõi Paulus välja.

2025. aasta neljandas kvartalis tõusis ehitushinnaindeks kolmanda kvartaliga võrreldes 0,4 protsenti ja 2024. aasta neljanda kvartaliga võrreldes 1,6 protsenti.

"Võrreldes kolmanda kvartaliga oli suurim mõju indeksile taas tõusma hakanud ehitusmaterjalide hindadel, mis kallinesid kvartaliga 0,6 protsenti. 2024. aasta neljanda kvartaliga võrreldes panustas indeksi tõusu samuti enim materjalide 2 protsenti hinnatõus," lausus Paulus.

Remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeks tõusis 2025. aasta neljandas kvartalis võrreldes kolmanda kvartaliga 0,2 protsenti ja 2024. aasta sama ajaga võrreldes 1,3 protsenti.

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:37

Tamme uus koduklubi andis mängu lõpus eduseisu käest

08:30

Terje Toomistu: Ameerikas elamine oli minu jaoks illusioonide purunemine

08:27

Võõrkomeet 3I/Atlas hakkas pärast Päikesest möödumist tugevalt aurama

08:06

Ehitushinnad tõusid 2025. aastal 1,5 protsenti

08:05

Suurorg aitas koduklubil Europe Cupi vahegrupis võiduarve avada

07:34

Viis Tartu gümnaasiumi korraldavad ka tänavu maikuus ühiskatsed

07:29

Kohus mõistis vangi FSB-ga koostööd teinud Koidula piiripunkti turvamehe

07:26

Eesti inimesed eelistavad ühistranspordile aina rohkem autoga sõitmist

07:12

Kanada peaminister Davosis: maailmakord on keset murrangut

06:51

Äsja jõustunud jäätmereform läheb uuesti muutmisele

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

20.01

Trump nimetas Chagose saarte tagastamist rumaluseks

20.01

Raudsepp paneb Tallinna sisekontrolli uurima Põhjatähe kooli Uuendatud

20.01

Anne Veesaar: ma ei julgenud uuringule minna, sest kartsin tulemust

20.01

Sõiduõpetaja: vilkuv roheline foorituli tähendab pidurdamiseks valmistumist

20.01

Meedia: kosmeetikamagnaat võis istutada Gröönimaa omandamise mõtte Trumpi pähe

20.01

The Telegraph: Muskil võib Ryanairi ostmisega tõsi taga olla

20.01

Moldova alustas SRÜ-st lahkumise protseduuri

20.01

Soome kerkib veebruaris liitiumikaevandajana maailmakaardile

20.01

Sõja 1427. päev: Venemaa rünnaku järel on pea pool Kiievist kütte ja elektrita Uuendatud

20.01

Helme: mul on hea meel, et senise maailmakorra reeglid on lõppenud

ilmateade

loe: sport

08:37

Tamme uus koduklubi andis mängu lõpus eduseisu käest

08:05

Suurorg aitas koduklubil Europe Cupi vahegrupis võiduarve avada

20.01

Manchester City sai Norra klubilt sugeda

20.01

Quick Pro Teami rattur kerkis Indias teiseks

loe: kultuur

20.01

Loomeliitude sõnul ei kaitse plaanitav autoriõiguse seaduse muudatus autoreid

20.01

Galerii: lastekirjanduse keskuse uus nukunäitus kutsub emotsioone ära tundma

20.01

Galerii: Kristi Kangilaski avas Viljandis värviküllase akrüülmaalide näituse

20.01

ASAP Rocky esineb sügisel Riias

loe: eeter

08:30

Terje Toomistu: Ameerikas elamine oli minu jaoks illusioonide purunemine

20.01

Vetelpäästekoerte treener: kutsikat ei tohi vette visata

20.01

Anne Veesaar: ma ei julgenud uuringule minna, sest kartsin tulemust

20.01

Sõiduõpetaja: vilkuv roheline foorituli tähendab pidurdamiseks valmistumist

Raadiouudised

20.01

Tervisekassa kutsub sõeluuringutele üle 225 000 inimese

20.01

Loomeliidud on mures autoriõiguse seaduse muudatuse pärast

20.01

Lumerohke talv meelitas turistid Võrumaale

20.01

Transpordiamet ei plaani sel aastal avada ühtegi jääteed

20.01

Uus raamatukogusüsteem läheb maksma viis miljonit eurot

20.01

Päevakaja (20.01.2026 18:00:00)

20.01

Päästeamet: õnnetustes hukkus rekordiliselt vähe inimesi

20.01

Raadiouudised (20.01.2026 15:00:00)

20.01

Tartu-Riia rongiliinil reisis esimesel nädalal üle tuhande reisija

20.01

Prantsuse peaminister tahab eelarve kinnitada hääletuseta

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo