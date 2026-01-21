Ehitushinnad tõusid 2025. aastal 1,5 protsenti

Ehitushinnaindeks väljendab ehitustegevuse maksumuse muutust, mis jaotatakse kolme põhigruppi: tööjõud, ehitusmasinad ja -materjal. Ehitushinnaindeksi arvutamisel kaasatakse neli ehitiste gruppi: eramud, korruselamud, tööstus- ja ametihooned. Remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeksi puhul on vaatluse all ametihooned.

Statistikaameti juhtivanalüütik Ülo Paulus ütles, et ehitushinnaindeksi tõusu panustas 2025. aastal võrreldes 2024. aasta keskmisega mõjult enim materjalide hinnatõus.

"Kui ehitushinnaindeks tõusis 2025. aastal 1,5 protsenti, siis sealhulgas kallines tööjõud 1,7 protsenti, masinate kasutamine 1,9 protsenti ja materjalide hinnad tõusid 1,1 protsenti," tõi Paulus välja.

2025. aasta neljandas kvartalis tõusis ehitushinnaindeks kolmanda kvartaliga võrreldes 0,4 protsenti ja 2024. aasta neljanda kvartaliga võrreldes 1,6 protsenti.

"Võrreldes kolmanda kvartaliga oli suurim mõju indeksile taas tõusma hakanud ehitusmaterjalide hindadel, mis kallinesid kvartaliga 0,6 protsenti. 2024. aasta neljanda kvartaliga võrreldes panustas indeksi tõusu samuti enim materjalide 2 protsenti hinnatõus," lausus Paulus.

Remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeks tõusis 2025. aasta neljandas kvartalis võrreldes kolmanda kvartaliga 0,2 protsenti ja 2024. aasta sama ajaga võrreldes 1,3 protsenti.